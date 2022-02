Horóscopo do dia (02/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Juno em Aquário

Juno entra no signo de Aquário. Nosso senso de compromisso e devoção passa para a esfera da coletividade. Há grande lealdade e devoção para com causas humanitárias, grupos e amizades. Compromissos conjugais podem ser mais alternativos ou abertos, caso assim se deseje. Devoção a trabalho de bastidores em prol da humanidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz grande devoção e engajamento em relação a grupos e causas pelas quais defenda. Estará como em um “casamento” para com tais instâncias. Busque se devotar para aquilo que acredita, mesmo quando nos bastidores. Compromisso para com o progresso e bem estar coletivo estará em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu senso de compromisso e devoção para com sua carreira será bem alto neste período. Estará como que “casado” com seus compromissos e progresso profissional. Também pode mostrar compromisso com a maternidade, mas no tom alternativo e progressista do signo de Aquário. Busque se devotar ao progresso de seu trabalho e compromissos assumidos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você estará neste período muito mais engajado com sua fé, crenças, objetivos de vida, viagens ou estudos superiores. Busque se devotar àquilo que acredita ser o melhor. Estará como que “casado” com seus ideais e visão de seu eu-divino. Busque trabalhar em prol da melhoria de vida para todos e seja fiel aos seus princípios.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Haverá agora grande senso de compromisso para com o entendimento e vivência de questões profundas, sexuais, afetivas e partilhadas. Sua necessidade de entrega será grande, mas também dentro do tom aberto, livre e objetivo do signo de Aquário. Busque rever questões de ciúmes, inveja ou quaisquer outras que precisem ser depuradas neste momento favorável.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu senso de parceria ganha muita força neste momento. Pode mesmo indicar casamento ou necessidade de se aprofundar em uma relação. Seja como for, seu engajamento social e de parceria será alto. Terá mais condições de se colocar junto dos outros e ser um bom companheiro. Busque ter a racionalidade aquariana para fazer boas parcerias.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz grande engajamento e devoção ao trabalho, a fazer algo de útil e também em relação à saúde e corpo físico. Estará como que “casado” com tais resoluções e objetivos. Busque trazer seu ponto de vista único no campo do trabalho, mas sendo um companheiro e agregando nos esforços conjuntos. Devoção a melhorias alimentares e na saúde também em alta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Haverá agora grande engajamento de sua parte em ser fiel a si mesmo e sua expressão criativa. Terá mais condições de não sair do próprio eixo, buscando resoluções e expressão que sejam verdadeiras. Também engajamento em viver seu lado mais aventureiro, romântico e sensual. Buque expressar o melhor de seu lado criativo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz grande fidelidade e engajamento nas questões pessoais, emocionais e familiares. Terá maior disposição em estar no lar e ser um bom companheiro para todos. Também engajamento no caso de estar planejando mudar de domicílio. Busque ser fiel ao que sente, encarando de frente e com racionalidade suas questões internas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Haverá agora maior engajamento e devoção de sua parte para com os estudos, comunicação e busca por informações. Sua mente buscará mais inovação e diversidade, mas sem perder o foco. Sua comunicação pode ganhar ares mais indiretos e sutis. Busque se engajar também no auxílio àqueles que estão no seu entorno e ambientes imediatos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu senso de devoção e compromisso se aplicará agora muito na área financeira, material e de valores, talentos e recursos. Busque se comprometer com metas, melhorias e progresso neste setor da vida. Esforços conjuntos que sejam sérios tendem a frutificar. Lembre-se também que este período lhe testa na sua fidelidade aos seus princípios e valores.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Juno entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando o senso de devoção e compromisso para consigo mesmo. Sua sensibilidade também é aflorada, lhe levando a ser mais parceiro e disposto a estar junto. Pode mesmo se colocar nos bastidores quando necessário. Lembre-se, todavia, de se tratar com mais amor e cuidado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Haverá agora maior senso de devoção e compromisso no setor emocional, subconsciente e espiritual. Busque se engajar mais no entendimento de seus processos psíquicos, psicológicos e sutis, mas sempre no tom objetivo do signo de Aquário. Parcerias espirituais fortalecidas. Busque devoção ao senso de que você é maior e mais amplo do que aparenta.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.