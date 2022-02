Horóscopo do dia (01/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Aquário

Ocorre hoje uma Lua Nova em Aquário, nos motivando profundamente nos temas deste signo: grupos, vida virtual, tecnologia, inovações, organizações alternativas, sustentabilidade, etc. Essa Lua Nova traz uma grande força para novos começos que envolvam as questões coletivas. O início desta lunação nos pede também responsabilidade, já que Saturno se encontra no signo e temos ênfase forte em Capricórnio no céu.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Novos começos ligados ao coletivo. Seus projetos em prol da coletividade ganham força. Sua atuação em redes sócias também. Há grande mobilização para que você dê sua contribuição para seus semelhantes, mas deve ter maturidade e responsabilidade. Busque trazer as inovações para sua vida, mas tendo respaldo prático e realista.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Novos começos profissionais lhe aguardam. Sua atuação no mundo lá fora será ampla, cheia de novidades e possibilidades. O uso de sua autoridade e independência é muito mobilizado. Você está conquistando sua vida e suas ambições e este período é muito propício. Busque ter inovação e assumir o compromisso de inovar e fazer diferente na sua contribuição ao mundo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A vida lhe traz novos começos ligados à expansão, estudos, fé e inovações. A vida lhe convida a ser mais otimista, romper fronteiras e buscar novidades, mas sem perder a responsabilidade. Busque entender a vida sob um prisma mais amplo e enxergar o quadro maior das situações. Traduzir as informações em sabedoria. Fortalecimento da fé em si e na vida.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Novos começos ligados à vida afetiva, sexual e compartilhada. A motivação para análise emocional tem sido grande e deve ser incentivada. Busque segurança emocional, mas sem perder a racionalidade e objetividade. O entendimento amadurecido de questões subconscientes lhe auxiliará a ter trocas mais saudáveis e felizes.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Novos começos ligados às parcerias e ao amor. Possibilidade de novas pessoas ou de renovar uma relação já existente. Busque estar aberto a enxergar mais o mundo e a vida pela ótica dos outros, isto pode te agregar muito neste período. Este ciclo lhe pede que tenha mais maturação para lidar com o outro e as possíveis mudanças que ocorrem agora.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Novos começos na área do trabalho, saúde e rotinas. Você tem sido desafiado a assumir o compromisso de inovar nesta área e é preciso que haja transformações na vida material. As novas possibilidades chegam neste ciclo, aproveite. Mas lembre-se de ter um olhar maduro, estratégico e organizacional, mas também abarcando e construindo o novo em sua vida.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Novos começos no uso de sua energia criativa. Há forte motivação nesta área lhe incentiva a ser muito dono de si mesmo, se expressar com mais coragem, maturação e independência. Busca pela criatividade, por filhos ou sua criança interna. Convite para se aventurar e viver com mais audácia, assumindo o compromisso de ser você mesmo.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Novos começos ligados ao emocional, subjetivo, sonhos, lar, família. Este período pede cura a partir do compromisso de se conectar e transformar o que se passa por dentro. O externo vai fluir conforme sua entrega e esforço para se curar emocionalmente. Novo ciclo que lhe traz novidade e amadurecimento na esfera da vida pessoal.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Novos começos ligados à mente, comunicação e estudos. Busca por entender melhor a vida e suas circunstâncias com mais flexibilidade, curiosidade e vontade de inovar. Busque entender as muitas variantes e possibilidades de qualquer coisa. Esteja presente no aqui e agora para se realizar. Amadurecimento nos estudos, ideias e comunicação.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Novos começos ligados ao mundo material e financeiro. Ótimo ciclo para melhorar seus ganhos e buscar avanço na área material. Saturno, seu regente, está aqui e lhe relembra de cuidar da vida material, se cuidar e se dar mais prazer, buscar traduzir sua força de vontade em progresso material. Assuma o compromisso de inovar sua vida material.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um novo começo pessoal e em todos os sentidos. Busque assumir neste ciclo a responsabilidade e autoridade de ser quem você é de verdade. A conexão com suas raízes e necessidades pessoais/emocionais se faz intensa e você deve partir deste ponto de vista. Novo ciclo para inovar e ser autêntico.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Novos começos ligados ao espiritual, emocional e subconsciente. Há grande necessidade de vivência espiritual, análise subjetiva e expressão artística, mas tudo isso sob um tom amadurecido e reconhecendo os limites. Viva seu lado místico, amoroso e universal com plenitude. Último ciclo lunar antes do Sol entrar em Peixes, lhe pede limpeza e reorganização.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.