Horóscopo do dia (30/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação expansiva e realista

O sextil entre Marte em Sagitário e Saturno em Aquário traz para o dia de hoje ações que são expansivas, porém realistas. Nosso senso de buscar por novidades e possibilidades para o próximo ano se faz alto, mas hoje estamos aptos a enxergar tudo com muita diligência e pragmatismo. Ação aliada ao senso de autoridade e maturidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe traz energia altamente expansiva, otimista, impulsiva e forte. Você está motivado a lutar em prol de suas possibilidades futuras e com muita fé. Isto tudo hoje recebe um tom mais realista de Saturno. Amizades e grupos podem lhe auxiliar no caminho da concretização. Seus esforços em prol de causas e projetos são muito mobilizados também.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções estão intensas e lhe motivam a buscar mudanças com otimismo e fé. Tudo isso se aplica muito em termos de carreira e projeção profissional. Busque suas forças e instintos para dar aquele salto que tanto almeja, mas sendo bem realista. Suas emoções profundas lhe mobilizam a exercer mais seu papel de autoridade, concretizar e estabelecer seus limites.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você tem sido motivado a ações em conjunto, em parceria. Hoje é um dia propício para se agir em conjunto, mas com realismo e resultados. Há sintonia entre suas crenças e relacionamentos que lhe facilita o direcionamento dos esforços conjuntos. Caso haja discordância, você terá posicionamento claro perante o outro daquilo que são seus princípios.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua capacidade de agir no plano material, rotinas, trabalho e no campo da saúde tem sido muito mobilizada. Hoje, em especial, estará ainda mais diligente e produtivo. Você tem passado por um processo de amadurecimento emocional e isto tem lhe auxiliado a canalizar sua força emocional em tarefas e ações produtivas e realistas, o que é muito mobilizado agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz ressonância entre agir com fidelidade a si mesmo e manter o compromisso nas relações. Você está muito criativo, autocentrado e expressivo, mas também bem realista e se lapidando a partir do encontro com os outros. Algumas observações vindas dos outros podem ser muito úteis para que você materialize melhor sua energia criativa.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A capacidade de trabalhar e servir tem sido reforçada em você pelo posicionamento de Saturno. Hoje sua força emocional é acionada por Marte e lhe traz energias instintivas para que consiga realizar melhor suas tarefas. Equilíbrio entre o uso da raiva e maturidade pragmática. Use desta força para avançar em suas ambições e mudar o que precisa na rotina.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está muito ativa pelo posicionamento de Marte. Todavia, o dia de hoje lhe traz mais realismo pelo toque de Saturno. Terá mais capacidade de ser assertivo em sua fala, mas sem perder o senso de autoridade e autocontrole. Você tem amadurecido seu senso de individualidade e hoje terá mais capacidade de se comunicar tal qual é. Autenticidade realista.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, lhe traz energia altamente expansiva, otimista, impulsiva e forte. Em especial no campo material e financeiro, você está mais aguerrido e otimista. O contato com Saturno lhe permite fazer tudo isso com mais maturidade e realismo. Em especial você está amadurecendo emocionalmente e enxergando que deve assumir a responsabilidade de se valorizar e se bancar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais impulsivo, aguerrido, individual e ativo. A vontade de agir, viajar e expandir se faz alta. Todavia, o contato com Saturno lhe traz um tanto de ponderação analítica e pragmática quanto a esta ação pessoal. Sua mente passa por um processo de amadurecimento que lhe permite maior integração da razão com o impulso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, lhe traz muitas oportunidades de concretização, realização financeira e amadurecimento de valores. O contato com Marte hoje lhe traz mais impulso no sentido da realização material. Questões subconscientes são mobilizadas, lhe levando a ter uma ação que concilia fé, entrega e realidade. Confie na vida para lhe auxiliar a crescer e progredir.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de ação em prol do coletivo, causas, amizades e grupos está em alta. Hoje, porém, isto se concilia com um senso de maturação e realismo da sua parte. Terá o discernimento para saber até que ponto pode e deve auxiliar. Também pode servir como porta voz ou autoridade relacionada a alguma causa, grupo ou projeto. Aja com realismo e fé.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um momento excelente para agir em prol da carreira e no trabalho. Você tem amadurecido sua sensibilidade e isso se reflete hoje em ações objetivas em prol da concretização. Também o uso da autoridade é mobilizado, mas tendo muito por base a autoridade de sua sensibilidade e visão espiritual. Força espiritual realizadora.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.