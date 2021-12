Horóscopo do dia (16/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Razão e confronto emocional

A Lua em Gêmeos passa pelo Nodo Norte, nos pedindo busca consciente de nossas emoções, mas sob a ótica leve, racional e divertida deste signo. Consciência facilitada e racional sobre as próprias emoções. A oposição a Marte em Sagitário, porém, nos instiga dinamismo e confronto nas relações a partir do senso de princípios e valores superiores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Busque hoje a verbalização e comunicação de seus sentimentos. Expresse com leveza aquilo que se passa no seu íntimo. Segurança emocional em estar no momento presente. Uma visão mais racional, fria e objetiva facilita o processo. Todavia, questões ligadas a princípios, crenças, fé, política ou posicionamento podem trazer confronto, mas lembre-se de ter a cabeça fria.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Busque hoje segurança em seu senso de valor próprio e capacidade de se bancar e nutrir. A qualidade geminiana mostra que você se nutre de comunicação e habilidades mentais também. Esteja seguro de si mesmo. Questões emocionais profundas podem fervilhar, mas será preciso ter esse senso de pragmatismo para lidar com tais emoções.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz uma volta para suas próprias necessidades pessoais e subjetivas. Busque tirar mais tempo para refletir sobre si mesmo e se escutar. Sua subjetividade será decodificada pelo seu intelecto. Ações ou mesmo provocações vindas dos outros lhe desafiam a se posicionar, mas isto pode ser feito com toda a leveza e bom humor que lhe são peculiares.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você deve hoje se concentrar na consciência de suas emoções. Questões passadas, subconscientes ou espirituais são trazidas à tona. Busque verbalizar e analisar as mensagens do seu subconsciente. A vida material e suas demandas podem lhe estimular muito agora, todavia lembre-se de ter uma visão mais ampla e despegada para não de identificar em excesso com isto.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede segurança emocional para se relacionar com seus semelhantes. Busque trocar afeto, mas com leveza e tom de amizade. Segurança interna para realizar mudanças. Suas emoções lhe levam a enxergar a vida para além de seu próprio mundo. Seu senso de ação criativa e competição está alto, todavia deve equilibrar isso com a necessidade das relações com os semelhantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um período de busca por segurança e proatividade profissional. Faça de seu trabalho seu porto seguro, busque cuidar bem de sua imagem profissional e dos seus negócios. Magnetismo para realizar no mundo. Suas emoções pessoais estão fervilhando e isto pode lhe servir de base para que realize seu trabalho com mais eficácia ou busque novas alternativas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um momento de grande expansão para você. Busque ampliar seus horizontes e se aventurar. Segurança na fé, no otimismo, na busca por sabedoria e conhecimentos. Sua mente está muito intensa e rápida pelo posicionamento de Marte. Todavia, deve usar de foco e objetividade para seguir rumo a seus reias objetivos e propósitos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Esta fase lhe pede transformação emocional profunda, entrega à sensibilidade e um renascimento total. Mas tudo isso sob o tom leve e curioso de gêmeos. Busque viver suas emoções com mais leveza e profundidade. Marte, seu regente, lhe conecta ao mundo material e financeiro. Todavia, não se deixe levar por um falso senso de conforto. Busque as transformações necessárias.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede mais conexão com os outros, sair um pouco mais de si mesmo. Busque conexão afetiva leve. Viva as parcerias com comunicação dos sentimentos e troca verdadeira. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe conecta muito à própria individualidade, mas isso não deve lhe fazer se isolar ou ser egoísta. Busque equilíbrio na equação eu-outro.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Busque agora de maneira consciente sua segurança no trabalho, nos cuidados com o corpo físico e com o mundo material. Coloque mais dos seus sentimentos naquilo que faz, mas com leveza e tranquilidade. Este pode ser um momento de várias possibilidades novas na esfera material. Questões subconscientes aparecem com intensidade, mas devem servir como propulsoras da realização.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede que busque mais segurança em ser você mesmo. Expresse seu lado mais divertido, intelectual e flexível. Saiba ser você mesmo, saindo de ideias e comportamentos massificados. A necessidade de se lutar por amizades, grupos ou causas coletivas e humanitárias está em alta, mas não suprima a si mesmo no processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede mais conexão interna, que busque ouvir a sensibilidade e verbalize mais os sentimentos. Busque enxergar o passado e as emoções com mais leveza e racionalidade. Demandas de carreira, autoridade e do mundo lá fora estão intensas. Todavia, não deve deixar de fazer este importante movimento de entendimento e conexão com suas raízes e intimidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.