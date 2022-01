Horóscopo do dia (24/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte em Capricórnio

Marte entra em Capricórnio. Aqui nossa ação ganha disciplina, foco, resiliência e maturação. Este é um signo em que o deus da guerra se fortalece muito, em especial por haver um objetivo a ser conquistado com foco e disciplina. Maturação da energia masculina em alta. Busque agir em prol de suas conquistas materiais e profissionais, dependendo mais de si mesmo e de seus esforços.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra em Capricórnio. Você estará muito mais disciplinado e com foco realista. Em especial nas conquistas na carreira, busque usar de trabalho duro e de firmeza de posicionamento. Momento para tomar as rédeas da própria vida. Busque ter mais iniciativa no trabalho e em tudo que se proponha a fazer. Ações realistas e bem planejadas serão benéficas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua ação ganha agora um tom mais expansivo e abrangente, mas sem perder seu natural senso pragmático e realista. Este momento lhe permite expansão pessoal grande; coloque sua fé nas boas obras que pode realizar. Trabalhos que tenham respaldo internacional ou acadêmico em alta. Todavia, Vênus, sua regente, ainda está retrógrada e lhe pede reavaliação de objetivos até o final desta semana.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe propicia garra, foco e objetividade ao se passar por mudanças e transformações. Busque encarar o que se passa dentro com realismo e proatividade. Sua energia sexual está altíssima e deve ser canalizada produtivamente. As crises tendem a ser superadas com um lado aguerrido e forte. Esteja aberto às transformações com maturação.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Marte entra no signo oposto ao seu. Este é um momento que lhe propicia ações em conjunto e parcerias dinâmicas. Esforços em conjunto podem ser bem fortes e poderosos. Mas também será preciso discutir as relações e lidar com raivas e frustrações. Não permita que o outro o oprima e nem que você seja o opressor, mas tenha assertividade madura para deixar seus limites bem estabelecidos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua energia para trabalhar e ser útil estará altíssima neste período. Excelente momento para produzir muito e organizar sua rotina com intensidade e garra. O corpo estará com energia, o que lhe pede que canalize essa força em atividades físicas mais intensas. Momento para agir sobre a vida material com intensidade e autonomia.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe coloca em contato com sua unicidade e necessidade de delimitar mais o seu território. A força de sua expressão será forte e aguerrida, mas também deve ter maturação e disciplina. Romances intensos. Necessidade de expressar mais o lado criativo e aventureiro. Confie em si mesmo, dependendo mais de seus próprios esforços.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede mais assertividade, independência e objetividade no campo emocional, pessoal e familiar. Busque ter mais independência e seja mais maduro ao se lidar com seus posicionamentos na vida pessoal. Necessidade de mais espaço pessoal. Busque entender e digerir suas emoções antes de agir, confiando nos seus instintos e intuições.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra em Capricórnio. Você estará mais disciplinado e realista, em especial no setor intelectual e comunicativo. Sua fala será assertiva e independente, mas com um tom maduro e realista. Excelente momento para maior proatividade e compromisso nos estudos. Sua mente está muitíssimo poderosa com ambos os seus regentes (Marte e Plutão) aqui.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz grande energia e força para agir no plano material, em especial no campo financeiro e de valores. Terá energia e garra para angariar lucros e agir como necessário para otimizar este setor. Força de expressão madura dos próprios talentos. Sua ação agora deve ser mais realista do que impulsiva, lhe levando a empreendimentos concretos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazendo muito mais assertividade, independência, irreverência e força. Tudo isso deve ser feito sob o colorido natural do seu signo: com maturidade, disciplina e realismo. Busque fazer o que é o melhor para si mesmo e expresse quem você é. Esteja atento aos seus parâmetros pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede ação mais sutil e de bastidores. Busque ter disciplina com práticas meditativas, orações, processos terapêuticos e tudo mais que possa auxiliá-lo a processar suas energias subconscientes. Antes de agir no mundo externo, busque reflexão, disciplina e sinta o que deve ser feito ou não. Sua ação magnética e sutil está ampliada.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede mais ação e proatividade em grupos, causas e amizades. Tenha disciplina e foca na realização de projetos. Esteja com as pessoas, mas saiba respeitar os seus limites e sua individualidade. Uma ação madura e limites saudáveis serão necessários para mobilizar as energias coletivas. Ações que envolvam muitas pessoas serão úteis.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.