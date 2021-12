Horóscopo do dia (28/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Repensando valores

A conjunção de Vênus retrograde com Mercúrio em Capricórnio nos leva a pensar maneiras mais eficientes de nos comunicar e interagir. Revisão de valores pessoais, posses, relacionamentos e compromissos no amor e parcerias. O dia de hoje nos pede flexibilidade e que nos permitamos enxergar possibilidades múltiplas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz reflexão sobre a maneira que se comunica e se relaciona, em especial no trabalho e nas relações mais sérias. Busque enxergar as opções que lhe são possíveis. Pode ser que precise mudar a forma como se comunicar em tais relações. Também é um excelente momento para revisar seu valor profissional, buscando melhor expressão de seus talentos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O encontro de Mercúrio com sua regente, Vênus, lhe pede mais flexibilidade e adaptabilidade. Em especial na maneira como se enxerga e também quanto aos seus planos futuros e metas. Busque revisar o que pode ser mudado; deixe de lado a teimosia e olhe com realismo e flexibilidade tudo aquilo que pode ser mudado para o próximo ano.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Vênus retrógrada, lhe pedindo uma revisão honesta e realista de valores. Em especial no que se refere a valores compartilhados, busque entender as possibilidades e o que deve ser mudado. Revisão também de como dá e recebe afeto e sexualidade. Busque reciclar seus valores e relacionamentos agora, buscando novas perspectivas para o próximo ano.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção de Mercúrio e Vênus retrógrada lhe traz necessidade de revisão de relacionamentos, casamento, parcerias e vida social. O dia de hoje lhe é propício a enxergar questões de valor que precisam ser discutidas e revisadas. Bom momento para se ter mais clareza com o parceiro pelo diálogo, mas não para tomar decisões definitivas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Mercúrio e Vênus retrógrada lhe traz necessidade de revisão do valor de tudo aquilo que se faz no campo material e prático. Busque revisar a maneira como produz, trabalha, faz tarefas rotineiras, métodos e tem cuidados para com a saúde. Será preciso um olhar mais maduro para lapidar as arestas, em especial onde há preguiça ou falta de vontade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Vênus retrógrada, lhe pedindo uma revisão honesta e realista de valores. Em especial no quanto valoriza a si mesmo e sua criatividade. Busque revisar a qualidade de tudo o que produz. Também os romances pedem um olhar mais flexível e de adaptabilidade. Bom momento para repensar também os valores que passa aos filhos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O encontro de Mercúrio com sua regente, Vênus, lhe pede mais flexibilidade e adaptabilidade. Em especial nas questões familiares, emocionais e pessoais, busque diálogo flexível, porém maduro e com senso de limites. Busque alternativas quanto aos seus sentimentos, seu lar e as relações mais próximas. Excelente para uma reavaliação emocional objetiva.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A conjunção de Mercúrio e Vênus retrógrada lhe traz necessidade de revisão de ideias e conceitos. Busque reavaliar se o que pensa não é estagnado, retrógrado ou desatualizado. Reciclagem do valor dos estudos e da comunicação. Reflita bem antes de verbalizar o que seja. Revisão também da relação com irmãos, parentes e vizinhos com maturidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A conjunção de Mercúrio e Vênus retrógrada lhe traz necessidade de revisão de seus valores pessoais, talentos e finanças. Este é um excelente período para enxergar como se desvaloriza, onde não assume seu senso de merecimento e valor próprio. Tudo isso agora deve ser encarado com leveza e adaptabilidade para um novo recomeço no próximo ano.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Mercúrio e Vênus retrógrada no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede revisão de seus valores pessoais. Busque entender quem você é e o que realmente quer da vida. Sua mente se volta para seus desejos, anseios e necessidades, lhe pedindo um olhar honesto e maduro para com a realização destas questões no próximo ano.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz uma necessidade revisão de seus valores espirituais, emocionais e de maneira geral. Busque espaço para meditar, refletir e interiorizar. Questões de relacionamentos do passado pedem um olhar objetivo. Seja flexível na sua capacidade de doar amor incondicionalmente, buscando maior comunhão com o divino e de maneira holística.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Mercúrio e Vênus retrógrada lhe traz necessidade de revisão de relacionamentos, em especial amizades, com grupos, nas redes sociais e nos projetos e causas que faz parte. Busque entender com mais flexibilidade que pode e deve se relacionar e comunicar estabelecendo limites mais claros. Questionamento de valores coletivos e grupais.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.