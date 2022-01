Acidente de esqui mata o ator Gaspard Ulliel, de 37 anos

Gaspard Ulliel posa para os fotógrafos no Festival de Cannes, em 2016, onde divulgava o filme "A dançarina" (foto: Valerie Hache/AFP/13/5/16)





O ator Gaspard Ulliel, de 37 anos, morreu depois de sofrer acidente de esqui na região da Savoie, na França. Ele colidiu com outro esquiador no cruzamento de duas pistas azuis, informou o porta-voz do resort La Rosière.





O artista foi transportado de helicóptero para o Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima não precisou ser transferida para aquela unidade de saúde. O acidente ocorreu na terça-feira.





Ulliel se destacou nos filmes “Eterno amor” (2004), de Jean-Pierre Jeunet; “Saint Laurent” (2014), de Bertrand Bonello; “A dançarina” (2016), de Stéphanie di Giusto; e “É apenas o fim do mundo” (2016), de Xavier Dolan, que lhe rendeu o prêmio César de melhor ator em 2017.





Fora da França, ficou conhecido por seu trabalho em “Paris, te amo”, “Hannibal: A origem do mal” e, mais recentemente, “Cavaleiro da Lua”. Participou de projetos ao lado de grandes nomes do cinema francês, como Isabelle Huppert e Gérard Depardieu.





“Gaspard Ulliel cresceu com o cinema e o cinema cresceu com ele. Eles se amavam perdidamente”, afirmou o primeiro-ministro francês, Jean Castex, no Twitter.





“A sensibilidade e a intensidade de atuação fizeram de Gaspard Ulliel um ator excepcional. O cinema perde um talento imenso”, lamentou Roselyne Bachelot, ministra da Cultura da França.

SCHUMACHER

Tragédias ocorrem com frequência na Savoie. Em 2013, o piloto Michael Schumacher sofreu acidente na mesma região, quando esquiava fora da pista com o filho. O astro da Fórmula 1 ficou internado seis meses no hospital de Grenoble. Em junho de 2014, foi transferido para a mansão da família, na Suíça, onde vive em estado vegetativo.





Localizado na fronteira dos Alpes franceses e italianos, La Rosière é um resort familiar com declives supostamente fáceis, mas com risco de colisões. Em Flaine, na Alta Savoie, menina britânica de 5 anos morreu no último fim de semana atropelada por um homem de 40 anos que esquiava em alta velocidade.