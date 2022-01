Horóscopo do dia (20/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Aquário

O Sol entra em Aquário. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência das questões coletivas, amizades, grupos, congregações. Tudo aquilo que envolva mais pessoas. Uma visão futurista e progressista se faz forte. Necessidade de se fazer mais em prol do coletivo, do planeta e abarcar coisas mais sustentáveis e alternativas. Saturno está no mesmo signo, nos relembrando que somos todos responsáveis pelos destinos coletivos e planetários.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz grande consciência de seu papel no coletivo, de como usar seu poder em prol do bem estar geral. Sua capacidade de liderar grupos se faz alta. Também a consciência de seus amigos e grupos se faz presente. Propósitos futuros mais claros e brilhantes. Deverá trabalhar duro em prol de avanços coletivos significativos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz maior visibilidade profissional. Estará emanando sua luz para o mundo e brilhando em sua carreira e compromissos. Este posicionamento lhe coloca em evidência, em especial no que seja inovador. Estará também mais no comando da própria vida, mais independente e disposto a avançar com suas ambições. Momento de maturação e avanço.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua fé e crenças serão importantes neste período. Terá mais clareza de seus objetivos futuros. Também buscará amplitude e crescimento. Busque se libertar, ter um pensamento mais filosófico, aberto e amplo. Busque novas culturas e conhecimentos. Este é um período bom para expandir e enxergar novas possibilidades. Mas tudo isso lhe pedirá amadurecimento e responsabilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz grande clareza de suas questões mais profundas. Sentimentos guardados devem ser clareados pelo Sol aqui. Será lembrado que seus sentimentos são uma fonte de força, mas deve ter consciência sobre eles. Vivências conjuntas mobilizadas. Sexualidade intensa. Busca pela partilha com os semelhantes em alta, mas com responsabilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe trará grande consciência do outro em sua vida. Você está no meio do ciclo solar e é relembrado de que nem sempre é o centro das atenções. É preciso também ter um olhar e ser generoso para com o outro. Cooperação será um tema importante, assim como a responsabilidade pelo equilíbrio junto ao semelhante.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu foco maior será na área que você tem mais talento: o funcionamento e organização da vida prática. Este período lhe pede consciência de suas rotinas, rituais, trabalho e cuidados com o corpo e saúde. Busque otimizar e mesmo inovar aquilo que não é funcional ou atrapalha o andamento da vida. Saturno aqui lhe auxilia a organizar e funcionalizar as mudanças e alternativas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe colocará no centro das atenções e lhe estimula a estar no comando da própria vida. Busque alegria, diversão, criatividade. Conecte-se com sua criança interna. Brinque, seja divertido. Aventuras e romances em alta. Terá mais consciência de sua espontaneidade e daquilo que faz seu coração vibrar mais forte. Terá mais maturidade para expressar-se com fidelidade a si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe conecta com suas raízes e emoções pessoais. Terá maior clareza do que sente, de suas motivações e vida pessoal. Busca pelo lar, por se sentir seguro no seu espaço. Também pode ter de clarear situações familiares, em especial com figuras masculinas. Bom período para se refazer, entender as próprias emoções e buscar seu senso de lar e pertencimento com maturação e pragmatismo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior clareza e propósito em suas habilidades comunicativas. Terá maior flexibilidade e racionalidade, buscando entender os pormenores e detalhes das situações, mas sem perder o todo de vista. Viagens, estudos e comunicações em alta. Busque clareza e amplidão mental. Esteja também focado no presente, no que acontece agora. Compromisso para com os estudos e maturação na fala e comunicação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz maior consciência das suas realidades materiais e financeiras. Terá maior capacidade de gestão e criatividade para se lidar com bens e finanças. Seus talentos pedem expressão, assim como seus valores pessoais. Capacidade de gerar riquezas e de se regenerar em alta. Saturno, seu regente, se encontra aqui e lhe pede mais calma, paciência e maturação ao se lidar com finanças, recursos e valores.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Feliz aniversário! O Sol retorna para a posição de nascimento, lhe trazendo maior consciência de si mesmo e de seus propósitos pessoais. Brilhará na expressão de si mesmo, em especial no seu natural tom alternativo, elétrico e dinâmico. Saturno também se encontra aqui, lhe amadurecendo os posicionamentos pessoais e capacidade de agir.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período “pré aniversário” lhe traz maior consciência das questões que precisam ser depuradas e trabalhadas para que em breve você entre num ciclo novo e melhor no seu aniversário. Você é um dos mais equipados para fazer esse mergulho profundo em si mesmo com consciência. Busque entender motivações espirituais e também ter mais objetividade e maturidade no contato com questões subconscientes.

