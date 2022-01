Horóscopo do dia (05/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Liberdade emocional

A Lua em Aquário faz sextil a Marte em Sagitário. Estamos mais abertos, honestos e diretos no terreno emocional. A ação livre é facilitada pela conexão emocional com pessoas, grupos e ideias alternativas. Busca por liberdade emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto benéfico com a Lua hoje. Suas ideias, visões e crenças ganham força a partir de um senso de pertencimento a grupos, amizades ou causas. Está mais aberto às energias do coletivo e isto lhe traz força para se posicionar naquilo que é o correto. As emoções hoje serão livres, irreverentes e haverá uma busca por liberdade e amplitude.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções profundas são mobilizadas e você terá instinto e intuição para fazer transformações benéficas, em especial no que diz respeito à carreira, autoridade e realização material. Questões emocionais com figuras de autoridade, em especial as femininas, lhe pedem libertação de velhos padrões emocionais desgastados.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede ação conjunta pautada em ideias de liberdade e renovação. Propício para rever metas e objetivos em conjunto. Busque ter atuação enérgica nas relações, mas sem perder a sensibilidade tanto quanto o bom senso. Se permita liberdade e um olhar mais amplo sobre seus conceitos de troca, parceria, casamento, amor e sociedade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue na fase nova e lhe pede que tenha mais ação em relação a questões emocionais profundas, sexualidade, transformações e crises. Você está equipado hoje com um senso de ação pragmática e otimista que lhe auxilia a entender e canalizar tais emoções de maneira objetiva e libertadora. Corpo e emoção unidos em harmonia.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede emoções mais incisivas nos relacionamentos. Busque se relacionar, mas dando o devido espaço ao outro. Você está pleno de si mesmo e agindo conforme seu comando interno. Isto lhe facilita um olhar mais livre no amor, parcerias ou casamento. O romance pode ser muito bom hoje, mas pede liberdade e abertura nos conceitos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz força emocional aumentada para lidar com rotina, trabalho e saúde. Será preciso revisar métodos, crenças e paradigmas. Há uma facilitação caso você se permita ouvir suas emoções verdadeiramente. Excelente dia também para mobilizar mudanças em casa e nas tarefas domésticas. Liberdade no plano emocional e material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede mais liberdade para se expressar e comunicar. Você está enraizado em si mesmo e isto lhe permite comunicar o que for preciso com muita honestidade. Busque trazer mais flexibilidade para sua expressão pessoal e na troca com os outros. Siga suas próprias ideias e confie na sua intuição.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto benéfico com a Lua hoje. Você se conecta às suas emoções pessoais com intensidade e isto lhe propicia ações pragmáticas e que fortalecem seus senso de valor pessoal. O reconhecimento deste senso de valor próprio lhe propicia também um olhar mais humano, fraterno, objetivo e sábio do meio familiar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe propicia muito senso de ação e poder pessoal, já que Marte se encontra no seu signo (solar ou ascendente). A conexão com a Lua no campo mental lhe facilita a comunicação de seus sentimentos e emoções, mas sem perder o tom de racionalidade e objetividade. Busque agir e comunicar com inteireza e fidelidade à sua consciência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você está mais conectado ao seu terreno subconsciente e isto se faz mais intenso hoje. Sua força emocional e espiritual lhe auxilia a enxergar o mundo material com mais sabedoria, agindo sobre suas posses, valores e finanças. Busque resignificar suas emoções, trazendo mais liberdade para ser e agir e para lidar com o plano material com mais leveza.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe propicia força para agir e auxiliar a muitos, mas isto dentro de seu senso de espaço pessoal. Pode ser que tenha de abrir mão um pouco de si mesmo em prol de questões de outras pessoas, mas saiba fazê-lo com sabedoria e na justa medida. Sua subjetividade é ampliada pela passagem da Lua no seu signo (solar ou ascendente), lhe abrindo mais a sensibilidade e intuição.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe desperta emoções subconscientes que lhe facilitam o avanço no mundo material, carreira e uso da autoridade. Estará mais ligado ao divino e transcendental e a um senso de dever a cumprir a partir disto. Busque lapidar suas emoções, entendendo o que precisa ser lapidado e liberto para seu sucesso pleno no campo material.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.