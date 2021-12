Praça Sete Instrumental fecha o ano com show das Ablusadas hoje

Formada exclusivamente por mulheres, a Ablusadas lançou uma cerveja artesanal chamada TPM. Uma faixa com o mesmo nome estará no primeiro disco da banda (foto: Iana Domingos/Divulgação)





Responsável por encerrar a edição 2021 do projeto Praça Sete Instrumental, com show que será transmitido pelo canal do Cine Theatro Brasil Vallourec no YouTube nesta quarta-feira (15/12), às 20h, a Ablusadas – primeira banda de blues do Brasil formada exclusivamente por mulheres – vive um momento de grande expectativa.





Formado em 2018 pela vocalista Roberta Magalhães, que aglutinou outras musicistas, o grupo começou a investir de forma mais aplicada em composições próprias no ano passado e prepara o lançamento de seu primeiro álbum, batizado “Eu quero é blues”, para o início de 2022.





Roberta diz que o show gravado no Cine Theatro Brasil Vallourec é um “spoiler” do disco, já que o repertório inclui algumas das 11 faixas que compõem o trabalho, todas cantadas em português. O projeto Praça Sete Instrumental é voltado, como o nome indica, para a música instrumental, mas, por se tratar de uma apresentação especial, que fecha a programação deste ano, abriu-se uma exceção.





A apresentação da Ablusadas começa focada nos clássicos do gênero, com composições de B. B. King, Eric Clapton, Willie Dixon e Robert Johnson, entre outros, mas depois segue para o repertório autoral da banda, segundo Roberta.





“Esse é um show especial, híbrido, que alterna a parte instrumental, em que a gente busca referências do blues tradicional, com nosso repertório autoral, que eu canto em português, o que ainda não é muito comum”, diz a vocalista, que também é, ao lado da baixista Débora Coimbra, a autora das músicas.





Sobre o álbum de estreia da banda, ela destaca que representa a consolidação de um desejo alimentado desde a formação da Ablusadas. “A gente começou como cover mesmo, fazendo só os clássicos do blues, mas, desde o início, a ideia era trabalhar com músicas autorais, que é uma forma de a gente contar nossas próprias histórias”, afirma.





Ela observa que “as letras confessionais, em que o autor fala de si e de sua vida, são uma característica marcante do gênero, que, no entanto, é majoritariamente masculino, as mulheres nunca tiveram voz no blues”.





Com um single já lançado, “Sinto saudades sim”, composto durante a pandemia e versando sobre a situação de isolamento, o grupo pretende lançar outro, da faixa-título, acompanhado de clipe, em janeiro do próximo ano, e logo em seguida apresentar o álbum completo.

SÍNTESE

“Essa música que dá nome ao disco e que a gente vai lançar como um segundo single sintetiza bem nossa proposta, porque fala justamente de dar mais espaço para as mulheres no palco”, ressalta.









Roberta conta que novas instrumentistas foram sendo agregadas e que, nos shows, sempre convidou mulheres para participações especiais. “Depois das apresentações, eu chamava as convidadas para fazer parte da banda e assim a gente foi se estruturando. Chegamos a ter oito integrantes e atualmente estamos numa segunda versão do grupo, porque houve muitas reformulações durante esse período da pandemia, com a saída e a chegada de novas musicistas.” Ela afirma que esse rodízio reflete justamente a rede de mulheres instrumentistas que foi se consolidando em torno da banda.





A presença feminina está não só na formação do grupo, mas também na equipe que eventualmente é chamada a colaborar. “Quando participamos de eventos maiores, a gente vai chamar uma iluminadora, uma fotógrafa, uma produtora. A gente lançou uma cerveja, chamada TPM, que também é o nome de uma música nossa, e ela é produzida por mulheres cervejeiras”, destaca.





“Durante a pandemia, ficamos focadas na reestruturação da Ablusadas e nos objetivos que queríamos perseguir. Nosso desejo é nos aproximar das raízes do blues para apresentar nossa própria leitura disso, então nos concentramos muito nas composições. Aproveitamos essa pausa forçada para fazer essa reformulação e criar o repertório autoral; então, nasce da pandemia nosso primeiro disco”, comenta.





PROJETO PRAÇA SETE INSTRUMENTAL COM A BANDA ABLUSADAS

Nesta quarta-feira (15/12), às 20h, no canal do Cine Theatro Brasil Vallourec no YouTube. Gratuito