Horóscopo do dia (20/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente inovadora

Mercúrio em Capricórnio e Urano em Touro fazem um trígono. Há hoje facilitada energia para mudanças e revoluções a nível prático. Nossa mente enxerga hoje facilmente as inovações num tom genial e inovador, mas sem perder a praticidade. Comunicação com grupos facilitada. Novos padrões de pensamento vanguardistas, científicos e disruptivos se fazem presentes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem renovado e revolucionado valores e isso hoje se expressa com mais facilidade na carreira e imagem profissional. Seu lado mais inovador e vanguardista lhe permite falar de um lugar de autoridade sobre tais possibilidades, ou então conversar com quem esteja na posição de autoridade sobre. Boas ideias e insights empreendedores ou de concretização.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe tirado da zona de conforto e lhe feito mudar radicalmente em muitos sentidos. Isso hoje lhe é facilitado pela mente intuitiva e capacidade de enxergar com facilidade as muitas possibilidades da vida, mas tudo isso com o tom prático e aterrado do seu elemento, a terra. Se permita sonhar e ir em busca de objetivos novos com otimismo e alegria.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe as energias benéficas e facilitadas de Urano. Você tem raciocinado e analisado muito suas emoções profundas, sexualidade e partilha. O dia de hoje lhe traz um tom mais inovador e alternativo sobre estas questões. Algo de revolucionário se expressa no seu subconsciente, lhe pedindo liberdade e inovação no campo emocional e afetivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz visões mais vanguardistas e inovadoras sobre as relações. Terá necessidade de dialogar possibilidades e alternativas com o parceiro. Será preciso sair da estagnação, buscando maior interatividade, diversidade e ideias transformadoras. Amizades e parcerias em sintonia. Busque mais liberdade e inovação no campo humano.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz excelentes ideias inovadoras e práticas. A necessidade de revolucionar a carreira lhe traz possibilidades novas na atividade rotineira e em com melhor executar seu trabalho. Busque ter a cabeça aberta para enxergar novas formas de usar métodos, rotinas e cuidados com a saúde de maneira revolucionária, mas sem perder o pragmatismo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe as energias benéficas e facilitadas de Urano. Você terá hoje ideias inovadoras sobre como se expressar com mais autenticidade e em sintonia com seus princípios, valores e crenças. Novas possibilidades de expressão criativa lhe chegam, se permita sair da rotina e da rigidez, ousando ser você mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se encontra voltada para assuntos emocionais, pessoais e familiares. O dia de hoje lhe traz uma verdadeira revolução neste sentido, lhe pedindo um enfoque mais livre, ousado e inovador, mas sem perder a realidade e pragmatismo de vista. Mudanças em questões emocionais ou em heranças lhe trazem comunicação mais objetiva e inovadora neste sentido.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe ativa o campo mental com intensidade. Ideias inovadoras e revolucionárias, em especial vindas de outras pessoas ou das parcerias, podem lhe trazer bons insights e perspectivas. Se permita escutar os pontos de vista e propostas alheias, pois podem lhe agregar muito em sua visão de mundo agora. Mudanças conjuntas beneficiadas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz ideias inovadoras sobre como gerir suas finanças e atrair mais recursos. Mudanças em sua rotina, trabalho e métodos podem lhe ser muito úteis para ter ideias de divulgação e atrair novas fontes de recursos. Bom momento para reciclar e jogar a tralha acumulada fora, ou ainda dar nova utilidade a recursos parados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz capacidade de ousar na comunicação pessoal. Você tem sido estimulado a se expressar com mais irreverência e ousadia e isto hoje se reflete na capacidade de verbalizar suas opiniões e pontos de vista, mas sem perder o senso crítico e realismo. Busque dar asas à expressão de sua diversidade e multiplicidade, ousando ser você mesmo por inteiro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua vida pessoal e familiar tem passado por verdadeiras revoluções e mudanças. Isto pode se refletir agora numa busca por entendimento mais claro de seu subconsciente e espiritualidade. Busque acessar aqueles lados mais escondidos de si mesmo para entender as mudanças que se processam na sua vida pessoal com a cabeça mais aberta e livre.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Renovações no campo mental tem se processado e isto lhe facilita hoje trazer novas ideias e conceitos para grupos e amizades. Busque ter uma visão ampla, livre e ousada nas relações humanas. Suas ideias podem ser um bálsamo renovador para as coletividades e para os outros. Esteja aberto também a escutar os outros e trocar ideias.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.