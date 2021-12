Horóscopo do dia (18/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Cheia em Gêmeos

Ocorre hoje uma Lua Cheia em Gêmeos. Nossa capacidade de verbalizar emoções e sentimentos está em alta. A subjetividade na comunicação será importante na racionalização de temas emocionais que precisam ser analisados. Mercúrio, o regente, se encontra em Capricórnio, reforçando o tom mais realista e objetivo para este trânsito.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua comunicação ganha ares mais subjetivos. Seu olhar para seu entorno será mais amoroso, leve e pessoal. Estará enxergando melhor o outro e suas necessidades. Aproveite o dia de hoje para falar sobre temas pessoais, emoções que precisa processar e tudo aquilo que lhe vier da sensibilidade, mas tudo isso sem perder o tom racional.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua conexão emocional com o mundo material está maior nos próximos dias. Busque o prazer e a alegria emocional vivenciados através do mundo material. Sua criatividade e subjetividade também lhe serão muito úteis no progresso material. Suas emoções estarão mais pragmáticas e racionais, lhe permitindo mais conexão com o mundo físico e racional.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A passagem da Lua Cheia pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta sua força emocional e subjetiva. Estará mais sonhador, com a cabeça nas nuvens. Aproveite este momento para comunicar suas emoções, sua subjetividade. Criatividade comunicativa. Entenda aquilo que sente sob o viés do intelecto, que é onde você produz muito bem.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, lhe estimula à comunicação com seu psiquismo, suas questões subconscientes e sua espiritualidade. Estará pensando menos no mundo objetivo e estará mais no subjetivo. Aproveite o dia de hoje para entender motivações não óbvias e tudo aquilo que se passa nos bastidores. Segurança na conexão com algo maior do que si próprio.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua conexão emocional com as pessoas, amizades, grupos, causas e público aumenta consideravelmente. Dê uma contribuição mais pessoal e amorosa para as pessoas. Comunique o que sente, pois seu ponto de vista pessoal poderá contribuir bastante. Amorosidade para com o coletivo em alta.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Sua conexão emocional com sua carreira, status e autoridade está em alta. Use de sua força subjetiva para progredir no mundo material. Terá mais popularidade e visibilidade na medida em que expresse e comunique mais do seu pessoal no âmbito profissional. Use de criatividade e flexibilidade no trabalho.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua Cheia lhe traz maior necessidade de liberdade, expansão e comunicação. Verbalize aquilo que sente, sua fé, sua visão de mundo. Sua segurança em dias melhores e num futuro bom estão aumentadas. Sua segurança virá em ser mais um cidadão do mundo do que ficar num plano introspectivo. Busque amplitude.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A Lua Cheia lhe aumenta todas as suas naturais qualidades de intensidade emocional, transformação, busca pelo que é oculto, vivência de valores conjuntos e de afetividade e/ou sexualidade. Mas lembre-se de fazer tudo isso sob a luz da leveza e flexibilidade geminianas. Transformações emocionais benéficas lhe trarão liberdade e leveza.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A Lua Cheia lhe motiva ao contato emocional com o outro, com parceiros, com o público e na vida social. Verbalize aquilo que sente ao outro, sua contribuição pode ter resultados surpreendentes. Terá mais segurança em se rodear de pessoas queridas, mas sem perder também a objetividade e pragmatismo.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua conexão emocional com o mundo material, trabalho, rotinas e saúde está em alta. Use de seu amor e sensibilidade para realizar bem tudo aquilo que precisa. Sua intuição lhe será útil para tomar decisões de trabalho. Aprenda também a escutar seu corpo físico, aprenda a dialogar com o seu organismo e suas necessidades.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A Lua Cheia lhe traz maior confiança em si mesmo, no seu potencial e expressão de suas ideias e sentimentos. Estará mais aberto e flexível para viver aventuras, romances e tudo aquilo que seu coração mandar. Estará expressando mais cuidado consigo próprio e comunicando as emoções com mais propriedade.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A Lua Cheia de hoje lhe traz mais domesticidade, conexão familiar, emocional e nostalgia. Estará expressando melhor aquilo que se passa pelo seu subjetivo. Aproveite para se conectar aos seus sonhos, seu senso de maternidade e acolhimento e bons sentimentos. Tudo isso, porém, sob a luz leve e flexível da qualidade geminiana.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.