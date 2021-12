Horóscopo do dia (24/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mudança estrutural

Ocorre hoje mais uma quadratura exata entre os gigantes: Saturno em Aquário e Urano em Touro. É preciso liberar esse velho pai (velhas estruturas) para que algo novo e de mais valor possa nascer. Este trânsito nos questiona em nossos enrijecimentos e teimosia em não mudar. O ideal é encarar as mudanças de frente, se liberando de fardos pesados e trazendo leveza.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem passado por mudanças profundas em seus valores pessoais e isto afeta agora as estruturas sociais de sua vida. Amizades e grupos rígidos podem lhe despertar seu lado mais rebelde e independente. Também terá mais coragem para se posicionar diferente dos grupos e da massa. Ainda pode ser que tenha de rever ou mesmo romper com ideias massificadas do coletivo, grupos ou amizades específicas. Revolucione seu valor pessoal.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe modificado as estruturas e comportamentos pessoais, além de sua visão de mundo. Isso hoje lhe impele a romper com estruturas rígidas, autoritárias e limitantes. Sua visão inovadora será muito importante para trazer novidades para a carreira, autoridade e/ou na forma como direciona sua vida. Você está no leme.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ocorre agora uma limpeza e revolução no seu subconsciente. Se reprimiu seu lado mais alternativo, livre e irreverente, ele tende agora a se expressar com mais força. Estruturas rígidas, limitações religiosas, visões de mundo pessimistas e crenças aprisionantes tendem agora a ser questionadas. Se permita uma vida mais livre.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão com grupos e amizades tende agora a ser um fator de libertação para medos e traumas emocionais. O contato com novas pessoas e ideias lhe permite quebrar com a rigidez emocional, afetiva e/ou sexual. Tenha abertura para ouvir as pessoas, as novas ideias e tudo aquilo que seja diferente do que se habituou. Amadureça suas emoções e permita a transformação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua busca por originalidade e independência na carreira e como autoridade de sua vida se faz alta e isto lhe motiva a quebrar com padrões de relacionamento rígidos. Também o estimula a ser mais você publicamente, independente da visão limitada das pessoas. Ouse ser autêntico lá fora. Foque mais no seu trabalho e caminho no mundo e menos em agradar os outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novas visões de mundo e possibilidades expansivas lhe desafiam a largar do já estabelecido e buscar novas possibilidades de atuação no mundo, romper com rotinas rígidas e estagnadas. Seu lado mais selvagem, instintivo e otimista traz esse impulso renovador para sua relação com o mundo material. Ouse sair da rigidez com trabalho, saúde e cuidados materiais, permitindo o sopro renovador que lhe chega.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções mais profundas estão sendo mobilizadas intensamente por Urano e agora a maneira como se expressa é questionada por esse aprofundamento. É possível que precise abarcar mais intensidade e sensibilidade na sua expressão, indo além do agradável e sociável. A desconexão com as emoções pode dificultar a expressão de quem você realmente é. Ouse se expressar pelo viés da profundidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você é chamado agora a sair da limitação e medo de se entregar emocionalmente, se permitindo relações inovadoras e diferentes daquilo que já viveu. Se está numa relação, busque ter honestidade com o outro e renove o que precisar. O outro pode lhe acessar na sua sensibilidade, se permita. Não seja rígido em relação ao passado ou em atitudes emocionais, mas se permita a flexibilidade de relacionar e enxergar pela ótica dos outros.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua vida material tem sido renovada e mudada pela ação de Urano e agora você é chamado a abrir mão de ideias rígidas e viver mais a vida prática e suas demandas. Nem sempre a prática corresponde à teoria. Se permita ir para ação concreta. Pontos de vista alternativos no trabalho. Resultados práticos e ousados podem lhe auxiliar a sair dos excessos mentais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua criatividade pede expressão, sua espontaneidade, senso de aventura, vivência de romances, arte e expressividade. Tudo isso questiona um senso de suposta ordem e falsa segurança. Não é um momento para rigidez, mas para se permitir mais espontaneidade. A criatividade auxiliará na questão financeira, que não deve ser rígida, mas aberta às possibilidades.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mudanças emocionais, familiares, de lar ou de projetos pessoais estão em alta pela ação de Urano. Isso tudo lhe questiona se não tem sido rígido, teimoso ou inflexível na sua ação e visão de mundo. Seus dois planetas regentes num aspecto desafiador lhe tiram da zona de conforto, trazendo novidades. Ouse agir em prol de si mesmo a partir da real conexão com seus sentimentos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mudanças em suas ideias tem se processado e agora isso lhe estimula a deixar ir medos e inseguranças emocionais. Um olhar mais frio, leve e racional lhe auxiliará a não dar proporções absurdas a questões emocionais, psicológicas ou espirituais. Amadureça sua sensibilidade com a racionalidade. Busque estudos e ideias que lhe auxiliem a quebrar com tabus e medos infundados.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.