Horóscopo do dia (23/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Verbalizando acordos

A conjunção de Mercúrio e Juno em Capricórnio nos traz a questão dos compromissos assumidos para a mente. Bom momento para se dialogar quanto aos termos de algum contrato ou das relações. Será preciso alguma adaptabilidade e diálogo para repensar estes compromissos. A Lua em Leão faz oposição a Saturno em Aquário, trazendo essa dinâmica de inovação versus compromisso e lapidação para as relações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O momento lhe traz à tona fortemente os compromissos assumidos. Você deve honrar e reconhecer todos eles, mas também deve ter flexibilidade e maleabilidade. Sua criatividade e lado alternativo também pedem expressão. Viva as estruturas, mas trazendo algo de inovador e que leve em conta suas ideias irreverentes e seu senso criativo e único.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe mostra com quais objetivos de vida tem se comprometido. Você deve ter alguma flexibilidade e adaptabilidade para se adequar a possíveis mudanças, novidades e mudanças de rumo. Está num momento muito compromissado também no profissional, mas precisa ouvir a voz da inovação para não cair numa estagnação ou zona de conforto improdutiva.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de devoção e compromisso emocional, afetivo e sexual está intenso. Seu regente, Mercúrio, se encontra com Juno, lhe trazendo maior coesão na energia feminina. Seu lado gregário, familiar e emocionalmente profundo se expressa, mas deve estar atento a ciúmes e tentativas de controle. Busque racionalidade, objetivos conjuntos, diálogo e flexibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de devoção, compromisso e unidade no casamento e nas parcerias se faz alto e intenso, mas deve estar aberto ao diálogo e às possibilidades dentro deste contrato. A Lua, sua regente, lhe relembra de fortalecer seu senso de valor próprio para que não se sinta menos perante o outro e suas limitações. Busque negociação e o caminho do meio.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz mais à tona os compromissos assumidos no trabalho, rotina, saúde e com colaboradores e colegas. Será preciso rever alguns destes, buscando maior adaptabilidade e renegociação. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais as necessidades pessoais à tona e isto pode ser confrontado com a rigidez alheia. Busque negociar, mas sem abrir mão de si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O seu senso de compromisso para consigo mesmo é altamente mobilizado pelo encontro de Mercúrio, seu regente, com Juno. Deve negociar para consigo próprio como se expressa. Pode ser que sua expressão tenha sido rígida e limitadora e agora precise abarcar mais sensibilidade. Busque escutar o que diz realmente sua sensibilidade e negocie consigo para que seja mais livre.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu senso de devoção e compromisso familiar e pessoal se faz alto neste período. Todavia, deve ter alguma flexibilidade para que isso não seja algo excessivamente sacrificial. Há necessidade de amadurecer a si mesmo e ter uma visão mais objetiva para este campo emocional e/ou familiar. Assuma seus compromissos, mas seja flexível e aberto ao diálogo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há um forte senso de comprometimento com ideias, escolher e linhas comunicativas. Cuidado, porém, para não cair numa rigidez excessiva. Se permita maior flexibilidade para enxergar o mundo, refazer escolhas com mais adaptabilidade e comunicar sem julgamentos. Escute suas emoções antes de deixar a mente tomar as rédeas rigidamente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorre agora um forte senso de comprometimento com sua vida material e financeira. Você está muito motivado e comprometido em poupar, repensar gastos e ser mais organizado. Cuidado, porém, para não cair numa rigidez. Lembre-se de ser adaptável, até mesmo para atrair a energia da prosperidade. Busque voos altos, mas tenha realismo também.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mercúrio com Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem um forte senso de compromisso para consigo mesmo, suas visões e objetivos pessoais. Todavia, deve ter flexibilidade para repensar alguns destes aspectos. Saturno, seu regente, lhe fortalece o compromisso para com seus valores pessoais, mas pode se abrir um pouco mais para a troca afetiva com os outros e escutar os valores alheios.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um momento em que muitas questões são mobilizadas em seu subconsciente. Compromissos rígidos podem ser um destes temas e você deve analisar tudo isso sob uma luz mais objetiva e fluida. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz solidez e compromisso pessoal, mas também pode e deve se abrir mais para as emoções dos outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe faz deparar com compromissos assumidos com grupos, causas e amizades. Pode ser que haja um tanto de rigidez ou inflexibilidade; você pode e deve negociar tais acordos e compromissos. Seu compromisso com sua espiritualidade e senso de propósito maior também se faz alto e deve ser levado em conta neste momento.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.