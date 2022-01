Horóscopo do dia (17/01): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: EM)

Lua Cheia em Câncer

Ocorre hoje uma Lua Cheia do ano no signo de Câncer. Em sua regência natural, esta Lua nos faz plenos no afeto, no senso gregário e familiar, na expressão afetiva, no senso de lar, no uso do magnetismo e na busca do oculto. Use essa vibração para amar com plenitude e direcionar sua energia para aquilo que almeja.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua conexão com seu lar, emoções e vida familiar se faz alto nos próximos dias. Busque sua intimidade, sua vivência afetiva, seu senso de maternidade, cuidado e aconchego. Preste atenção às suas emoções, pois estão no ápice na fase cheia. Busque entender suas prioridades pessoais e qual a sua responsabilidade nisto.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Suas emoções permeiam seu reino mental. Estará mais subjetivo e intuitivo. Este é um bom período para expressar em palavras seus sentimentos, usar palavras acolhedoras ou transformar em verso aquilo que se passa na sua intimidade. Estará também mais receptivo a escutar os outros e auxiliá-los.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Suas emoções estão plenas e lhe conectam muito ao mundo material. Terá mais apego emocional a objetos e posses. Seu magnetismo está em busca de conforto, valores, finanças, prazer e regeneração. Use de sua generosidade para consigo mesmo e para com os outros. Cuide bem daquilo que é seu e viva em plenitude.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este é um momento clímax das suas energias, já que a Lua, sua regente, se encontra no ápice (fase cheia) no seu signo. Estará pleno de suas típicas qualidades de maternidade, subjetividade, contato com o mundo dos sonhos, senso gregário e familiar, cuidado, doação e sensibilidade. Faça aquilo que sente é o melhor a se fazer. Confie nos seus instintos.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A Lua Cheia lhe traz maior introspecção e contato com o sutil. Estará mais conectado ao espiritual, mais introspectivo e em busca de transcendência. A necessidade de recolhimento vem, pois conteúdos subconscientes pedem atenção. Práticas meditativas e espirituais podem ser muito úteis agora para processar tais energias.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Suas emoções estão plenas e lhe conectam à grande família humana, amigos e projetos futuros. Estará se sentindo em casa na vanguarda, na visão futura e alternativa. Acolha e ame seus amigos, seja mais receptivo. Amor também pelas causas sociais, ecológicas e planetárias em alta neste período.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Suas emoções estão plenas e lhe conectam ao seu senso de autoridade, trabalho, propósito e autoridade. Cumprir suas obrigações lhe trará a sensação de estar em casa. Também o usar mais de sua sensibilidade e intuição no trabalho. Busque exercer sua autoridade, mas sem perder o lado amável e acolhedor. Popularidade que vem do compartilhar a intimidade com o público.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Suas emoções estão plenas e lhe conectam a um senso de propósito e divindade maior. Estará se sentindo em casa na sua fé, na conexão com o divino, em especial sua faceta feminina. Também uma segurança emocional naquilo em que se acredita, na sua ética e princípios se faz alta. A necessidade de expansão lhe será um instinto forte neste período.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Suas emoções estão plenas e profundas. Terá maior consciência daquilo que se passa para baixo da superfície, de padrões emocionais subjacentes que devem ser reciclados. Também há forte desejo e magnetismo sexual e/ou de partilha. Busque a segurança de se doar um pouco mais ao outro e receber também.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Suas emoções estão plenas e lhe pedem mais contato afetivo com os outros, Busca emocional por parceria, amor e contato humano. A consciência de si mesmo se faz alta com o Sol no seu signo (solar ou ascendente) e é justamente isso que lhe facilita o poder doar mais de si mesmo. Seja você mesmo e busque relações que lhe sejam afins.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Suas emoções estão plenas e lhe conectam ao mundo material e seu funcionamento. Terá mais motivação subjetiva para trabalhar, fazer afazeres domésticos, cuidar da saúde e alimentação. Faça de coração o cumprimento de suas tarefas e deveres. Coloque seu subjetivo no trabalho, seu amor e cuidado.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Suas emoções estão plenas e lhe conectam a si mesmo e seu potencial criativo. Estará pleno de si, do seu espaço, daquilo que é “seu território”. Seu amor pelas crianças e/ou filhos se fará ainda maior neste período. Permita a expressão da sua criança interna, sua criatividade e espontaneidade. Cuide de si mesmo, se nutra e se ame verdadeiramente.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.