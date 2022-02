Horóscopo do dia (30/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mudanças e inovações

A quadratura de Sol em Aquário com Urano em Touro promove abertura de consciência para mudanças e inovações, mesmo quando houver conflitos. Necessidade de se revolucionar e ousar a partir da consciência daquilo que é estagnado e precisa progredir.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A Lua Minguante nos mostra aquilo que deve ser sacrificado e que é preciso deixar ir: em Capricórnio, será preciso ter mais desapego das velhas estruturas e hierarquias.

A vivência com grupos e o coletivo lhe traz consciência de questões de ordem material que precisam mudar em sua vida, ou então valores pessoais. Sua vida precisa abarcar mais o alternativo e este é um excelente momento para fazer isso. Deixe ir aquilo que for necessário de velhas estruturas que não são mais proveitosas.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A consciência de seus compromissos e de ser um modelo para muitos lhe pede mudança de atitude pessoal. Busque inovações, sair da zona de conforto, já que as oportunidades de progredir, inclusive materialmente, são altas. Alguns antigos ideais ou metas podem ter de ser revisados e desconstruídos. Esteja atento ao seu futuro e possibilidades.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Viver sua fé, expansão, aventura e liberdade será muito importante. Mudanças no plano maior da vida podem ser estimuladas por mudanças de humor e disposição interna. Questões emocionais subconscientes são estimuladas e seu olhar para isso deve ser mais otimista, filosófico e libertador. Necessidade de mais desapego de emoções velhas e tóxicas.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A consciência de suas emoções se faz muito presente. Mudanças e novas ideias vindas das amizades e grupos lhe desafiarão neste sentido. Momento para analisar a vida emocional, afetiva e sexual com mais objetividade. A consciência de suas emoções pede mudança nas dinâmicas em grupo. Busque um olhar mais maduro e sábio para se lidar com o outro.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A consciência de suas relações será alta neste período e lhe traz desafios nas estruturas e no que já é estabelecido. Ouvir os pontos de vista alheios e abarcar a necessidade dos demais pode lhe desafiar a sair da zona de conforto. Busque mais desapego de rotinas e métodos limitantes, buscando abarcar a inovação para si mesmo e também nas relações.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A consciência de seu trabalho, rotinas, tarefas e saúde se faz alta neste período. Você é hoje desafiado a quebrar mais os padrões e enxergar novas possibilidades de expansão. Busque trazer mais de seu otimismo e fé para o funcionamento do mundo material. Permita que a consciência de hoje lhe mostre como inovar e expandir em sua vida material.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período te pede mais autenticidade, quebra de padrões e centramento. Tudo isso lhe auxilia a quebrar velhos padrões emocionais estagnados. Mudanças emocionais também lhe auxiliam a ser mais fiel a si mesmo e buscar se abrir mais para a vida e para as pessoas. Tenha mais desapego do passado, abrindo caminho para as novas possibilidades.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este período lhe faz muito consciente de suas emoções, vida pessoal, sonhos e desejos. Tudo isso lhe auxilia a quebrar barreiras nas relações e parcerias. A vida lhe pede mais abertura emocional para com o outro. Ou ainda, mudanças emocionais que questionam as parcerias. Procure mais desapego de conceitos mentais arraigados e mais abertura afetiva real.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A consciência de ideias inovadoras e de vanguarda lhe toma o plano mental. Isto será importante na renovação de sua vida material. Também as mudanças que ocorrem em sua vida prática lhe trazem mais consciência das muitas possibilidades de escolha e de caminhos diferentes a se tomar. Busque objetividade e inovação mental e pragmática.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A consciência de sua vida material se faz alta neste período. Há um estímulo para o uso de sua coragem, talentos e criatividade em prol dos ganhos financeiros. Você deve confiar na sabedoria de quem você é e no que diz sua intuição e instinto. Enxergue suas possibilidades para além da linha de ação usual, buscando usar da abundante criatividade que se expressa através de você agora.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz muita consciência de si mesmo e de seus potencias na vida. Tudo isso, porém, estimula também a área emocional, pessoal e familiar. A necessidade do próprio espaço é alta neste período. Tenha a coragem de lutar pelos seus sonhos pessoais. Busque determinar o seu espaço, fazer as coisas mais à sua maneira.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A consciência do plano emocional, espiritual e sutil em sua vida se faz alta neste período. Isto lhe trará bons insights à mente. Renovação de ideias a partir da sensibilidade. Busque entender com honestidade as questões subconscientes. Um pouco de distanciamento justo das questões coletivas e de relações podem ser útil. Se dê seu espaço.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.