Horóscopo do dia (12/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vesta em Capricórnio

Vesta entra no signo de Capricórnio. Nosso fogo interno se dirige para nossas obrigações, senso de ambição, carreira, uso da autoridade e ação no plano material. Este é um excelente período para avançar no mundo material e fazer seu caminho acontecer a partir da força de vontade e magnetismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Haverá grande foco agora em sua carreira e realizações no mundo. Seu fogo interno arde no sentido de devoção e foco no trabalho e contribuição para o mundo. Excelente período para se mobilizar energias renovadas no plano material. Terá grande diligência, foco e fé nas realizações práticas. Dedique-se ao melhor que tem a oferecer como profissional e também no foco como líder de sua própria vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe aumenta muito a fé. Seu fogo interno arde no vislumbre de novas possibilidades e em qualquer tipo de expansão. Sua fé será intensa e sólida, lhe pedindo mais devoção e entrega. Você tende a ser o tipo de pessoa que tem fé nas realizações práticas e este período lhe mobiliza muito as forças internas para que isto aconteça.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu fogo interno se dirige para seu setor emocional profundo, lhe possibilitando transmutar emoções antigas com muita propriedade, resiliência e maturidade. Busque assumir mais o compromisso e devoção para com os cuidados emocionais. Sua energia sexual será muito intensa, também carecendo de cuidado, devoção e prática.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A deusa do fogo interno entra no seu setor de parcerias e casamento. Haverá grande foco em ser útil e assumir compromisso com o outro. Mas também deve transmutar algumas questões arraigadas, lapidando as arestas das relações. Se sentirá em casa estando junto de outras pessoas e cumprindo seus deveres para com os outros e a sociedade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz grande foco no trabalho, serviço e saúde. Terá grande energia para fazer as coisas acontecerem no plano material. Há uma depuração energética que lhe pede mais compromisso e pragmatismo nos cuidados com o corpo e a alimentação. Também no serviço e no trabalho estará muito disposto a servir, se devotando ao seu ofício.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Haverá neste período grande foco em sua criatividade e expressão pessoal única. A deusa do fogo interno lhe aumenta a necessidade de fazer coisas lúdicas, por prazer e aventura. Tudo isso, porém, sem perder seu natural senso de realismo. Romances serão intensos, assim como qualquer expressão de criatividade. Ouse ter mais compromisso para com a expressão de sua identidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A deusa do fogo interno chega, no seu caso, no seu setor mais natural, que é aquele da família, emoções, vida pessoal e lar. Excelente período para se dedicar mais à vida pessoal e aparar arestas neste sentido. Terá grande força pessoal de transmutar emoções velhas e resignificar sua vida pessoal. Excelente para melhorias no lar, assim como para curtir a vida pessoal.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe propicia grande foco nos estudos, comunicação e relações humanas. Seu fogo interno se dirige para seu campo mental, lhe propiciando transmutação de ideias, assim como foco maduro e contínuo nos estudos. Seu poder mental é aumentado, portanto use bem sua capacidade de verbalizar de maneira criativa. Foco em fazer escolhas em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você terá grande foco agora em fazer sua vida material e financeira acontecer neste período. Seu fogo interno se dirige para a ação material e canalização de seus valores e talentos. Também terá intensidade para reciclar, doar, atrair e deixar ir o que seja em termos de bens materiais e posses. Foco na regeneração, prazer, sensualidade e valorização de si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Vesta, a deusa do fogo interno, entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo grande foco em si mesmo e em suas necessidades pessoais. Terá grande subjetividade e necessidade de canalizar seus desejos e anseios internos. Busque ter fé em si mesmo e na sua capacidade de agir e usar o magnetismo em tudo aquilo que se propõe a fazer.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este será um período de grande foco em questões espirituais, psicológicas e/ou subconscientes. Terá muita força para transmutar padrões velhos e aprisionantes, se libertando. Busque foco na análise psíquica e/ou devoção à sua espiritualidade. Excelente período para meditações ativas, orações e qualquer contato com questões extramateriais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande foco nas questões coletivas e sociais. A deusa do fogo interno lhe pede mais compromisso para com as causas, uma visão mais humanitária, ideias progressistas, participação em grupos e movimentos. As amizades passam por uma energia de transformação e aprofundamento. Se sentirá em casa dando o melhor de si por todos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.