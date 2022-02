Horóscopo do dia (05/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sonho e realidade unidos

O sextil de Marte em Capricórnio com Júpiter em Peixes nos facilita agir com realismo, mas motivado por nossos sonhos. Há uma união entre sonho e realidade aqui. Motivações sutis e emocionais facilitam o agir aqui e agora. A Lua segue crescendo em Áries, nos trazendo segurança para agir e sermos autênticos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grandes mobilizações. Marte, seu regente, recebe aspecto harmônico de Júpiter em Peixes. Sua capacidade de agir e lutar por seus sonhos está alta. Terá ações realistas, mas também expansivas, em especial pelo contato com a própria sensibilidade. A Lua no seu signo lhe fortalece a conexão com as próprias necessidades e desejos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje você terá grande motivação para agir a partir de ideais, crenças e visões de mundo. Sua sensibilidade para com o coletivo, amizades, grupos e causas está alta e lhe facilita ações pragmáticas, expansivas e inovadoras. A posição lunar lhe pede que saia da zona de conforto e de velhas perspectivas, buscando realizar coisas novas e em prol do futuro.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções profundas são mobilizadas e lhe facilitam expansão no plano material, carreira e caminhos no mundo. Busque reconhecer suas frustrações e use destas emoções como combustível para se libertar de situações opressoras ou buscar possibilidades futuras melhores. A posição lunar lhe pede conexão emocional com possibilidades e inovações.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Hoje você enxergará muitas novas possibilidades nas relações, vida social e no amor. O momento é propício para se resgatar sonhos e objetivos em conjunto. Também pode ser no sentido de se enxergar indo para além das relações atuais. A posição da Lua, sua regente, lhe faz muito mais centrado e conectado aos seus limites e comando da própria vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua ação no trabalho, rotina e saúde está intensa, mas também em conexão com a sua sensibilidade. Sua força emocional está aumentada e lhe leva a agir de maneira pragmática e inovadora no aqui e agora. Inspiração vinda de pessoas íntimas pode auxiliar muito. A posição lunar lhe favorece a conexão com visões mais amplas do futuro e possibilidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz um equilíbrio entre agir por si mesmo e em parceria. Você pode descobrir muito de si mesmo agora e de como age em conjunto com os outros, em especial em relações que tenham um tom de liberdade, otimismo e entrega emocional leve. Agir com os outros, mas sendo você mesmo. A posição lunar vem trazendo conexão com suas profundezas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe propicia expandir sua vida material a partir de conexões emocionais. Seu ímpeto subjetivo será alto e lhe facilita abrir caminhos no mundo, cuidar melhor da saúde e realizar tarefas materiais com sucesso. Traga significado emocional para suas ações práticas. A posição lunar lhe relembra de contar com os outros, nem tudo precisa ser feito sozinho.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto harmônico de Júpiter em Peixes. Sua capacidade de se comunicar com individualidade e expressar sua sensibilidade andam juntos agora. Se sentirá mais forte em sua expressão emocional, mas traduzindo isso em comunicação realista. A posição lunar lhe traz maior senso crítico e pragmático para se lidar com emoções.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções e sonhos pessoais estão muito mobilizados agora e isto lhe trará ímpeto para agir no plano material. Busque limpar e reorganizar seus bens. Também grande força e magnetismo para potencializar seus lucros e ganhos. A posição lunar lhe traz grande conexão para consigo mesmo e sua força e expressão criativa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua ação pessoal está muito mobilizada e agora em harmonia com suas visões e percepções sutis e intuitivas. Terá um misto entre ação individual e comunicação afetiva e generosa. Busque agir com praticidade, mas levando sua sensibilidade em conta. A posição lunar lhe conecta ao seu lado mais subjetivo, familiar e afetivo, facilitando o processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua ação de bastidores, no sutil e no campo magnético se faz alta agora e, se bem canalizada, facilita ganhos e expansões materiais. Busque mobilizar energias de prosperidade e abundância usando afirmações e um foco incisivo. A posição lunar lhe conecta com o poder de sua mente e palavras. Mobilização magnética no tempo presente aumentada.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seus ideais e sonhos são muito mobilizados por Júpiter no seu signo (solar ou ascendente). Toda essa força emocional facilita ações realistas e pragmáticas em prol do coletivo, da ajuda mútua e de causas, amizades ou grupos. Capacidade de realização de sonhos em realidade. A posição lunar lhe traz conexão com seu senso de valor próprio e capacidade de materialização.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, cinesiologia aplicada, homeopatia, massagem ayurvédica, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.