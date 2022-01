''Desengaiola'' traz vivências de 20 anos entre quarteto de músicos

Com 18 faixas, já está nas plataformas digitais o álbum “Desengaiola” (Som Livre/MP,B Discos) dos cantores e compositores Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro Miranda. O registro audiovisual chega aos aplicativos de música e ao YouTube, em 14 de janeiro, expondo a intimidade e afinidade artística do quarteto. Captado na Região Serrana do Rio de Janeiro, o registro foi feito com som direto e tem produção do próprio João Cavalcanti e do músico Pedro Luís.





O lançamento presencial do álbum será em 21 de janeiro, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, com a participação dos quatro músicos. Amigos há mais de 20 anos, eles estiveram lado a lado no processo de reocupação cultural do Bairro da Lapa, na capital fluminense. João conta que a admiração mútua criou uma intensa parceria musical, que desaguou em canções, shows e participações em discos. Mas reconhece que faltava um marco simbólico, um documento dessa união.





Alfredo (voz, violão 7 cordas, flauta e cavaquinho), João (voz, tamborim, assovio, tantan, zabumba e ganzá), Moyseis (voz, violão, cavaquinho e berimbau) e Pedro (voz, tamborim, ganzá, pandeiro, tantan, triângulo, caixa de fósforo e violão) isolaram-se em Paty do Alferes, na serra fluminense, e lá gravaram o registro ao vivo.





O músico explica que os quatro sempre tiveram muitas coisas em comum. “Sempre tivemos uma vontade manifesta de estarmos juntos. Ano passado, durante a pandemia, no aniversário do Pedrinho, fomos para Paty do Alferes e lá tivemos a ideia de registrar esses 20 anos de amizade e de fazer coletivo, enfim, esse núcleo que criamos para nós. Dissemos: vamos marcar isso simbolicamente com um projeto coletivo. São aquelas ideias que a gente inventa e os nossos amigos colocam pilha. Aí, a gente compra pilha e resolve fazer.”



INSPIRAÇÃO





Segundo o músico, o novo trabalho tem duas músicas compostas pelos quatro e outras parcerias, em todas as combinações possíveis entre eles. “Então, foi isso, a construção do repertório e se apropriar dele, de uma forma que não fosse cada um defendendo suas canções. Que fosse todo mundo se apropriando desse conjunto de canções.”





João ressalta que sempre brincava com os três amigos, dizendo que o seu disco de referência para esse trabalho seria o “Cantoria”, projeto de Geraldo Azevedo, Elomar, Xangai e Vital Farias. “Ali não está um servindo de músico de apoio para os outros. Eles todos se apropriam daquele repertório e fazem dele, de fato, coletivo. Então, o disco de referência para mim foi esse, porque aí vira um recorte geracional dessa amizade, um registro dessa vontade manifesta de estar junto, mais do que simplesmente escolher canções e fazer um ‘featuring’, um disco de colaboração.”





SHOW EM BH





Para João, esse é um trabalho que tem muito amor envolvido. “Além disso, muita vontade de fazer esse registro e que é isso que imprime na imagem, o que temos mais de precioso, que é esse carinho mútuo. Tem várias passagens no trabalho nas quais se percebe o brilho no olho do outro, quando ele está tocando. Infelizmente, a prática de conjunto foi afetada pelos métodos modernos e pós-modernos de produção...Mas, de tempos em tempos, acabamos recorrendo à boa e velha música tocada por pessoas, porque essa é insubstituível mesmo.”





CARREIRA Os quatro artistas estiveram na gênese de alguns dos grupos mais importantes, como Casuarina, Cordão do Boitatá, Grupo Semente e Anjos da Lua, e sempre estiveram presentes nos álbuns e shows uns dos outros até formatarem, em 2012, o show "Segunda Lapa", quando se juntaram pela primeira vez no palco. Reuniram-se algumas outras vezes, como na homenagem que fizeram pelo centenário de Jackson do Pandeiro, no Circo Voador, em 2019.



O ex-integrante do grupo Casuarina conta que foi montada uma verdadeira operação de guerrilha para tal. “Falo do audiovisual, é claro, e fizemos o registro que, na verdade, é mais do que um conjunto de clipes musicais, mais do que um DVD musical. É um registro fidedigno, de uma vivência, de uma vontade de estar juntos. Acho que essa é a parada mais gloriosa e bonita que existe nesse trabalho, no qual estamos claramente à vontade, entre amigos e num processo de construção de um repertório que é muito de nós quatro, porque tem parcerias entre todos”, explica João.O músico garante que no que diz respeito a shows e turnês, certamente, o quarteto irá fazer. “A gente quer sim levar, por exemplo, a Minas Gerais, especialmente a BH, uma das cidades nas quais mais toquei e que mais fiz conexões e amigos musicais”, orgulha-se João. “Já toquei em muitos lugares diferentes em Belo Horizonte, com o Casuarina e também sozinho. Então, é uma cidade que quero muito ir com o quarteto, porque acho que será um golaço. A ideia era já começar essa turnê no primeiro semestre de 2022, mas dependerá de uma série de fatores.”