Horóscopo do dia (31/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reorganizando com pragmatismo

O sextil de Mercúrio retrógrado com Pallas nos traz forte capacidade intelectual, mas abarcando sabedoria, estratégia e intuição. A conjunção de Ceres e Sedna com o Nodo Norte em Touro nos traz a possibilidade de encontrar nutrição, amor e cuidado na rotina, nos prazeres físicos e no mundo material como um todo. Todos estes em aspecto entre si fazem do dia de hoje muito propício para repensar e reorganizar a vida material com mais prazer e proveito.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O céu de hoje lhe pede que cuide mais de si mesmo, se nutrindo e aos seus potenciais, talentos e valores. Organize suas finanças, seus bens materiais e se dê mais prazer, nutrição saudável e amor prático. Sua mente e intuição se combinam e lhe facilitam o entendimento e sutileza para reorganizar as estruturas materiais da melhor maneira.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe pede que encontre em si mesmo a fonte provedora de afeto, cuidados materiais e potenciais. Busque em si mesmo essa fonte amorosa, a mãe terra que há dentro de si mesmo. Lembre-se de se perguntar o que você realmente deseja e quer antes de referenciar o outro / externo. A sabedoria de amigos e grupos pode auxiliar neste processo de entendimento de si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você deve buscar vivenciar a nutrição emocional e/ou espiritual de maneira mais consciente. Busque reavaliar suas emoções e se permita o contato com seu lado mais sensível. Há uma sabedoria e amadurecimento para se transformar as emoções e você deve colaborar com o processo. Tente entender em primeiro lugar as causas emocionais dos problemas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe pede que busque se nutrir mais de amizades, grupos e causas coletivas. Lembre-se que não é um momento para se isolar, mas buscar a família humana. Há uma reavaliação de parcerias que pode ser muito útil caso você busque apoio de boas amizades, grupos e ideias inovadoras. Use da fé com sabedoria e do contato humano com amor.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O céu de hoje lhe pede que trabalhe e viva o melhor de sua carreira, trabalho e autoridade. Busque se nutrir de bons projetos e realizações. Se você é mãe ou pai, seu papel dar nutrição e apoio se fará intenso. Busque reavaliar suas rotinas e ampliar sua atuação profissional. Há uma fonte de sabedoria emocional lhe guiando os passos rumo a melhores realizações no mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você deve agora se nutrir de novas possibilidades, da expansão, da fé, estudos superiores, viagens ou de sua visão de mundo. Há forte motivação para que se desprenda um pouco do lado intelectual que duvida e se dar a chance de se nutrir de aventura e possibilidades. Há uma reavaliação de sua criatividade, assim como das parcerias e relações à sua volta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento agora é propício para que você aprenda a se nutrir de verdade de suas emoções profundas, das trocas afetivas, sexuais e de partilha e transformação como um todo. Vivências realistas neste sentido lhe farão bem e lhe trarão a nutrição que precisa. Há uma reorganização de energias pessoais, familiares e passadas, lhe auxiliando a purgar velhos padrões do passado e lhe trazendo senso crítico para viver novas possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe pede que se nutra e vivencie mais o contato com o outro, se abrindo para o amor, a vida social e um estilo de vida mais equilibrado e ponderado. Valorize suas relações e o que lhe oferecem de melhor. Você passa por processos de reavaliação de ideias que lhe pede mais flexibilidade e comunicação. Se relacione usando de sua sabedoria emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O céu do momento lhe pede que se nutra e gere valor a partir do trabalho, do ser útil e do cuidar da saúde. Propício para ação prática e real, saindo de idealizações e realizando de verdade. Há uma reavaliação financeira e de valor pessoal, junto da sabedoria emocional pessoal, que lhe propicia boas mudanças materiais. Se nutra de suas realizações práticas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede que se nutra de si mesmo, de sua criatividade e expressão única. Deixe um pouco de lado as opiniões alheias e massificadas, buscando referencial em si mesmo e na sua consciência. Permita se nutrir de sua criança interior através da diversão, do amor, do lúdico e criativo. Reavaliação pessoal e de ideias que facilita o processo em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você deve agora buscar se dar mais nutrição e amor no nível afetivo e pessoal. Se sentirá mais acolhido e forte ao se dar mais tempo pessoal, preocupando-se menos com os afazeres e tribulações do mundo lá fora. Vivências pessoais e/ou familiares serão importantes. Reavaliação de emoções subconscientes lhe facilita o processo. Busque acolhimento.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede mais nutrição no nível intelectual. Busque bons livros, vídeos e informações que lhe sejam de valor. A comunicação com as pessoas à sua volta também lhe trará conforto e senso de valor. Há sabedoria emocional lhe permitindo ser você mesmo e mais autêntico, mas sem que precise se isolar. Reavaliação de amizades e grupos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.