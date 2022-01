Horóscopo do dia (26/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio retrogrado em Capricórnio

Mercúrio retrograda para o signo de Capricórnio. Quando estava em Aquário, nos lembrou de pensar de forma progressista, ecológica e humanitária. Todavia, retornando ao signo da cabra, somos relembrados de reavaliar as estruturas antes de engajar em novas ideias. Este período nos pede revisão de nossos compromissos, estruturas, carreiras e autoridade com realismo e sabendo reconhecer nossos limites.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta agora para questões de carreira, trabalho, autoridade e reconhecimento. Algumas arestas precisam ser aparadas antes de se cogitar mudanças definitivas. Você estava numa onda de pensamento progressista e inovadora, mas deve agora revisar o que precisa ser mudado na prática para realizar tais ideias mais à frente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para objetivos, expansão e fé. Momento para se repensar, reformular e recriar objetivos futuros. Também ocorre uma reconexão realista com sua fé e senso de compromisso futuro. Sua mente estava voltada para carreira, mas é provável que algumas mudanças e adaptações lhe peçam mais realismo antes de serem executadas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra retrógrado e lhe pede maior interiorização. Você estava revendo metas com ideias otimistas e inovadoras. Todavia, agora será preciso uma mentalidade mais pragmática e objetiva para se lidar com emoções profundas com realismo. Busque entender sexualidade, partilha, morte e renascimento como processos que lhe permitem transmutação profunda de si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se encontrava muito voltada para questões emocionais profundas e no sentido de um clareamento de traumas, medos e dificuldades. Agora Mercúrio volta para seu setor dos relacionamentos. Tudo aquilo que foi processado emocionalmente deve agora ser observado e partilhado com seriedade e realismo nas relações. Todavia, se permita processar tudo melhor até a próxima semana antes de comunicar em definitivo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente estava voltada para os relacionamentos e vida social. Agora ela se volta para um setor mais pragmático, crítico e realista. Isto lhe permite ter mais senso crítico antes de envolver e comunicar com os outros. Olhe com seriedade também para suas rotinas, cuidados com o corpo e saúde. Hora de reformular senso crítico, rotinas e vida material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra retrógrado e lhe pede maior interiorização. Você estava com a mente voltada para seu natural setor de trabalho, rotina e saúde. Todavia, agora será preciso um olhar para si mesmo e seu poder pessoal. Momento para reformular a si mesmo de maneira criativa, saindo de rotinas robóticas e sem estímulo. Resgate da criança interior.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente estava mais voltada para diversão, festa, expressão criativa, romances e criatividade. Todavia, agora há necessidade que se volte para questões emocionais, pessoais e familiares com seriedade e compromisso. Busque ter uma análise honesta de seus sentimentos. Também pode ter de resolver pendências relacionadas ao lar ou família.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente estava voltada para questões emocionais e subjetivas. Agora, porém, será preciso ter um tanto de racionalidade e pragmatismo. Este é um momento para se revisar ideias, análises, conceitos e todo tipo de comunicação. Busque lapidar as arestas de sua mente com disciplina, saindo de excessos emocionais e buscando foco e razão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente estava bem ativa e progressista. Todavia, será preciso agora se voltar para o setor prático, financeiro e objetivo da vida. Por mais que tenha muitas ideias e planos, será preciso uma análise mais pragmática do que pode ser conquistado e do que deve ser otimizado e melhorado para que suas conquistas materiais se realizem de verdade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mercúrio retrógrado entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe pedindo um olhar honesto para consigo mesmo, quem você é e quais as suas necessidades reais. Busque antes de tudo se escutar. Disciplina é importante, mas tome cuidado com repressões a si mesmo. A próxima semana lhe dirá muito sobre quem você é e o que precisa ser mudado na autoexpressão.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente estava muito focada em si mesmo e suas necessidades. Todavia, agora será preciso buscar mais espiritualidade e entendimento emocional, tudo isso com seriedade e maturação. Busque momentos de meditação, oração e reconexão para com o seu todo. Sua intuição estará forte. Busque silenciar um pouco, fluindo e aceitando mais e sem julgamentos excessivos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente estava focada na busca de questões espirituais, emocionais e subjetivas. Todavia, será preciso agora focar na vida de relações e nas arestas que devem ser aparadas neste sentido. Busque interiorização e maturação para revisar amizades, participação em grupos, projetos sociais e afins. Busque refletir antes de veicular ideias para o público.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.