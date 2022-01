Horóscopo do dia (08/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol com Vênus em Capricórnio

A conjunção de Sol com Vênus em Capricórnio os traz consciência de nosso senso de valor próprio, assim como de nossa necessidade de partilha. O movimento retrógrado de Vênus nos traz necessidade de revisar o quanto estamos realmente vibrando nessa valorização de nós próprios, assim como o quanto nos dedicamos à nossa expressão essencial. Tudo isso sob o colorido maduro e compromissado do signo da cabra.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede compromisso para com sua consciência em trabalho no mundo. Busque rever o valor do que tem feito e do que se propões a fazer no futuro. Clareza do valor profissional e do uso dos talentos a serviço. Também pede revisão com honestidade e maturidade de parcerias e relações profissionais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Vênus, sua regente, com o Sol lhe traz grande brilho pessoal e conexão para consigo mesmo. Estará mais conectado a si mesmo e se expressando com mais propriedade. Em especial em termos de crenças, visões de mundo, filosofias de vida, fé e estudos superiores, seu brilho será expansivo, mas também com um tom realista e objetivo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz consciência profunda de questões emocionais, sexuais e tudo aquilo que tange valores compartilhados. Será preciso encarar com honestidade e realismo o que precisa ser mudado. Permita que esta clareza lhe leve a lapidar as arestas emocionais necessárias. Assim, poderá viver relações muito mais saudáveis e realistas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande clareza e consciência das parcerias e relações. Em especial no compromisso conjugal ou de parceria, busque ter honestidade para enxergar quais arestas precisam ser lapidadas. Você tende a ter um forte senso de compromisso neste setor, todavia é necessário que isto não esteja acima da necessidade de amadurecer e mudar o que for necessário.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz consciência e clareza quanto ao seu valor aplicado ao mundo material. O Sol, seu regente, se encontra com Vênus e lhe pede que viva seu real valor no que tange seu trabalho, tarefas rotineiras e saúde. Busque ter clareza caso haja desvalorização de seu valor nestes setores. Reavalie também se não há indulgência em excesso, que lhe pede mais disciplina e organização.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz clareza e consciência quanto à expressão de seu valor próprio na criatividade. Reveja onde tem se limitado e assuma o compromisso de ser mais você mesmo, mais feliz, criativo e espontâneo. Clareza na necessidade de passar valores mais maduros aos filhos. Permita-se ser uma fonte mais amorosa a partir de um olhar interior mais honesto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A conjunção de Vênus, sua regente, com o Sol lhe traz grande brilho pessoal e conexão para consigo mesmo. Estará mais conectado a si mesmo e a suas emoções pessoais. Terá clareza quanto a relações pessoais e familiares e tudo o que precisa ser lapidado e transformado. Mas tudo isso sem perder sua natural capacidade de amar e se relacionar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz clareza e consciência no seu campo mental. Terá maior clareza do poder de suas palavras e pensamentos, devendo lapidar e aprimorar a qualidade deles. Busque também rever planos de estudo e formas comunicativas para que abarquem mais seu senso de valor próprio. Reavaliação clara de relações do dia a dia e familiares.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz clareza e consciência quanto ao seu senso de valor próprio, finanças, talentos e posses materiais. Busque lapidar as arestas do que precisa para dar uma elevada em seus ganhos, assim como deve firmar uma vibração de mais amor próprio e abundância. Busque refinar seu cuidado com a vida material e planejar melhor e com mais consciência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Sol e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que tenha um olhar honesto para consigo mesmo, seus desejos, sonhos e senso de valor próprio. Busque lapidar as arestas que precisa para se sentir mais feliz, amado, belo e valorizado. Será uma forte fonte de amor a partir da comunhão com a própria essência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz clareza e consciência quanto a questões subconscientes, psíquicas e/ou espirituais. Viva a força da parceria com suas emoções profundas, lapidando as arestas necessárias. Questões financeiras ou de relacionamento pedem um olhar mais espiritual e transcendente. Aproveite este período de reavaliação e flua mais com o que a vida traz.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz clareza e consciência quanto às relações humanas e grupos em sua vida. Busque estar aberto a se relacionar, aparando as arestas necessárias nas amizades, grupos ou causa dos quais faça parte. Aqui há a necessidade de amadurecer as relações, colocando seu real valor perante os outros. Busque quais são seus propósitos na contribuição coletiva.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.