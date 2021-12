Jesus Cristo carrega a cruz da adolescência no especial do Porta dos Fundos

Estudante da Escola Municipal Eva & Adão, Jesus é alvo da chacota dos colegas em "Te prego lá fora", especial de Natal do Porta dos Fundos (foto: PORTA DOS FUNDOS/REPRODUÇÃO)

O fim de ano chegou, com mais um especial de Natal do Porta dos Fundos, agora estreando o formato de animação. "Te prego lá fora" está em cartaz na plataforma de streaming Paramount+, em coprodução da Estricnina Desenhos Animados com direção de Rodrigo van der Put.





Novamente com temática bíblica, o mote da atração é imaginar como seria a adolescência do Menino Jesus – fase difícil para todo mundo, até para o filho de Deus.





“A brincadeira é olhar para essa época tão conturbada da nossa vida, com problemas que parecem ser os maiores do mundo”, explica o criador do episódio, Fábio Porchat, roteirista, em parceria com Gabriel Esteves e Jhonatan Marques.





PELE

A ideia de colocar Jesus nesse lugar, conta Porchat, se deve ao fato de ele ser gente como a gente. “Tanto é que Deus manda seu filho para o meio de nós para sentir na pele o que é ser humano. Se ele é humano, passou pela adolescência, passou por aquilo tudo que nós passamos, como ter espinha, se sentir feio, gostar de alguém, ser sacaneado, ser bonzinho ou ser mauzinho, fazer bullying ou receber bullying”, explica o humorista.





Trata-se uma paródia das produções “high school” americanas, tentando mostrar que é difícil para todo mundo passar por esse período, “até para Jesus”.





O jovem Jesus ganhou o rosto e a voz de Rafael Portugal. Bom menino, não consegue fazer maldade com ninguém. Por isso, é motivo de brincadeiras e tem dificuldades para lidar com os colegas. Seu único amigo é Lázaro, interpretado por Fábio de Luca.





Para piorar a situação do garoto, o diretor do colégio é Barrabás (João Vicente), que acredita que o filho de Deus esteja por perto, mas ninguém o conhece. Fica complicado para Jesus esconder seus poderes e, sobretudo, controlá-los.





Fábio Porchat conta que ao conversar com pastores e padres sobre os especiais de Natal do Porta, eles ficam curiosos para entender como o humorista chegou a tal interpretação. “Você viu Jesus sagrado e eu vejo Jesus humano, a figura filha de José e Maria que viveu naquele momento”, explicou aos interlocutores.





Porchat comenta que tudo o que colocou em seu texto vem de observações extraídas da “Bíblia”. Com imaginação própria dos adolescentes, ele criou situações mirabolantes. A começar pelo nome da escola, Eva & Adão, passando pela cena com referências ao filme de terror “Carrie, a estranha”.





“TE PREGO LÁ FORA”

Especial de Natal do coletivo de humor Porta dos Fundos. Disponível no serviço de streaming Paramount . Com Fábio Porchat (Herodes e Jaqueu), João Vicente (Barrabás), Rafael Portugal (Jesus), Thati Lopes (Maria), Antonio Tabet (Eliézer) e Gregório Duvivier (Jacó), entre outros