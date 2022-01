Horóscopo do dia (06/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Generosidade afetiva

A Lua entra em Peixes, nos trazendo emoções mais transcendentes, caridosas, emotivas e sutis. A conjunção a Júpiter nos amplifica a generosidade e acolhimento. Estamos mais abertos a nos doar com otimismo e senso de propósito. Cuidado, porém, com excessos emocionais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções lhe levam a buscar de maneira expansiva os contextos espirituais, emocionais e subjetivos. Busque significado a partir de um bom processo terapêutico ou então pela vivência de experiências espirituais, transcendentais ou meditativas. Seu senso de caridade e amor universal se amplifica generosamente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções lhe levam a acolher mais a coletividade, aos que sofrem, aos grupos, amizades e quem mais sua sensibilidade pedir. A luta por causas e correção de injustiças pode lhe sensibilizar e mobilizar sua força, contribuição e auxílio. Ame o coletivo, mas não se misture, Saiba bem o que é seu e o que não lhe pertence.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções tendem a se expressar mais abertamente e possivelmente em público, portanto saiba usar de maturidade emocional. Sua sensibilidade ganha força e sua autoridade terá força emocional. Seu papel de mãe ou pai lhe será significativo e generoso. Sua conexão com o trabalho também será intensa, mas cuidado para não assumir o que não for seu.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, ganha os generosos e abundantes raios do gigante Júpiter. Sua fé será muitíssimo expandida agora. Aproveite este momento para enxergar as muitas possibilidades em sua vida. Estará bem mais expansivo, aventureiro e instintivo. A generosidade de sua visão de mundo deve ser compartilhada.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua generosidade na troca aumenta muitíssimo hoje. Estará mais acolhedor e amoroso na partilha. Também a energia sexual se faz intensa, instintiva e generosa. Use de sua sabedoria emocional para acolher, auxiliar aos outros e a si mesmo. Libertação de padrões emocionais antigos com facilidade, contanto esteja entregue.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As questões emocionais que envolvam as parcerias e a relação com o outro serão intensas. Busque acolher com generosidade a outra pessoa, auxiliando no crescimento e libertação emocional do outro e de si mesmo. Esteja mais aberto à troca emocional honesta. Sua ponderação sobre questões emocionais pode ser muito eficaz agora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão com o mundo material se faz intensa. Estará buscando muitas maneiras de trabalhar, servir e cuidar do plano material. Lembre-se de fazer tudo isso com amor, entrega e devoção. Estará apto a servir de várias maneiras, mas cuidado com os excessos. Na saúde será preciso cuidado com excessos e indulgências alimentares.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estarão bem mais expressivas do que o usual. Isto pode ser bom ou ruim, dependendo de como você canaliza esta energia. Busque usar o melhor deste posicionamento, se expressando com generosidade, acolhimento e sensibilidade, Produção criativa em alta. Romances intensos. Cuidado, porém, com os excessos egóicos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra com a Lua no setor natural dela. Hoje sua energia estará bem mais alinhada com a vibração canceriana: acolhimento, introspecção, família, nostalgia. Busque seu lado mais acolhedor e se dê tempo para processar suas emoções. Sua generosidade e acolhimento devem ser expressos agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande sensibilidade no campo mental. Estará enxergando o mundo ao seu redor de maneira mais subjetiva, espiritual e intuitiva. Se abra para as fortes intuições e insights que podem lhe chegar. Use de suas capacidades comunicativas para acolher e encorajar as pessoas a partir de um tom mais espiritual e transcendente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de viver os prazeres materiais da vida. Se permita relaxar um pouco mais e se conectar com aquilo que lhe dá prazer e satisfação. Sua capacidade de ganhar dinheiro e recursos se faz alta também. Cuidado, porém, com os excessos financeiros impulsivos. Momento de acolher a si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Júpiter e Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande generosidade e sensibilidade. Busque acolher e amar com otimismo e intensidade. Buscará também mais liberdade e otimismo emocional. Sua vibração mais caridosa pede veiculação. Busque ter um olhar mais espiritual para sua vida pessoal, material e humana.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.