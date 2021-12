Horóscopo do dia (19/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus retrógrada em Capricórnio

Vênus entra em movimento retrógrado em Capricórnio e somos chamados a repensar nossas relações, amores e finanças. Reavalie o quanto se compromete nas relações, quais arestas precisam ser lapidadas e onde deve ser mais sério e maduro. Nas finanças medite se tem investido, poupado e buscado sedimentar suas ambições. Busque interiorização antes de qualquer decisão financeira ou de relacionamento e, se possível, adie tais decisões. A conjunção a Plutão reforça que as transformações nestes setores serão profundas.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Momento de forte reavaliação de seu valor profissional e da imagem que projeta para o mundo lá fora. Busque reciclar ou reavaliar seus talentos e recursos para progredir no trabalho, mas não tome decisões precipitadas. Busca interior pelo valor da própria autoridade e capacidade de se bancar e gerir a própria vida. Reavaliação de parcerias profissionais.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, entra em movimento retrógrado e lhe pede maior busca interior. Em especial no que se refere a seus planos futuros, crenças, objetivos e fé, será preciso uma grande reavaliação para mudar profundamente o que for necessário. Será exigido de você um tanto de fé e coragem, mas com certeza colherá bons frutos se estiver disposto a se renovar.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Este período de retrogradação de Vênus lhe pede reavaliação e transformação profunda de seus valores compartilhados. Busque refletir sobre a maneira como troca e partilha; se tem feito isso com maturidade e senso justo de compromisso e limites. A energia sexual será intensa, mas também deve pensar sobre a qualidade de suas trocas energéticas.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este é um período de forte reavaliação e transformações nas parcerias e casamento. Você deve repensar até que ponto tem se comprometido e se o que vem através do outro lhe é benéfico e de valor. Reflita sobre se tem se dedicado a relações que não tem mais sentido ou se possui algum medo do compromisso. De uma forma ou de outra, busque se relacionar sem máscaras.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Momento de forte e intensa reavaliação sobre a maneira como vive e valoriza o andamento do mundo material. Haverá um movimento que lhe pede reavaliação do quanto você valoriza seus esforços de trabalho. As relações com colegas e prestadores de serviço também precisa ser transformada. A relação com a saúde, em especial se foi mais desleixado, precisa ser repensada com mais compromisso e senso de limites.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este é um momento para reavaliar o uso do seu poder pessoal, criatividade, lado romântico e aventureiro. Nos romances busque sentir e seguir sua intuição primeiro antes de embarcar em aventuras. A relação com filhos e crianças também pede um aprofundamento em valores mais sólidos. Reavalie sua imagem pessoal e suas produções criativas com senso crítico.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, entra em movimento retrógrado e lhe pede maior busca interior. Em especial no que se refere a relações familiares, questões do passado, emocionais e pessoais, reflita e reavalie antes de tomar qualquer atitude. Os desafios familiares podem ser grandes, mas lhe pedem um senso de compromisso com limites justos.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Vênus entra em movimento retrógrado fazendo conjunção a seu regente, Plutão. Isso tudo ocorre no seu setor mental, portanto será um período para forte reavaliação de ideias, comunicação, relações e estudos. Busque atenção para não fazer um uso leviano de suas capacidades comunicativas. Repense o que realmente vale à pena dedicar seu tempo estudando e buscando. Evite gastos impulsivos em viagens.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe traz uma forte e intensa reavaliação de seu senso de valor próprio, talentos e vida financeira. Utilize este tempo para resgatar consigo mesmo o senso de se valorizar, se cuidar, se amar e reafirmar que merece coisas boas. Evite gastos financeiros impulsivos e impensados. Reflita sobre como poupa e faz suas finanças renderem com maturação e compromisso.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Vênus entra em movimento retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz necessidade de reavaliar seu senso de valor próprio, merecimento e autocuidado. Busque aquilo que lhe traz prazer e alegria em si mesmo, traga mais coisas boas e belas para sua vida. Repense a imagem que projeta para as pessoas. Reciclagem do senso de amor e valor pessoal.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este período lhe pede reavaliação da maneira como se relaciona com sua espiritualidade, questões subconscientes, inspiração artística e transcendência. Ocorre aqui uma reavaliação destas instâncias, lhe pedindo muita introspecção, análise, meditação ,oração e quaisquer outras formas de contato com o sublime. Reciclagem de questões subconscientes que impedem a prosperidade e o amor. Momento de forte cura neste sentido.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este é um período que lhe pede forte reavaliação das relações, em especial nas amizades e grupos dos quais faça parte. Podem haver divergências ideológicas, de relacionamento, energéticas ou quaisquer outras que lhe peçam uma análise mais realista e objetiva da sua relação com seus semelhantes. Permita a reavaliação e seleção de com quem você partilha.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.