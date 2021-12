Horóscopo do dia (25/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Autenticidade

Marte em Sagitário e Quíron em Áries fazem trígono. Há uma facilidade em expressar a energia individual de maneira curativa. Plutão e Vênus retrógrada fazem conjunção em Capricórnio, nos lembrando que as relações pedem limites justos. É preciso que sejamos autênticos nas interações humanas. A Lua em Virgem traz um clima mais organizado e crítico, nos facilitando estar com pessoas sendo nós mesmos, mas dentro de uma ordem e estabilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe traz grande força hoje. Há facilidade em viver de acordo com seus princípios e se afirmar a partir disto. Você é chamado a ser autêntico e expressivo, mas sem ter que ser agressivo nesta expressão. A posição lunar lhe facilita seguir rotinas e ter mais pragmatismo. Sua fé e senso de segurança pessoal serão uma fonte de cura.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Plutão. Hoje você está particularmente irreverente, profundo e transformador. Sua necessidade de quebrar padrões e ser mais autêntico se faz alta. A posição lunar lhe traz maior enraizamento em si mesmo e em sua expressão criativa e única. Lembre-se de ser fiel ao seu senso de valor pessoal e seus princípios.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe facilita ser você mesmo nos contextos sociais. Está mais intenso e disposto nas relações, mas sem perder a si mesmo de vista. A posição lunar lhe pede mais familiaridade e contato com pessoas próximas. Busque estar presente, mas lembre-se de ser fiel a si mesmo e comunicar o que acredita com maturidade e senso de limites.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua ação se volta para as questões cotidianas, tarefas domésticas e tudo aquilo que precisa ser organizado. Isto lhe trará forças e senso de propósito. A Lua, sua regente, passa pelo pragmático signo de Virgem, lhe pedindo disposição em servir, auxiliar e ordenar. Sua mente tende a enxergar agora as nuances práticas. Sua energia para agir no presente será intensa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz facilidade em se expressar de maneira criativa e única, baseado em seus princípios e crenças. Busca por afirmação de si mesmo, mas sob um tom mais curativo e sábio. A posição lunar lhe traz maior aterramento, praticidade e enraizamento em seus valores pessoais. Seja autêntico, mas também tenha pragmatismo ao se relacionar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe mobiliza as energias emocionais, lhe trazendo assertividade e um senso de diferenciação no campo familiar, pessoal e emocional. Se permita maior autenticidade junto daqueles mais próximos. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior magnetismo, subjetividade e capacidade de expressar suas emoções de maneira ordenada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Plutão. Hoje você está particularmente irreverente, profundo e transformador. Em especial no meio familiar, pessoal e nas questões emocionais, sentirá necessidade de expressar algo mais profundo e transformador, saindo da superficialidade. A posição lunar lhe conecta mais ao divino e lhe pede entrega e fluidez.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, lhe traz grande força hoje. Terá mais clareza e capacidade de agir no plano material. Sua ação pragmática tem a possibilidade de ser muito curativa e integrativa. Esteja a serviço, mas sendo muito autêntico e fiel a si mesmo. A posição lunar lhe traz um senso mais humanitário e visão mais objetiva e realista das pessoas e agrupamentos humanos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz forte expressão da individualidade. Você está achando um sentido mais amplo vindo da sua consciência e isso lhe permite agir com maior irreverência e autonomia. A posição lunar lhe traz enraizamento em si mesmo e nas suas obrigações. Este amadurecimento emocional dosa bem o ímpeto de ação, lhe permitindo equilibrar estas polaridades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe propicia cura de questões familiares, emocionais e pessoais. Tudo isso vindo de um senso fortalecido de espiritualidade, ou ainda de resgate de sua faceta pessoal mais espontânea no subconsciente. A posição lunar lhe aumenta o ímpeto expressivo, mas de maneira organizada. Se permita a integração de suas emoções para se curar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua ação terá um tanto de irreverência e quebra de padrões estagnados. Abra sua mente para novas possibilidades e ideias. Capacidade de se comunicar com transparência, mas também de forma curativa. A posição lunar lhe aprofunda nas emoções, trazendo reciclagem e reorganização dos sentimentos. Busque um tom mais espiritual para as relações humanas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz maior autoridade sobre si mesmo, muito em especial por você estar agora curando seu senso de valor próprio e merecimento. Terá mais capacidade de se expressar de forma livre e madura. A posição lunar lhe pede mais contato emocional com o outro, mas de maneira organizada e com bastante senso crítico.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.