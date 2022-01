Horóscopo do dia (23/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comunicação e intuição

A quadratura de Netuno em Peixes e Lilith em Gêmeos nos pede atenção quanto à veiculação de informações, comunicações enganosas e afins. Também nos mostra que devemos sentir e meditar perante repressões da fala, intelecto ou comunicação. Busque ter a intuição aberta antes de se chegar a qualquer conclusão. Mercúrio está retrógrado, reforçando que deve haver buscar interior antes de tudo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu subconsciente está muito ativo neste momento e faz conexão com seu setor mental e comunicativo. Pode ser que sinta necessidade de extravasar conteúdos emocionais e reprimidos, mas esteja atento para não fazer mau uso da fala. Cuidado também para não ser ingênuo quanto às informações que lhe chegam; sua intuição está forte e lhe permite discernir melhor intuitivamente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Pode haver conflito entre seus valores e questões coletivas, de amizades e grupos. Em especial se houver reprimido seu senso de valor pessoal em prol dos outros, desejará expressar agora, mas esteja atento em como o faz. Pode querer falar aos outros o que reprimiu, mas deve estar atento a como fazê-lo. Saiba se dar seu devido espaço quando sentir necessidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe coloca em contato com seu lado profundo e questões reprimidas. A quadratura a Netuno no setor profissional mostra que hoje pode sentir a frustração caso tenha colocado os interesses do mundo lá fora acima de seus pessoais. Busque interiorização, em especial pela retrogradação de Mercúrio, seu regente. Busque quais são suas reais prioridades agora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões emocionais subconscientes são mobilizadas. Se a repressão veio de vivências religiosas, partidárias e afins, busque hoje se libertar. Sua necessidade de fluir e buscar inovação se faz alta. Use de sua intuição para enxergar para além de visões pré-determinadas da vida. Sonde suas profundezas com espírito aberto e sem julgamentos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções pessoais estão intensas e isso pode se refletir no convívio com seus semelhantes, amigos, grupos, causas e interações virtuais. Busque processar e entender melhor suas questões antes de jogar tudo para cima dos outros. Pode ser que precise comunicar a partir de sua profundidade, mas o faça com ponderação. Intuição para se enxergar para além das máscaras e mentiras.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Hoje será preciso mediar bem o uso da autoridade versus a interação com parceiros. Pode ser que o outro demande para além de seus limites e você tenha de estabelecer o que é justo. Se reprimiu o uso da própria autoridade, cuidado com a maneira que vai fazê-lo, mas não deixe de ser claro no seu posicionamento. Mercúrio retrógrado lhe pede conexão interna primeiro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede atenção, em especial caso tenha reprimido objetivos, princípios, sua fé ou necessidade de expansão em prol de rotinas, críticas, métodos e limitações detalhistas. Sua dedicação ao trabalho e serviço é importante, mas também é igualmente importante expressar seus princípios e enxergar para além do imediato.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede atenção quanto à expressão de si mesmo. Tenha um olhar honesto para com suas próprias emoções, percebendo o que merece ou não ser expresso. Repressões afetivas e/ou sexuais devem ser processadas e entendidas, lhe lembrando de não ser tão focado exclusivamente na sua satisfação egóica, mas em trocas reais e verdadeiras.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Repressões ligadas às relações pedem atenção hoje. Sua subjetividade está alta e deve estar atento para não expressar suas emoções tão intensamente, mesmo quando você tiver a razão. Expresse o que sente, mas com ponderação e na medida certa. Caso tenha reprimido a necessidade de se relacionar, sua sensibilidade lhe pedirá mais abertura e expressão.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões de ordem prática pedem atenção. Você pode ter reprimido sua capacidade de comunicação no trabalho ou na rotina e agora sentirá mais necessidade de comunicar, em especial o que sente. Mas tenha cuidado na maneira como o faz. Se foi excessivamente materialista e pragmático, deve permitir mais sensibilidade e espiritualidade agora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede atenção quanto à expressão de si mesmo versus questões materiais e financeiras. Há necessidade de ser livre, mas essa liberdade lhe pede responsabilidade. Saiba dosar bem o uso dos recursos; não deixe de se divertir, mas também não gaste inconsequentemente. Lembre-se de sua força criativa para superar desafios materiais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, recebe aspecto desafiador de Lilith. Você se encontra em um momento de afloramento da sensibilidade e conexão com suas necessidades pessoais. Todavia, há questões familiares e de raiz que carecem da sua atenção. Busque o caminho de equilíbrio. Dedique tempo necessário a tais questões, mas não se desvie de seus propósitos pessoais.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.