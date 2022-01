Horóscopo do dia (03/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ouvindo a sensibilidade

A quadratura de Júpiter em Peixes com o Eixo Nodal em Gêmeos/Sagitário nos pede reflexão sobre os caminhos que estamos tomando. Em especial será preciso escutar a voz da sensibilidade e de seu lado espiritual para analisar e escolher com mais propriedade. A conjunção de Lua e Plutão reforça a necessidade de se permitir mais aprofundamento emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você é motivado a fazer escolhas, verbalizar, estudar, comunicar e ser flexível e curioso. Todavia, a voz de sua intuição lhe mostra agora quais caminhos deve ou não percorrer. Leve a sério o que dizem sua intuição e sentimentos. Em questões que envolvam princípios, leis, fé, filosofias e crenças, também será preciso ouvir sua voz interior primeiro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você é motivado a buscar seu senso de valor próprio, aumentar seus ganhos, se valorizar e comunicar o que é importante para você. Todavia, precisa estar aberto a ouvir a sensibilidade de outras pessoas neste sentido. Se permita o parâmetro de amigos, grupos e ideias alternativas. Novidades podem lhe auxiliar a aprimorar o que é valioso para você agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você é motivado a buscar a si mesmo, fortalecer sua individualidade, integrar seus opostos e ser a pessoa flexível e curiosa que sempre foi. Todavia, deve escutar a sensibilidade que vem de seu senso de autoridade e limites, buscando aprimorar a si mesmo e também suas relações. Um senso de inteligência emocional lhe auxilia a se relacionar de maneira inteligente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é motivado a buscar mais seu lado espiritual através do estudo, entendimento e compreensão; também a decifrar suas questões subconscientes e psicológicas através da racionalidade. Todavia, deve escutar a sensibilidade que vem da sua fé e intuição. Busque acreditar mais na cura de si mesmo e de suas instâncias físicas e psíquicas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você é motivado a buscar mais a família humana, interagindo com seus semelhantes. Há necessidade de se comunicar com muitos e doar um pouco mais de si mesmo para o coletivo. Todavia, deve escutar a força de suas emoções e instintos. Isto lhe facilitará enxergar situações enganosas ou a justa medida do que deve ou não ser partilhado.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você é motivado a buscar integração com sua carreira e a maneira como se comunica profissionalmente. Tem percorrido o caminho de integração da própria autoridade, saindo da dependência e carências. Todavia, deve escutar a sensibilidade que se apresenta através das relações e do amor. Você deve buscar sua autonomia, mas isso não quer dizer que não deva viver o amor e a entrega emocional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você é motivado a buscar novas paragens e rumos. Aventuras, novas possibilidades e expansões se lhe apresentam, assim como maior busca pela fé, viagens e estudos superiores. Todavia, deve escutar a sensibilidade que vem da visão pragmática da vida. Qualquer sonho precisa de atenção aos detalhes e pormenores para que possa se realizar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você é motivado a mergulhar profundamente em si mesmo, buscando integração de seu lado sombra, limpeza emocional, vivência sexual e afetiva sadia e sair da zona de conforto. Todavia, deve escutar a sensibilidade que vem de seu centro de comando e expressão. Busque estabelecer bem seu senso de individualidade para passar íntegro pelas transformações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você é motivado a buscar as relações, o outro e a vida social com alegria, flexibilidade e curiosidade. Também é motivado a se mover pela razão e ponderação. Todavia, deve escutar a sensibilidade de suas emoções e instintos. Um pouco de introspecção lhe será fundamental para saber com quais pessoas se relacionar. Confie na sua subjetividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é motivado a buscar resoluções pragmáticas, trabalhar, ter rotinas, cuidar do corpo e saúde. Todavia, há uma sensibilidade que vem do seu intelecto que lhe pede adaptabilidade e fluidez. Busque trazer sentido para suas ações materiais. Um pouco mais de raciocínio para não se prender a rotinas automáticas será benéfico.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você é motivado a ser mais você mesmo, se expressar, buscar seu lado lúdico e criativo. Relações com o universo infantil em alta. Romances, aventuras e esportes beneficiados. Todavia, há uma sensibilidade que lhe pede que escute mais o lado pragmático e valoroso das coisas. Busque colocar seu senso de valor naquilo que cria e nas interações humanas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você é motivado a buscar mais interiorização, entender suas emoções com razão, buscar familiaridade, lar e vida pessoal. Todavia, há uma sensibilidade que parte de si mesmo que lhe pede que coloque seu toque pessoal em tudo o que faz. Saiba se relacionar sem abrir mão de quem você é. Questões de trabalho e familiares pedem ação e toque pessoal para fluir.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.