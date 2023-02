Horóscopo do dia (16/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Juno em Áries

Juno entra no signo de Áries. Nosso senso de compromisso ganha muita força e assertividade. Há forte motivação para se ter compromisso, em especial para consigo mesmo ou então pela luta em prol daqueles mais próximos. Clareza em termos de compromissos, parcerias, casamento ou então do quanto precisa ser fiel a si mesmo e sua identidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Juno entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo grande necessidade de se comprometer mais consigo mesmo, suas ações e iniciativas. Marte, seu regente, já voltou ao movimento direto e lhe motiva a agir e ter iniciativa. Busque olhar para as opções e cenários possíveis, mas tendo sempre a si mesmo como ponto de referência.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Juno entra no seu setor subconsciente. Este será um período que lhe pede comprometimento com sua saúde psíquica, assim como com suas emoções e um senso de espiritualidade. Questões de ciúmes, relacionamentos e casamento precisam ser olhadas com um olhar mais espiritual e um amor mais desapegado. Se comprometa com sua força emocional / espiritual.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Juno entra no seu setor das amizades, grupos, comunicações em massa, causas e vida coletiva. Haverá um forte senso de compromisso para com grupos que faça parte, mas sem perder sua individualidade. Busque se dedicar a causas e aquilo que possa fazer o bem a muitas pessoas. Seu engajamento neste período pode realizar muitas boas obras e trazer produtividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Juno entra no seu setor de carreira e autoridade. Deve agora se engajar mais na vida profissional e carreira. Busque ter assertividade e compromisso naquilo que se propõe a fazer. Estará com mais magnetismo para projetar uma imagem carismática, assim como aberto a parcerias com pessoas que podem lhe ajudar e estão em posições superiores.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Juno entra no seu setor da expansão, fé e intuição. Estará muito mais comprometido com seus princípios e visões de mundo. Sua fé também lhe pede engajamento para que seja produtiva. Busca por parcerias internacionais ou com aqueles que tenham pontos de vista, visões e históricos diferentes dos seus. Compromisso também com estudos superiores e viagens.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Juno entra no seu setor emocional profundo. Você precisa agora reciclar alguns conceitos, em especial ligados a casamento, amor e sexualidade. Busque entender emoções de ciúme, posse e afins, atentando a quais seriam os reais compromissos que deve assumir. Compromisso com a transformação emocional profunda, assim como uma partilha de bens, valores e emoções mais honesta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Juno entra no seu setor das relações, casamento e parcerias. Este é um excelente momento para buscar relações com mais compromisso ou então reafirmar o compromisso numa relação já existente. Seu senso de parceria e apoio ao outro está intensificado e lhe trará senso de segurança para consigo mesmo. Busque equidade, vida social e engajamento com pessoas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Juno entra no seu setor da vida material. Deve ter maior engajamento agora com seu trabalho e serviços. Há uma forte energia para produzir de forma comprometida. Também deve estar mais comprometido com os cuidados com o corpo físico, saúde e alimentação, buscando intensidade nesta relação corporal. União e parcerias de trabalho beneficiadas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Juno entra no seu setor de expressão e criatividade. Este é um período de forte engajamento para consigo mesmo e fidelidade à sua essência. Júpiter, seu regente, também se encontra aqui, trazendo um belo equilíbrio entre expandir e realizar, ser livre e se comprometer. Engajamento maior com a produção criativa, filhos e expressividade no geral.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Juno entra no seu setor pessoal, emocional e familiar. Haverá um forte senso de engajamento com questões familiares, do lar, pessoais e/ou emocionais. Busque tomar iniciativa e fazer o que for preciso no sentido de melhorias na vida pessoal. Compromisso maior também para com a vida emocional e processamento das emoções. Parcerias pessoais e casamentos em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Juno entra no seu setor mental e lhe traz necessidade de maior engajamento em termos de estudos e intelecto. Busque se dedicar aos estudos e dar espaço para isso em sua vida. Também estará mais engajado em ser bem transparente na sua comunicação. Relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos pode lhe demandar mais presença e parceria.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Juno entra no seu setor material e financeiro. Deve agora se engajar em usar sua iniciativa para ganhar seu dinheiro e afirmar seu valor próprio. Busque ser fiel àquilo que acredita, seus reais valores. Finanças conjuntas podem ser um tema importante do momento, mas sem perder o foco naquilo que é seu e justo para você mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com