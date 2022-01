Horóscopo do dia (29/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus direta

Vênus volta ao movimento direto. Após um tempo de reflexão sobre nossas relações e bens materiais, podemos focar no andamento destas coisas na vida exterior. Podem ter sido mudanças difíceis, mas agora haverá mais clareza e senso de propósito. O trígono a Urano nos facilita o recriar as relações e inovar com os talentos e bens.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você precisou rever compromissos assumidos, seu valor no trabalho e o uso da sua autoridade nas relações. Agora terá mais condições de progredir, mostrando seu talento e valor para o mundo. Facilidade no progresso material, financeiro e profissional. Busque reafirmar os compromissos reais, mas dando um toque de inovação.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A retrogradação de Vênus, sua regente, lhe trouxe grande reflexão e necessidade de se reavaliar. Em especial metas e objetivos futuros podem ter passado por quebras e rupturas. Agora terá mais condição de olhar para o futuro se valorizando de verdade e assumindo o compromisso de crescer, se valorizar e ter mais fé na vida. Revolucione a si mesmo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O período de retrogradação lhe fez rever profundamente questões emocionais, sexuais e de bens partilhados. Foi preciso aprofundar na partilha com o outro e você pode ter se deparado com duras realidades. Agora, todavia, terá condições de vivenciar a partilha, sexualidade e emoções profundas com mais maturação, seletividade e realismo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você precisou rever e reavaliar relações e vida social neste período. Pode ter lapidado arestas ou mesmo finalizado relações. Todavia, agora é o momento de se reerguer. Terá condições de firmar relações mais maduras e realistas, mas que também tenham um toque de inovação, aventura e que te auxiliem a enxergar a vida mais amplamente.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A retrogradação de Vênus lhe obrigou a rever seu valor no trabalho, assim como tudo daquilo que produz. As relações tiveram de ser olhadas com um senso mais crítico e maduro. As relações com colegas também podem ter pedido transformação. Agora chegou o momento para expressar todo seu valor no mundo material, abarcando novidades na carreira.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você precisou rever e reavaliar sua expressão criativa neste período. Sua imagem e tudo que vem de você precisou ser revisado com maturidade e realismo. Alguns romances podem ter sido finalizados ou precisaram de reajustes. Agora chegou o momento que você pode viver essa criatividade e romances com mais propriedade, abarcando inovações. A autoimagem e a relação com os filhos também tende a melhorar.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A retrogradação de Vênus, sua regente, lhe trouxe grande reflexão e necessidade de reavaliar suas emoções, vida pessoal, família e passado. Algumas relações podem ter sido difíceis neste sentido, assim como lidar com as finanças familiares. Agora é chegado o momento de progredir nestas áreas. Busque relações maduras e realistas com os mais próximos. Sua expressão emocional também ganha um tom de progresso e inovação.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O período de retrogradação lhe fez rever conceitos e ideias. Você pode ter se deparado com limitações nas comunicações, nos estudos, no ambiente imediato ou na troca afetiva com as pessoas. Agora é chegado o momento de colocar tudo isso para funcionar. Há um tom de progresso e inovação nas relações e nas comunicações que lhe será muito benéfico.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você precisou reavaliar sua vida financeira, recursos e talentos neste período de retrogradação. Pode ter usado o dinheiro de forma inadequada ou feito revisão daquilo que possui. Agora é chegado o momento de aproveitar melhor seus recursos e talentos. Há grandes possibilidades de lucros, em especial estando aberto às mudanças no trabalho e rotina.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O período de retrogradação de Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe fez rever seu senso de valor próprio. Teve de resgatar seus desejos, sua vaidade e seu cuidado e amor para consigo mesmo. Agora é chegado o momento de expressar esse amor próprio em todos os níveis de sua vida. Há forte inovação no seu senso de expressão lhe pedindo mais liberdade.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você precisou reavaliar questões subconscientes, em especial aquelas ligadas às relações, finanças e valores. Agora terá condições de integrar melhor tais questões na sua vida objetiva. Sua entrega emocional está mais fluida e há um tanto de inovação e ousadia em expressar o seu afeto. Busque fluir e aceitar bem suas questões emocionais agora.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O período de retrogradação lhe fez rever sua relação com a coletividade. Sejam amizades, grupos, relações online, causas e afins, podem ter havido rupturas, modificações ou lapidação de arestas. Agora é chegado o momento de se relacionar com seus semelhantes com mais senso de valor. Há um tom progressista em sua comunicação auxiliando neste processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.