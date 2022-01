Horóscopo do dia (31/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Revisão de metas

Terminamos o ano de 2021 com uma Lua Minguante em Sagitário. Hora de deixar ir velhos objetivos, crenças e ideias, assim como repensar quais os novos objetivos para o próximo ano. Essa Lua nos pede desapego e energia mais introspectiva. A conjunção a Marte nos pede sabedoria para lidar com a raiva, sabendo canalizá-la com sabedoria. Busque liberdade emocional e fé para agir conforme seus princípios.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir velhos objetivos, crenças e linhas de pensamento. Marte, seu regente, também se encontra aqui, portanto deve ter mais desapego de visões egóicas excessivas. Busque renovar sua fé. Toda essa revisão lhe pede que busque com racionalidade aquilo que pode ser feito agora, no momento presente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir velhas emoções desgastadas, ressentimentos, mágoas e rixas. Busque libertação emocional para entrar no próximo ano mais limpo e sereno. Também importante se desapegar dos apegos e dependências em excesso. Você é chamado a buscar mais seu valor próprio e expressá-lo, saindo das sombras alheias.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir a necessidade de agradar, de se moldar em prol dos outros ou de viver baseado nas diretrizes alheias. Busque ter mais fé e otimismo na vida, lembrando de se fortalecer, se posicionar e buscar seus próprios parâmetros. Busque um tom mais leve e desapegado nos encontros sociais, sem dar importância excessiva ao que não deve.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir os excessos de obrigações, rotinas, trabalho, críticas e aprisionamentos materiais. O excessivo foco em detalhes pode ser um problema. Você é chamado a buscar sua espiritualidade, seu senso de entrega e devoção. Não dê importância excessiva a pormenores materiais, buscando mais alegria e transcendência.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir os excessos de si mesmo e da necessidade de estar no centro das atenções. Busque expressão pessoal com mais maturidade e sabendo a hora certa de se colocar ou usar sua força. Este momento lhe pede que deixe ir velhas visões de si mesmo e busque mais interação com as pessoas e o coletivo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir a necessidade de agradar grupos, familiares ou pessoas próximas. Você está descobrindo que pode amar muito os mais próximos, mas não precisa ter os mesmos ideias ou princípios que eles. Momento para deixar ir velhas emoções e questões do passado, buscando novidades para seu futuro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir velhas ideias e conceitos. Ficar em cima do muro não é uma opção, assim como embarcar nas ideias dos outros. Você é chamado a buscar expansão, otimismo e novas possibilidades, porém precisa largar o lado mais sabotador da mente e deixar ir velhas crenças limitantes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir velhos valores. Não se apegue ao que já está estabelecido nem a uma suposta segurança, mas que lhe prende. Você é chamado a se abrir para as mudanças e abraçar o novo com muita leveza e flexibilidade. Veja o que precisa doar, reciclar e desapegar. Busca por renovação em todos os níveis.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir os excessos do ego e do individualismo. Busque se expressar com amadurecimento e quando o momento for propício. Deixe ir as crenças limitantes sobre si mesmo. Você é muito mais múltiplo e versátil do que imagina e agora deve abarcar essa diversidade em si mesmo e nas suas relações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir velhas questões subconscientes, emocionais ou espirituais. Não tenha visões enrijecidas ou radicais neste setor. A vida lhe pede serviço útil, cuidado com rotina, corpo físico e foco no que pode ser feito no tempo presente. Deixe ir também velhas fantasias e sonhos que já não cabem mais na sua atual realidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir velhas ideologias, ideias, questões coletivas, grupais ou de amizade. Você tende a se identificar com tais questões, todavia a vida lhe pede agora que foque um pouco mais em si mesmo, sua expressão e criatividade. Reavalie parâmetros coletivos e massificados que podem estar lhe aprisionando. Busque seguir sua consciência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar e deixar ir velhos compromissos, metas e projeções profissionais que já não tem ressonância com quem você é realmente. Seu foco é muito agora na sua vida pessoal, familiar, seus sonhos e objetivos pessoais. Recicle suas metas de realização para o próximo ano, que pode lhe surpreender nas possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.