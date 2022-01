Horóscopo do dia (14/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio retrógrado

Mercúrio entra em movimento retrógrado no signo de Aquário. A mente se volta para dentro e será preciso revisar temas aquarianos tais como: mudanças, relação com grupos, relações virtuais, inovações, projetos coletivos, ciência e meios de comunicação. Busque revisar tudo que comunica com calma e o dobro de cuidado com a execução de atividades externas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe pede revisão de suas atividades em grupo, repensar objetivos e metas futuros. Algumas relações de amizade precisam ser reavaliadas, mas cuidado com a impulsividade na comunicação. Também muito cuidado ao se comunicar pela internet e nas redes. Releia com calma antes de divulgar. Comunicação social com profundidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Nesta retrogradação você deverá reavaliar sua comunicação e objetivos ligados à área profissional. Reveja metas, se não pode escolher vias alternativas e novas possibilidades de concretização no mundo. Repense também se não precisa reformular a sua imagem profissional. Cuidado na comunicação com superiores e autoridades será importante.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu regente, Mercúrio, entra em movimento retrógrado, o que mostra que você também terá uma motivação mais interiorizante. No seu caso será preciso repensar suas crenças, metas e objetivos de vida. Encare todo tipo de crença com racionalidade e espírito questionador. Sua fé também é testada nesse sentido. Mente aberta a poderosos insights.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Neste período sua mente se volta muito para dentro, para suas profundezas psíquicas, lhe pedindo clareamento e saneamento desta área da vida. Se permita uma análise mais objetiva das suas emoções. Também é um momento de reavaliação de valores e bens conjuntos, assim como o uso da energia sexual. Tire tempo para sentir e refletir sobre questões internas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período possui forte motivação de relacionamentos e parcerias em sua vida, porém agora será preciso rever e lapidar algumas arestas. Bom período para repensar o que quer de verdade nas relações. Reflexão sobre o que funciona ou não num casamento ou sociedade. Cuidado com a impulsividade ao falar com o outro, melhor refletir bem e ponderar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, entra em movimento retrógrado, o que mostra que você também terá uma motivação mais interiorizante. No seu caso será preciso rever seus métodos, rotinas e atividades no mundo. Cuidado redobrado na comunicação no trabalho e na execução de tarefas rotineiras. Também se atente para a comunicação com colegas de trabalho, evitando a impulsividade. Bom período para reformular cuidados com saúde e alimentação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período será importante para descobrir algumas verdades sobre si mesmo e seu poder de liderar a própria vida, mas virá somente através da interiorização. Busque silenciar um pouco as vozes externas e busque suas motivações criativas e pessoais. Cuidado na lida com crianças para não usar palavras erradas. Também revisão de romances e projetos criativos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta muito neste período para dentro e isto será importante. Busque entender primeiro suas motivações e sonhos pessoais antes de pensar em termos de realizações externas. Use da visualização criativa para criar o que deseja. Revisão também das relações familiares e de questões ligadas ao lar. Comunicação subjetiva e profunda.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Período de forte reavaliação de ideias. Não seja rígido no nível mental, mas aprenda a ter flexibilidade e a escutar os outros. Também será importante parar, refletir e ponderar antes de tomar qualquer decisão. Cuidado com as palavras e seu uso. Neste período pode ser melhor se calar do que dizer impulsividades das quais possa se arrepender.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está voltada para as questões práticas e financeiras da vida, todavia será preciso muita reflexão e ponderação neste período. Não é um bom momento para fazer gastos impulsivos e levianos. Este período lhe pede estratégia e repensar como melhor utilizar seus recursos, finanças, valores e talentos. Bom para faxinar, reciclar e reorganizar suas posses.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede interiorização e comunicação interna. Busque silenciar mais as vozes externas e tire tempo para se escutar e se entender melhor. Reflita também sobre como tem agido na vida e pondere muito bem antes de começar algo. Comunicação interna que traz insights importantes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente entra num estado de grande subjetividade agora. Estará mais ligado aos planos sutis, emocionais e espirituais, portanto muito cuidado com as tarefas rotineiras e materiais. Tire tempo para meditar, orar e se conectar ao sublime. Imaginação criativa em alta. Também ótimo para entender melhor as questões psicológicas e subconscientes.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.