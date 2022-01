Horóscopo do dia (27/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Entendimento emocional

A Lua Minguante em Sagitário nos pede mais sabedoria para viver a fé e as possibilidades. O sextil ao Sol em Aquário nos facilita a clareza e entendimento das emoções sob o crivo da racionalidade e com mais frieza.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há um senso emocional em expandir, buscar a fé, o amplo e as novas possibilidades. Todavia, esse senso deve ser feito com sabedoria e calma, assim como passar pelo crivo da racionalidade e realismo. Busque confiar mais em sua ação e em quem você é para tomar as medidas certas rumo ao que almeja. Sua conexão com amizades e grupos facilita o processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções compartilhadas estão intensas e expansivas. Todavia, deve tomar cuidado para saber os limites neste território, assim como usar da sabedoria instintiva e emocional. Amar o outro não é torná-lo dependente seu. Busque viver o amor respeitando seu senso de valor próprio e limites. Há consciência dos seus deveres e senso de limites facilitando o processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua disposição emocional lhe abre mais ao contato com as pessoas e a vida social, mas deve usar de sabedoria se lembrar de deixar ir quando preciso. Revise objetivos em comum nas parcerias. Sua consciência lhe abre para as muitas possibilidades e isto também pode ser feito em conjunto, mas com sabedoria e discernimento.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é estimulado ao trabalho e serviço pela posição da Lua, sua regente. Todavia, deve se lembrar que cumprir obrigações e tarefas no seu tempo, com discernimento e sabedoria. A consciência de suas emoções profundas se faz presente e lhe pede que ponha sua vida material em sintonia com seus ritmos internos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar lhe enfatiza muito o enraizamento em si mesmo e no próprio ponto de vista. Todavia, não deve se esquecer de esvaziar também os excessos de si mesmo. Sua consciência está agora voltada para as relações e diversidade. Seja você mesmo, mas esteja aberto para a troca e ouça o que os outros tem a lhe dizer.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas energias familiares e pessoais são muito mobilizadas pela posição lunar. Todavia, não deve deixar que estes contextos te impeçam na sua independência. Suas emoções servirão de base para organizar sua vida material agora. Busque senso crítico, serviço e inovação nos contextos materiais, respeitando seu ritmo emocional também.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu território mental está altamente estimulado agora. Todavia, não deve se prender a dúvidas e excessos neste sentido. A vida lhe convida a se aprofundar em suas emoções e buscar questões mais significativas. Sua expressão pessoal está forte; é preciso diminuir o julgamento e se apropriar mais das emoções com sabedoria.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe traz mais aterramento e conforto. Todavia, você não deve se acomodar em situações cristalizadas e de aparente conforto. Há maior consciência de suas necessidades pessoais e emocionais que lhe pedem sair da zona de conforto quando necessário. Busque outros pontos de vista e novas possibilidades para além de si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz conexão consigo próprio e suas vontades. Todavia será preciso saber se esvaziar dos excessos de si mesmo e usar sua individualidade com sabedoria. Há forte consciência racional e objetiva lhe auxiliando a enxergar a si mesmo e aos outros com frieza, calma e razão. Menos passionalidade, mais objetividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais e subconscientes se fazem muito presentes hoje. Todavia, deve procurar não se deixar levar por excessos emocionais. A conexão com o mundo material será uma excelente forma de transformar tais emoções. Há um compromisso para que você realize mais e concretize neste período. Busque realizar sua vida material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções quanto às questões coletivas estão mobilizadas. Todavia, você está num momento em que deve buscar mais suas emoções, espaço e vida pessoal. Saiba contribuir dentro do que pode e na medida justa, mas não atropele seus processos pessoais no caminho. Use de sabedoria para saber quando auxiliar e quando voltar para suas necessidades pessoais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções lhe incitam ruma às realizações e carreira. Todavia, isto deve ser feito com sabedoria, calma e discernimento. Não force a barra neste sentido. Para dar bons frutos você deve ter um olhar mais diverso, leve e consciente de seu valor pessoal. Você está revisando questões emocionais e em breve entrará num novo ciclo de realização em seu naiversário.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.