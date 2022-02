Horóscopo do dia (06/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reavaliando as ações

A quadratura de Marte em Capricórnio com Quíron em Áries pede que escutemos nossas feridas ligadas à ação, uso da vontade e energia masculina. Nem sempre o que desejamos é a melhor linha de ação. Será preciso reavaliar como e por que se age. O uso da raiva deve ser canalizado como assertividade madura, mas é preciso que se encare as próprias reatividades e impulsos. A Lua segue em Áries, nos pedindo medida justa de nós mesmos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Quíron. Além disso a Lua segue no seu signo (solar ou ascendente). Você deve hoje estar atento ao uso de sua vontade e individualidade. Busque ter uma linha de ação amadurecida e saiba refinar seus impulsos. Um pouco de pragmatismo e realismo lhe serão úteis para canalizar essa energia melhor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões emocionais subconscientes são mobilizadas hoje e algumas dores precisam de cura. Você é chamado a agir, mas deve fazê-lo de maneira consciente e não por impulsos emocionais reativos. Também o oposto, não agir por ficar remoendo mágoas, raivas e afins seria um erro. Busque agir com maturidade, reconhecendo suas emoções e dores no processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está agora em contato profundo com suas emoções, mas deve ter cuidado para não expressar isso como reatividade. Em especial no que envolva outras pessoas, amizades ou grupos, busque entender o que o levou ao sentimento de raiva, mágoa ou irritabilidade. Tente ordenar suas emoções com pragmatismo para curar as feridas nas relações.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe pede atenção às relações e você deve tentar não ser excessivamente duro ou rígido nesse sentido. Será preciso agir com maturidade e diplomacia, buscando ponderar e racionalizar seus impulsos. Busque entender as motivações dos outros, mesmo as mais difíceis, com empatia, mas também respeitando seus limites. Não é momento para explodir com o outro, mas para negociar dentro dos justos limites.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há necessidade de se ter hoje uma ação mais pragmática, realista e objetiva. Lutar cegamente por causas, objetivos, ideologias e impulsos pode ser fonte de dores. Será preciso lapidar muito as arestas de sua impulsividade e canalizar isso em algo útil e realista, mesmo que imperfeito. Não force seu corpo físico para além dos limites e nem seja impulsivo nas rotinas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe pede que esteja firme em seu direcionamento e posicionamento, mas deve estar atento às raivas suprimidas. Se deixou de usar sua força pessoal, pode sentir hoje em especial forte impulso de liberação. Todavia, será preciso saber se conter, usando de assertividade madura em sua expressão. Entenda suas questões emocionais com realismo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede que encare feridas ligadas aos relacionamentos, casamento e vida social. Em especial caso tenha suprimido suas emoções em prol de um falso senso de paz ou concordância, agora deverá encarar as raivas ou sentimentos advindos disto. Busque ter honestidade emocional, mas expressando isso de maneira madura e sem reatividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Quíron. Em especial no que se refere ao andamento do mundo material, saúde e rotina, busque entender suas raivas e emoções. Evite discussões desnecessárias sobre tais questões materiais, usando de racionalidade e pragmatismo para resolver melhor quaisquer pendências ou dificuldades.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Esteja atento hoje aos excessos de impulsividade. Coragem é importante, mas também bom senso e pragmatismo. Este período lhe pede que esteja atento ás nuances práticas, aos detalhes e funcionamento objetivo das coisas. Raivas e impulsos podem lhe atrapalhar, portanto respire fundo e tenha ação calma, realista e objetiva.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais e/ou familiares podem vir à tona e lhe pedem mais objetividade. Dores do passado, emocionais ou familiares lhe pedem que esteja em domínio de si mesmo. Você deve ter consciência de seu espaço pessoal e limites, mas evite reatividades para não perder a razão. Você vai agora rumo ao futuro e a si mesmo, mas deve limpar as velhas emoções.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um momento que lhe propicia vivenciar suas emoções e sensibilidade. Deve tomar cuidado, porém, para não ficar na defensiva com uma mentalidade dura. Nem tudo se explica pelo intelecto. Quanto mais vivenciar sua subjetividade com amadurecimento, mais vai se sentir conectado a si mesmo de maneira holística. Força emocional em alta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede um olhar mais racional, humanizante e realista. Deve estar atento, em especial quando haja divergência de valores com outras pessoas. Busque se colocar no lugar do outro com mais empatia, mas também com senso de limites. Discussões aguerridas por pontos de vista, valores pessoais ou posicionamento pedem mais realismo e menos reatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, cinesiologia aplicada, homeopatia, massagem ayurvédica, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.