Horóscopo do dia (28/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura e possibilidades

A conjunção de Plutão, Juno e Mercúrio retrógrado nos pede revisão não somente dos compromissos assumidos, mas também que enxerguemos as muitas possibilidades que se nos apresentam para não nos prender àquilo que não devemos. O sextil do Sol com Quíron nos traz cura de nosso senso de sermos únicos, curadores e múltiplos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe mostra que você é capaz de agir para além de restrições e limitações. Busque enxergar as diversas possibilidades, em especial na carreira, trabalho e autoridade. Sua força de ação está disciplinada e, ao mesmo tempo, está ligado nas novas possibilidades e alternativas. Busque estar no comando de sua vida e possibilidades.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este momento lhe mostra que você é capaz de ser dono da própria vida. Está mais conectado com a sua sensibilidade e isto lhe fortalece. Velhos princípios e crenças podem estar ruindo e isto pode ser muito curativo. Busque as infinitas possibilidades de ser livre, autêntico e único. Tenha consciência sobre o que se dedica e por quais motivos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está quebrando velhos padrões emocionais, sexuais e instintivos. O dia de hoje lhe permite mais leveza, racionalidade e flexibilidade no entendimento de tais questões. Busque rever as motivações nas relações e lembre-se que você é muito mais múltiplo e cheio de possibilidades do que imagina. Conexão com a fé na vida facilitando o processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe propicia um repensar as relações e suas possibilidades. Busque não se prender a situações restritivas, mas enxergue que sua vida pode ter muitas possibilidades e novidades. A consciência de suas emoções profundas lhe fortalece a cura de seu senso de independência, autonomia e capacidade de gerir a própria vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está num processo de ruptura com realidades materiais restritivas e hoje pode enxergar possibilidades diversas. Sua consciência se volta para as relações e elas podem lhe facilitar muito a libertação e a ter uma visão mais ampla, livre e otimista. Lembre-se de se abrir para o auxílio e a comunicação, em especial nas questões materiais e de trabalho.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe propicia enxergar as suas muitas possibilidades de expressão pessoal e criativa. Busque sair de uma visão rígida ou restritiva de si mesmo. A relação com filhos e criações pede reciclagem e libertação. Se permita também o contato com suas emoções profundas, já que serão fonte de cura profunda para sua expressão pessoal e no campo material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está reavaliando seu compromisso com questões pessoais e familiares e hoje pode enxergar possibilidades diversas. Saiba respeitar seus senso de valor e individualidade neste sentido. Você está agora muito mais conectado a sua expressão pessoal e criativa e isso lhe facilita a cura através das relações e do contato com o mundo exterior.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe pede transformação de ideias e conceitos rígidos. Se permita pensar e enxergar o mundo à sua volta com mais flexibilidade e de forma diversa. Pode ser importante reformular relações e comunicações. Sua consciência emocional está alta e isto lhe permite cura de sua individualidade, trabalho e andamento de questões materiais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede revisão de compromissos assumidos. Em especial em situações que são bem estabelecidas, mas já não fazem mais sentido. Você está mais consciente das possibilidades e de sua liberdade de escolha, o que lhe facilita a cura de sua expressão pessoal, criativa e única. Libertação material, pessoal e criativa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você está revisando compromissos assumidos para consigo e enxergando que é muito mais múltiplo e cheio de possibilidades. Busque ser mais generoso ao enxergar a si mesmo. A consciência de seu senso de valor está alta e lhe permite curas emocionais profundas. Foque no valor de si mesmo e da expressão de sua criatividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está muito mais consciente de si mesmo e de sua própria individualidade e autoridade. Isto lhe permite curar sua capacidade de comunicar e interagir com mais assertividade e propriedade. Você está revendo compromissos emocionais, subconscientes e espirituais, enxergando maiores e mais amplas possibilidades em sua vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe permite a revisão de relações de amizade, em grupos e causas. Enxergará que existem possibilidades diversas. Você está mais consciente de suas questões emocionais e subconscientes e isto lhe traz cura para seu senso de valor próprio, o que por sua vez lhe faz não aceitar menos ou ser desvalorizado nos contextos sociais.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.