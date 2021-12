Horóscopo do dia (13/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte em Sagitário

Marte entra no signo de Sagitário. Estamos mais impulsivos, carismáticos e aventureiros. A ação passa a ser grandiosa, cheia de fé e otimismo. Cuidado, porém, com ações exageradas e inconsequentes. Busca por viagem física ou metafórica.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra no expansivo signo de Sagitário. Sua necessidade de expandir seus horizontes será grande e um tanto mais impulsiva. Busque se enxergar pelas lentes da fé e do otimismo. Sua força deve ser canalizada agora em prol de seus objetivos futuros e conquistas. Ação ética, pautada em seus princípios. Busca por viagens grandes, estudos superiores e novos conhecimentos com intensidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz aprofundamento em suas emoções para que se liberte. Transformações podem acontecer agora, mas terão este tom otimista e intenso. Busque entender o que sente com um olhar mais filosófico. Sua energia sexual também estará expansiva e expressiva. Momento de muita força para superar quaisquer crises e mudanças.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte entra no seu signo oposto, Sagitário. Este momento lhe traz necessidade de se agir em conjunto, nas parcerias. Essa ação conjunta pede metas, objetivos e valores em comum. Também será preciso que se diferencie mais do outro, cada um respeitando a individualidade alheia, para que estas ações frutifiquem. Impulso de ação social e justa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz grande força de vontade para agir, trabalhar e ser útil. Marte entra em seu setor material e lhe fornece o ímpeto para realizar muitas coisas. Busque colocar sua visão de mundo em prática. Intensidade ao se cumprir tarefas diárias, seu trabalho e atividades físicas. Necessidade de individualidade nas relações de trabalho. Energia física em alta, mas cuidado com exageros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um período em que você buscará ser mais você mesmo e defender seu espaço com intensidade. Tendência a agir conforme é e acredita. Sua ação criativa será expansiva; busque dar asas a estes impulsos criativos generosamente. Seu lado lúdico e a relação com crianças serão intensos. Cuidado com excesso de competitividade. Os romances tendem a ser aventureiros e rápidos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A energia marcial lhe pede uma jornada, mas para dentro. Busque entender questões emocionais e se libertar de questões passadas ou difíceis com otimismo e fé. Necessidade de mais individualidade no meio familiar. Bom período para reorganizar o lar ou buscar um lugar novo para morar. Busque se dar mais tempo para aproveitar a vida pessoal agora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente estará muito mais ágil neste período. Marte entra no seu setor mental, lhe ativando as ideias e lhe trazendo ímpeto para começar novos estudos ou continuar o que estava parado. A necessidade de viajar, em especial pequenas viagens, estará intensa. Sua fala será mais assertiva e sua língua estará mais afiada. Busque verbalizar o que acredita.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra no expansivo signo de Sagitário. Sua ação será expansiva e otimista, em especial no terreno financeiro e material. Excelente período para por a mão na massa e trabalhar em prol dos seus lucros com fé. Terá necessidade de provar para si mesmo que pode se bancar através de seus próprios esforços. Ações com respaldo pragmático em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando muito a necessidade de ser mais assertivo, independente e aguerrido. Estará ainda mais aventureiro e impulsivo do que de costume. Busque expressar suas necessidades pessoais e fazer o que precisa, contando mais com as próprias forças. Busque agir conforme o que acredita e com fé em si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe propicia agira mais nos bastidores e no campo sutil da vida. Busque refletir sobre suas ações mais do que sair “guerreando” pelo mundo lá fora. Uso do magnetismo e das forças sutis poderá mobilizar muitas coisas neste momento. Ação espiritual e emocional intensificadas. Busque também se libertar de questões subconscientes aprisionantes.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu senso de ação se volta muito agora em prol das questões coletivas. A força para lutar por causas, grupos, amizades e ideias de vanguarda estará muito alta. Faça o que for possível para auxiliar na libertação e aprimoramento do coletivo. Nas relações de amizades e nos grupos você precisará de mais individualidade e possivelmente de assumir mais liderança.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande força para agir em prol de sua carreira e sucesso. Isto será feito com muito otimismo e visão de futuro. Ações com fé em prol de suas conquistas tendem a bons resultados. Também estará mais focado em agir conforme sua autoridade e em prol dos seus compromissos e realizações. Necessidade de mais liberdade e independência no trabalho.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.