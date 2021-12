Horóscopo do dia (27/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Aparando arestas nas relações

O sextil da Lua em Libra com Marte em Sagitário nos traz maior irreverência nas relações humanas. Estamos buscando lapidar arestas para que sejamos mais livres e honestos com os outros. Já o sextil de Juno em Capricórnio com Pallas em Peixes nos traz sabedoria emocional para lidar com os compromissos de relacionamento. Bom dia para ajustar algumas questões das relações com sabedoria e discernimento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções o conectam às relações. Marte, seu regente, entra aqui lhe pedindo maior liberdade e expansão de horizontes. Busque aparar as arestas necessárias nas relações para que a troca com o outro seja uma fonte de alegria e motivação conjunta, não uma prisão. O senso de compromisso também está forte, mas junto de uma profunda sabedoria emocional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções profundas lhe pedem que tenha maior senso crítico ao se relacionar. Você está passando agora por uma profunda morte e renascimento de seus valores pessoais e compartilhados, portanto é um momento propício para selecionar melhor com quem quer estar. Lembre-se de ser fiel aos seus princípios.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua motivação para se relacionar está alta, mas lembre-se que este é um período de descoberta de si mesmo muito importante. Você está reciclando seus conceitos de relacionamento e valor compartilhado, trazendo à tona um relacionar mais autêntico e honesto. Sabedoria afetiva que entende os justos limites.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição lunar lhe traz maior introspecção e enraizamento. Deve ter ações práticas agora para que deixe ir velhas mágoas ou quaisquer outras emoções tóxicas. Busque um senso de espiritualidade para integração interna. Muitas questões de relacionamento são mobilizadas agora e você deve usar de sabedoria, calma e racionalidade para solucionar tais questões.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de ventilar algumas emoções. Busque ação a partir de sua consciência e comunicar o que sente com sabedoria, calma e discernimento. Muitas questões de ordem material podem lhe desafiar e será preciso sabedoria e imparcialidade em sua resolução. Lembre-se de colocar sua força pessoal em serviço útil e realista.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz necessidade de organizar o espaço pessoal, posses e valores. Busque deixar ir aquilo que não serve mais. Sejam coisas materiais, sejam emoções antigas, faça uma grande faxina, limpando seu espaço pessoal. Haverá boa dose de sabedoria e discernimento para lidar com os outros, mas sem perder o compromisso para consigo mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões de ordem familiar e pessoal podem lhe demandar muito agora. Você está equipado com um forte senso de sabedoria prática e realista para lidar com tais questões agora. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz conexão para consigo mesmo e sua capacidade de agir, tudo isso auxiliado por uma forte assertividade mental e comunicativa.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões subconscientes são afloradas nestes dias. Todavia, você está equipado para agir de maneira pragmática e objetiva na resolução de tais questões emocionais. Há fortes questionamentos intelectuais que lhe pedem atenção, mas você está equipado com a sabedoria de ser você mesmo no seu melhor, através de sua expressão sentimental.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está fortemente conectado a si mesmo e seu senso de propósito. Tudo isso lhe facilita o lapidar das emoções junto do outro, de amizades, grupos e com o coletivo. Você é desafiado no seu senso de valor próprio. Busque transformar sua relação com o autocuidado e senso de merecimento. Seja você mesmo, mas sem precisar se isolar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões subconscientes emergem agora e lhe fazem questionar seu papel no mundo, relações de trabalho e senso de direção, propósito e autoridade. Há um stellium de vários planetas em seu signo (solar ou ascendente) o que lhe impulsiona muito no sentido pessoal. Busque quem você é primeiro antes de definir qual caminho vai tomar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Muitas questões de princípios, objetivos futuros, crenças e expansão são questionadas. Se permita a reciclagem de velhas visões e propósitos. Muitas questões são trabalhadas no seu subconsciente agora, portanto não deve ignorá-las. Busque meditação, espiritualidade, introspecção e entrega. Se permita reciclar a si mesmo, se conectando à sua verdadeira essência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções passam por uma profunda reciclagem e este processo tende a lhe amadurecer no sentido de reconhecer sua individualidade e também autoridade e profissionalismo. Ocorre também uma forte motivação para transformação que vem das amizades, grupos e causas. Deve, todavia, ser fiel à sua essência e o que se passa dentro de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.