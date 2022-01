Horóscopo do dia (10/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Pensamento amplo

Mercúrio em Aquário faz hoje sextil a Quíron em Áries nos facilita um olhar filosófico e renovado em cima de feridas e traumas. Devemos ter agora uma visão mais ampla, alternativa e progressista do nosso entorno, das relações humanas e de nós mesmos. Facilitação para refletir de maneira sábia e objetiva sobre feridas e dores, trazendo cura e libertação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As relações de grupo e com o coletivo hoje lhe pedem um tom mais expansivo, alegre e otimista. Expansão de ideias coletivas e na troca de ideias com amigos. Permita que as ideias inovadoras lhe resignifiquem e àqueles à sua volta. Feridas pessoais podem ser curadas através de diálogos abertos e honestos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje o dia lhe traz uma possibilidade de expandir sua comunicação profissional com otimismo, mas sem perder o realismo. Divulgue seus talentos e capacidades. Use de seu lugar de autoridade para trazer otimismo e novas visões às pessoas. Feridas emocionais e subconscientes que se relacionem a trabalho, relações maternas ou paternas, uso da autoridade e materialização são mobilizadas para que haja cura e leveza.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, pede agora amplitude, novos conhecimentos, comunhão com ideias de fé, filosofia e pensamento superior. Busca por lugares reais e metafóricos que sejam amplos. Permita-se a viagem mental, trazendo inovação e expansão. Algumas feridas ligadas a amizades, grupos e causas podem ser curadas através deste olhar de fé e otimismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz resignificação e libertação em relação a medos, restrições e dificuldades emocionais. Busque o olhar otimista, entendendo que mudanças podem ser muito benéficas. Expresse aquilo que sente de verdade, se libertando de velhos traumas e dores. Seja mais livre na troca afetiva e/ou sexual. Assuma mais sua autonomia para ser livre também no terreno afetivo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje há um convite para a expansão da comunicação com o outro. Busque trocar ideias com o outro, inspirando-o e sendo inspirado. Possibilidades de expansão conjunta e busca de ideias conjuntos beneficiada. Veja o que quer alcançar junto do outro e comece já. Tudo isso pode auxiliar na cura de feridas ligadas ao senso de propósito e fé na vida e nas pessoas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, lhe pede mais inovação, progresso e otimismo, com possibilidade de renovar seu trabalho, rotinas e saúde. As novas possibilidades de trabalho, de cura e de renovação material se fazem presentes. Feridas emocionais são curadas a partir de ações práticas e inovadoras. Busque sua força de vontade para fazer acontecer.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede uma autoexpressão mais livre e expansiva. Busque diversão, alegria inspiração. Deixe a criança interna brincar (assim como a relação com crianças está beneficiada). Seja autêntico ao se colocar e se expressar. Seu comportamento pode inspirar muitos. Cura nos relacionamentos está propícia a partir desta comunicação mais espontânea.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz uma visão mais renovada sobre questões emocionais, familiares e pessoais. Busque sua liberdade emocional a partir da flexibilidade e análise racional. Mobilidade, não ficar preso num único lugar ou situação, mas enxergar as possibilidades. Cura do senso de ação pragmática e realista através desta conexão interna.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje suas possibilidades comunicativas se fazem altas. Busque falar com sua natural fé e otimismo. Inspire os outros e compartilhe sua visão de otimismo e futuro com os semelhantes. Excelente para escrita, ensino e comunicação. Busque ideias inovadoras e libertadoras. Cura da expressão criativa de si mesmo através do bom uso do intelecto e comunicação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje pode pensar grande e buscar expansão para sua área financeira e material. Possibilidades de ganhos através da flexibilidade e inovação. Tenha um olhar otimista para seus talentos e recursos. Pense fora da caixa e busque soluções inovadoras. Cura de questões emocionais e pessoais, lhe levando a um maior senso de valorização e integração.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio se encontra no seu signo (solar ou ascendente). A vida lhe pede mais originalidade, pensar de maneira audaciosa e fora dos padrões. Comunique aquilo que acredita, busque se enxergar com mais otimismo e fé. Seu comportamento e atitude serão fortes inspirações para aqueles à sua volta. Cura do setor comunicativo e mental.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se encontra na análise emocional e no contato espiritual. Perceba a beleza do amor universal, do contato místico e espiritual. Sua intuição e capacidade mediúnica estarão fortes e lhe trarão bons insights. Cura do senso de materialização, valor pessoal e finanças através da conexão com este setor sutil de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.