Banda 14 Bis se apresenta em Contagem nesta segunda (20/12)

A banda vai se apresentar no Espaço Popular de Contagem %u2013 Centro, às 20h. (foto: Rede social da banda/ Juan Ribeiro)

A cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está promovendo várias atrações na programação do “Natal de Luz”. E nesta segunda-feira (20/12), no encerramento do evento, o município vai receber a banda 14 Bis.

A apresentação será no Espaço Popular de Contagem (confluência das ruas Presidente Kennedy e Dr. Cassiano) – Centro, às 20h. A atração será gratuita e sem a necessidade de retirada de ingressos.

Neste domingo (19/12), será a vez da Orquestra Mineira de Rock, no mesmo local e horário. Essa atração também será gratuita e sem a necessidade de retirada de ingressos.

A Orquestra Mineira de Rock foi criada em 2013, para ser a atração residente do Projeto “Arte do Bem”, evento cultural beneficente que tem como objetivo promover a fusão da música instrumental erudita com a popular. A banda traz uma mistura de clássicos internacionais como Led Zeppelin, Deep Purple, Nirvana e Bon Jovi, além dos brasileiros Charlie Brown Jr, Cássia Eller e outros ícones do rock.

Segundo a administração municipal, todos os protocolos sanitários estão sendo observados, inclusive, está contando com a parceria da Vigilância Sanitária que está auxiliando na distribuição de máscaras durante os eventos.