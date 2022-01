Horóscopo do dia (07/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor e compromisso

Vênus retrograda faz conjunção a Juno em Capricórnio. A deusa do amor se une à do casamento e compromisso, nos pedindo síntese. Momento para resgatar o lado mais romântico e afetivo nas relações. Necessidade de se rever o valor de compromissos assumidos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de compromisso, ordem e estruturação tem sido muito mobilizado, mas em conjunto com a necessidade de se renovar. Se estiver numa relação de compromisso, é um excelente momento para resgatar o lado mais prazeroso e sensual. No trabalho será preciso se perguntar o que de fato lhe traz prazer e alegria e o que precisa ser repensado para não ser algo mecânico e sem vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Juno em Capricórnio. Você é chamado a olhar para dentro e analisar com honestidade com o que tem se comprometido em termos de metas e futuro. Busque o que lhe dá prazer e não somente a obrigação. As relações amorosas pedem um resgate do lado aventureiro, romântico e sensual, mas dentro de um senso de compromisso mútuo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há um profundo senso de compromisso emocional com o outro atuante agora. Todavia, deve resgatar um pouco mais da alegria e prazer da troca afetiva e sexual. Busque se libertar de repressões, ciúmes e inseguranças. Reciclagem do senso de amor, parceria, casamento, sensualidade e sexualidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de compromisso no casamento e parcerias se encontra alto e intenso. Todavia, será preciso hoje resgatar um pouco mais do lado sensual, afetivo, sexual e alegre neste contexto. Necessidade de resgate da atração, espontaneidade e afeto. Amor e compromisso precisam se unir aqui, mas é preciso estar atento para não cair em algo sem vida e monótono.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O senso de compromisso para com as rotinas, serviços, trabalho e saúde está aumentado agora. Todavia, será preciso resgatar um pouco mais do prazer e alegria neste setor. Busque dar um toque de beleza e harmonia no espaço. Resgate o lado prazeroso das relações no trabalho e busque algo que traga prazer na alimentação, mas tudo isso com responsabilidade e limites.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há um forte senso de comprometimento para consigo mesmo e a expressão de seu lado mais sério e pragmático. Todavia, precisa hoje regatar um pouco mais de seu lado lúdico e espontâneo neste sentido. Traga mais criatividade, se permitindo mais amor e flexibilidade. Viva os romances e busque expressar sua vaidade, beleza e encanto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Juno em Capricórnio. Você é chamado a reavaliar seu senso de compromisso para com questões familiares e pessoais. Será preciso resgatar o prazer da troca afetiva, seja com os outros ou consigo mesmo. Se tiver um olhar emocionalmente honesto, pode ser um período muito benéfico para as relações conjugais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede resgate do prazer e alegria no compromisso com estudos, comunicação e relações mais casuais. Busque relembrar o motivo pelo qual escolheu determinado campo de estudo ou linha de pensamento. Traga para seu entorno o compromisso de comunicar o amor, a paz e boas vibrações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu senso de compromisso e dever para com suas finanças, bens e valores se encontra alto. Todavia, deve abarcar um pouco mais de prazer e usufruto neste sentido. Busque o caminho do meio entre gastar e poupar. Em relação a qualquer compromisso estável, busque resgatar o senso de valor e prazer e por qual motivo mantém tais compromissos em sua vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Vênus e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que seja fiel a si mesmo, resgatando o senso de alegria em ser você mesmo; busque o melhor em amar a si mesmo, viver sua vaidade no melhor sentido e também seu senso de ser alguém parceiro. Se comprometa hoje a amar e cuidar mais de si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Será preciso olhar honestamente para suas questões subconscientes, em especial aquelas que se relacionem com casamento, amor, sexo e parceria. Será preciso resgatar o lado prazeroso e sensual, saindo da reatividade para com o outro. Se abra mais emocionalmente, demonstre sua sensibilidade e afeto. Reavaliação intensa de valores compartilhados e /ou casamento.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O senso de compromisso para com questões coletivas, causas, vida online, amizades e grupos se faz forte nos últimos tempos para você. Há um exemplar engajamento da sua parte. Todavia, o dia de hoje lhe pede que resgate o senso de prazer neste sentido. Busque aquilo que faz seu coração vibrar e não somente a execução de algo que tem de ser feito.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.