Horóscopo do dia (22/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Revisando compromissos

A conjunção de Plutão e Juno em Capricórnio nos pede transformação e revisão profundas de nossos compromissos assumidos, assim como nosso senso de devoção familiar, matrimonial e pessoal. A quadratura da Lua com Marte pede que saibamos conciliar as questões emocionais com a individualidade, apesar dos conflitos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede revisão e transformação de compromissos assumidos. Em especial no terreno do trabalho e carreira, busque enxergar o que é essencial e o que deve ser honrado, assim como aquilo que não faz mais sentido. Marte, seu regente, lhe pede que vá para além das rotinas e tarefas automatizadas, Busque expansão para inovar seu trabalho.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Busque hoje ter um senso mais aprofundado sobre fé, princípios, estudos e crenças. Permita que seu instinto lhe mostre o que precisa ser reformulado e transformado. Há conexão emocional para tudo aquilo com que você se identifica. Todavia, suas emoções profundas e instintos podem lhe mostrar realidades mais profundas, esteja receptivo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões de relacionamentos e compromissos emocionais pedem revisão e transformação. Você está emocionalmente mais receptivo, mas deve ter também senso crítico e objetividade. As relações saudáveis pedem respeito à liberdade pessoal e do outro. Saiba reconhecer os limites saudáveis para que as relações funcionem bem.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Compromissos conjugais e/ou sociais precisam ser revisados hoje. Busque ter um olhar mais crítico e profundo, saindo de qualquer posição que te inferiorize. Este é um momento importante que lhe permite aparar arestas nas relações. Busque verbalizar o que sente, mas com objetividade e autodomínio. Busque organizar a forma como se relaciona.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Será preciso hoje rever compromissos assumidos no campo material, rotineiro, no trabalho e na saúde. Você deve ter disciplina, mas não deve ser rígido. Enxergue se nos seus compromissos há real senso de utilidade, eficiência e resultados. Sua energia está bem mais criativa e ativa, lhe pedindo que a canalize para mudanças materiais benéficas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Hoje você deve revisar os compromissos assumidos para consigo mesmo e a expressão de sua criatividade e poder pessoal. Aprofunde em si mesmo e naquilo que sua consciência lhe pede. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona sua subjetividade, mas deve usar de sua força emocional para superar emoções difíceis, culpas e medos. Firmeza emocional e pessoal.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede revisão e transformação de compromissos familiares e pessoais. Busque enxergar o que há de valor nas questões pessoais, assim como aquilo que é ruim. Sua conexão emocional está forte, todavia há uma força aguerrida e racional lhe facilitando enxergar as situações emocionais com mais liberdade, desapego e otimismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O céu de hoje lhe pede revisão de questões mentais, ideias e nas relações. Plutão, seu regente, se encontra com Juno e lhe pede um olhar maduro para suas lealdades, linhas de pensamento e compromissos assumidos. Suas emoções lhe conectam às necessidades das pessoas e do coletivo. Todavia, Marte, seu outro regente, lhe traz força pessoal e reconhecimento de seu senso de valor próprio. Auxilie, mas esteja no seu domínio.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisão quanto a compromissos materiais, financeiros e pessoais assumidos. Podem haver mudanças que serão relevantes daqui para frente. Suas emoções lhe conectam ao trabalho e serviço. Todavia, Marte está no seu signo (solar ou ascendente), lhe pedindo mais independência, proatividade e reconhecimento das necessidades pessoais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Plutão e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe aprofunda no sentido de ter mais compromisso para consigo. Lembre-se que deve amadurecer o senso de ser você mesmo, independente de outras pessoas ou situações. A conexão com seu senso de valor próprio se faz forte neste momento e deve ser honrada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede revisão de compromissos assumidos no campo afetivo, emocional e espiritual. Pode ser mesmo que os assuma inconscientemente, por isto deve ter foco em entender, lapidar e curar suas emoções. Busque sua riqueza emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Compromissos assumidos com amigos, grupos, causas e mídias sociais precisam ser revisados. Busque refinar sua atuação nestas áreas, se dedicando àquilo que for realmente relevante. Sua conexão emocional com os outros está alta, mas também seu senso de autoridade e independência. Busque lidar com as relações humanas, mas sendo você mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.