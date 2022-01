Horóscopo do dia (02/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Capricórnio

Ocorre uma Lua Nova em Capricórnio, trazendo novos começos ligados à estrutura, carreira, concretização e autoridade. Plutão também se encontra aqui, nos lembrando de aprofundar em nossas estruturas e possibilidades. Vênus retrógrada pede uma séria revisão de valores. Este novo começo de lunação e ano deve abarcar nossos sonhos e metas que queremos alcançar, mas com realismo e objetividade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Novos começos de carreira e atuação profissional. Mas deverão ser pautados na profundidade da transformação que vem sendo feita nesta área há anos por Plutão. É realmente uma chance de um novo começo que lhe traga real satisfação profissional. Novo começo que lhe pede conexão verdadeira com seu senso de valor profissional e talentos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novos começos em termos de expansão, ética, estudos, religião e otimismo. Mas tudo isso conforme o aprofundamento que vem sendo feito há anos por Plutão nesta área. Chance de novos começos que tragam real liberdade e senso de propósito e significado. Busque a força da liberdade conquistada para se guiar num caminho de real liberdade e valor para você.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos em termos de sexualidade, emoções profundas, transformações e valores conjuntos. Mas este começo deve se pautar nas profundas transformações que Plutão tem feito nesta área há anos e não uma repetição do passado. Chance de vivências conjuntas que tragam real realização emocional, mas dentro do senso de limites justos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Novos começos em termos de relacionamentos, casamento, parceria, vida social e justiça. Mas esse começo deve ser pautado na profunda transformação que tem se processado por Plutão nesta área ao longo dos anos e também numa revisão de valores conjuntos. Novos começos que pedem reajustamento com justiça e equilíbrio reais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos em termos de trabalho, rotina, saúde e funcionamento do mundo material. Mas esse começo precisa ser baseado na consciência profunda que há anos é transformada por Plutão nesta área e não algo superficial ou mecânico. Serviço e trabalho que tenha profundidade e significado. Transformação real da saúde e corpo físico pelo esforço disciplinado. Resgate do valor do trabalho e da saúde.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados à autoexpressão, ao comando da própria vida, aos romances, aos filhos e tudo aquilo que for criativo. Mas esse começo deve ser baseado na profunda transformação que Plutão vem fazendo ao longo dos anos. Chance real de fazer deste ano algo construído por você mesmo, pela sua criatividade e independência e não por padrões de comportamento padronizados. Resgate do quanto valoriza a si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos ligados ao lar, família, vida pessoal e emocional. Mas esse começo deve ser algo real, baseado nas profundas transformações feitas por Plutão ao longo dos anos nesta área da vida. Concretização do próprio lar. Sair da necessidade de agradar e fazer o que mandam seus sonhos reais. Resgate do valor da própria sensibilidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Novos começos ligados à comunicação, estudos, plano mental e relações casuais. Mas este começo deve ser baseado nas profundas transformações realizadas por Plutão, seu regente, ao longo dos últimos anos. Possibilidade de comunicar com mais profundidade e autoridade, de utilizar o poder mental com mais consciência e propriedade. Aprofundamento nas relações e comunicações. Resgate do valor de suas ideias e capacidades intelectuais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos ligados à área financeira e material. Mas este começo deve ser baseado na transformação de seu senso de valor pessoal feito ao longo dos anos por Plutão e agora também por Vênus. Chance de ampliar ganhos e lucrar, ser vitorioso no plano material. Mas tudo isso com disciplina e senso de propósito. Reciclagem do senso de merecimento e valor.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um novo recomeço cheio de possibilidades em sua vida. Mas este novo começo vem a partir das profundas desconstruções e transformações que Plutão vem trazendo pra vibração capricorniana ao longo dos anos. O aprofundamento emocional em si será muito benéfico e lhe permitirá ser mais livre e autêntico. Resgate do valor e apreciação de si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos ligados ao espiritual, emocional e subjetivo. Mas estes novos começos devem ser baseados na transformação e aprofundamento que vem sendo realizados nos últimos anos por Plutão nesta área. Aumento do poder espiritual e emocional, caso se tenha consciência das próprias falhas, medos e imperfeições. Transformação de questões guardadas. Resgate do valor do sutil e espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos ligados à sua atuação coletiva, em prol de movimentos sociais, ambientais e inovadores, na ciência, nas amizades e em qualquer contexto grupal. Mas estes começos precisam ser pautados na profunda desconstrução que Plutão tem feito neste setor da sua vida ao longo dos anos. Aprofundamento de sua atuação em prol do coletivo, dos avanços e do progresso. Resgate de valores reais e verdadeiros ao se lidar com pessoas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.