Horóscopo do dia (01/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ano Novo

Feliz Ano Novo! 2022 é um ano regido por Mercúrio, portanto traz rapidez, comunicação, pragmatismo, flexibilidade e integração. Ano numerológico 6, traz aterramento, sensação familiar e necessidade de amar e cuidar. Este será um ano que mobilizará tanto nossas emoções quanto nosso senso de serviço, utilidade e pragmatismo. Ano chinês do Tigre, nos pede liberdade e transformações, abarcando novidades e posicionamento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu ano inicia com Marte, seu regente, no expansivo e aventureiro Sagitário. Busque novas aventuras, metas, viagens e rumos. Este ano lhe pede conexão com seu senso de valor próprio. Júpiter passará pelo seu signo, lhe aumentando a vontade pessoal e fé em si próprio. Sua espiritualidade também será um forte tema para este ano.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu ano se inicia com Vênus, sua regente, retrógrada em Capricórnio. Você é chamado a repensar seus valores, metas, princípios e relacionamentos para este ano. O Norte se volta para o seu signo, além de Urano continuar lá, portanto será um ano em que seus parâmetros pessoais serão a base de tudo. Foque em si mesmo e nas renovações que lhe batem à porta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um ano de Mercúrio, seu regente, portanto mostra que será marcante para você. Ele se encontra no final de Capricórnio, mostrando que você está chegando ao ápice de muitas realizações e concretizações. Este ano lhe pede contato emocional honesto para consigo mesmo e integração com seu lado espiritual. Se permita ser flexível e fluir.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este ano começa com a Lua, sua regente, no aventureiro e expansivo signo de Sagitário. O ano de 2022 lhe pedirá que saia de sua zona de conforto e busque ser um cidadão do mundo, antenado nas novas tendências e se relacionando com seus semelhantes. Muitas questões de relacionamento são mobilizadas, mas lembre-se de manter o foco no pragmatismo e razão.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este ano começa com seu regente, o Sol, muito próximo de Juno. Isto lhe reforça que este ano lhe pede mais comprometimento, em especial com questões práticas. Propício para casamentos e parcerias. Você será propulsionado a sair da concha e buscar mais concretização de seu caminho no mundo. Ano para se assumir mais autoridade e amadurecer. Traga mais materialidade para sua vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este ano é regido por Mercúrio (seu regente), além de ter vibração 6 (semelhante a Virgem, sexto signo). Suas naturais capacidades de análise, senso crítico, organização, pragmatismo e ordem estarão em evidência. Este ano lhe traz muita expansão e novos horizontes, mas tudo isso baseado em questões realistas e de conquistas reais. Pense com ambição e foco.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu ano se inicia com Vênus, sua regente, retrógrada em Capricórnio. Você é chamado a repensar as relações e estruturas familiares e pessoais. Haverá grande foco na transformação emocional profunda, sexualidade e reciclagem das próprias energias. Deixe o passado ir e siga rumo ao futuro. Expansões nas relações e no trabalho facilitadas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seus regentes Marte e Plutão iniciam o ano respectivamente em Sagitário e Capricórnio. Você está num misto de otimismo e realismo, sonho e realização. Ação material será alta, assim como sua força para escolher seus rumos. O Nodo Sul passa pelo seu signo, lhe pedindo que saia um pouco mais de si mesmo e busque o valor das relações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, inicia o ano no místico e sensível signo de Peixes. Você terá grandes mudanças relacionadas ao lar, família e vida pessoal. Há possibilidade de expansão, reformas e mudanças. Também é um não que lhe propicia muito trabalho e conexão com o plano material. Trabalho e lar serão fortes temas neste ano. Júpiter também passará por Áries, lhe fortalecendo a autoexpressão e assertividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, inicia o ano em Aquário, permanecendo aí todo o ano. Este ano lhe pede mudanças criativas, em especial no setor material e financeiro. A quadratura a Urano lhe pede que saia da zona de conforto e faça o melhor uso de seu lado empreendedor. Haverá grande impulso para que você expresse a si mesmo e consiga se manter pelos próprios esforços.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este ano lhe pede que volta mais para si mesmo e suas questões pessoais. Tanto Urano, seu regente, quanto o Norte se voltam para seu setor pessoal. Questões de lar, família, emoções e passado devem ser encaradas, limpas e resignificadas. O lado financeiro será beneficiado, conquanto escute e viva sua sensibilidade honestamente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você inicia o ano com ambos os seus regentes, Júpiter e Netuno, em seu signo (solar ou ascendente). Este é um ano em que terá muitas condições de ser você mesmo e canalizar toda a sua sensibilidade em algo significativo. Também é levado a agir mais no tempo presente e no campo material. Ano propício para realizar metas e concretizar possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.