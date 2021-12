Horóscopo do dia (15/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Integração prática

A Lua Crescente em Touro nos pede fortalecimento em nosso senso de valor próprio, riquezas e talentos. Busca pelo conforto e por agregar valores. O trígono a Mercúrio em Capricórnio traz uma mentalidade mais ambiciosa e realista para este movimento emocional. Facilidade em integrar razão e emoção na prática.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se encontra focada em possibilidades de realização no mundo e isto agora facilita um senso de segurança na expansão de seu valor próprio e em como agregar mais em sua área financeira. Facilidade em enxergar o senso de valor próprio e aplicar isto no plano maior de carreira em longo prazo. Comunicação de seus talentos e valores em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior confiança em si mesmo e lhe pede mais expressão de si mesmo. O aspecto facilitado a Mercúrio lhe permite verbalizar e expressar com mais clareza quem você é a partir de seus princípios, valores e crenças. O entendimento da fé lhe fortalecendo a força emocional e pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe mobiliza o campo emocional. A posição lunar lhe ativa questões emocionais subconscientes, mas que são facilitadas em entendimento por Mercúrio, seu regente. O compromisso com a análise das emoções profundas com mais maturidade e pragmatismo lhe permite agora integração e agregar as partes desconexas de si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe aumenta a necessidade emocional de contato com grupos, amizades e movimentos coletivos. Tudo isso é favorecido pela sua mente, que se encontra num estado mais voltado para as necessidades humanas e ponderação racional. Busca por harmonia e equilíbrio pragmático nas interações humanas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz forte motivação emocional e subjetiva para progredir na carreira e mostrar seu valor para o mundo lá fora. Este processo é facilitado por uma mentalidade pragmática e pela seriedade no cumprimento das tarefas rotineiras e no trabalho. Busca por realizar agora o que precisa para realizar sonhos de carreira em longo prazo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções agora vibram fortemente naquilo em que se acredita, em suas metas futuras, possibilidades e na própria fé. Tudo isso traz força na expressão de si mesmo. Mercúrio, seu regente, lhe pede expressão firme e autêntica de si mesmo e suas emoções facilitam a expressão mais espontânea e autocentrada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede reciclagem emocional. Suas emoções passam por uma intensa transformação, mas esse processo é facilitado por um senso de racionalidade madura ao encarar questões emocionais, subjetivas e/ou familiares. Busque uma visão mais racional para tudo o que diz respeito a família, passado, heranças ou questões emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções lhe ligam fortemente a um senso de valorização das relações, do parceiro e da vida social. Tudo isso é facilitado por uma mentalidade realista e objetiva. Busque comunicar, processar e discernir as emoções que o outro lhe traz e vice versa. Acordos e entendimento mútuo são facilitados por um senso de praticidade e presença.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente e emoção se unem num movimento facilitado em prol de sua vida material. Suas emoções se ligam muito ao cumprimento de suas tarefas e trabalho; a mente se encontra voltada para os lucros, talentos e valores pessoais e isto lhe facilita ideias inovadoras e que lhe auxiliem a potencializar o melhor de seu trabalho e remuneração.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe facilita verbalizar e entender a si mesmo. A Lua passa pelo setor da autoexpressão criativa e lhe fortalece a expressão única de si mesmo. Terá mais capacidade hoje de se expressar tal qual é e falar mais de seus sentimentos, desejos, necessidades e visões pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais, familiares e pessoais são mobilizadas com intensidade. Todavia, há um fator racional facilitador. Em especial no entendimento objetivo de suas questões psicológicas e subconscientes, assim como numa visão mais espiritual, terá mais condições de encarar o passado, vida pessoal e familiar com mais equilíbrio, mas sem perder a sensibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu campo mental é tomando pela atuação sutil lunar, lhe aguçado a intuição e percepção. Todavia, há também a atuação de Mercúrio, que lhe facilita o processamento racional e lhe fortalece o senso de inovação e vanguardismo. Bom período para resolução de questões emocionais com amigos e grupos.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.