Horóscopo do dia (12/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Trabalho comunicativo

Ceres faz conjunção ao Nodo Norte em Gêmeos. Devemos buscar conscientemente aquilo que nos nutre em termos intelectuais e sociais. Qualquer trabalho que envolva comunicação é favorecido. Trazer para o tempo presente nossos esforços e trabalho. Partilha comunicativa. A conjunção de Lua e Quíron nos traz cura para feridas emocionais, em especial na falta de expressão emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pela comunicação, mente racional e objetiva. Análise racional e pragmática lhe será muito útil; mesmo tendo grandes visões e objetivos, precisa começar dando o primeiro passo na prática. Lua e Quíron no seu signo lhe trazem subjetividade e segurança em si mesmo e na própria capacidade de ação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pela expressão, comunicação e lapidação do seu senso de valor próprio. Busque trazer suas energias para o tempo presente e para as resoluções pragmáticas. Tenha foco naquilo que lhe traz prazer, nutrição e senso de segurança material, mas também tenha adaptabilidade e busque alternativas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pelo cultivo de si mesmo. Por mais que tenha demandas sociais e do outro, busque fazer aquilo que é o melhor para você mesmo. Bom momento para lapidar as arestas da própria expressão e do ego. Lua e Quíron no seu setor pessoal lhe relembram de se relacionar afetivamente, mas na justa medida e sem se trair.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pelo cultivo da espiritualidade e da transcendência. Busque ir além do plano puramente material, tentando se comunicar com seu próprio subconsciente e também com esferas sutis da vida. Busque espaço para meditação, oração e introspecção. Lua com Quíron lhe relembra que você precisa de mais tempo consigo mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pela comunicação em massa, dando sua contribuição para a coletividade. Busque cuidado para com os semelhantes e amigos. Também trabalhe pelo bem comum e as causas edificantes. Lapidação nas arestas comunicativas. Lua com Quíron lhe relembra de estar enraizado nos seus princípios e fé.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente em fazer o melhor ao seu alcance no trabalho e no cumprimento das responsabilidades. Trabalhe com diligência e tenha comunicação clara neste sentido. Lapidação das arestas na imagem profissional e carreira. Uso da autoridade prática e do cuidado para com aqueles que dependem de você.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pelo trabalho de cultivar e professar suas crenças, sua fé e princípios. Busque lapidar sua comunicação para expressar o melhor para seus semelhantes. Também trabalho ligado a instituições de ensino superior em alta. Busque trabalhar pelos seus objetivos futuros, lapidando arestas e cumprindo metas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pela lapidação e transformação emocional profunda. É preciso entender questões emocionais com amadurecimento e realismo, tendo flexibilidade e adaptabilidade. Busque um tom mais racional e objetivo para lidar com sua profundidade. Nutrição pela sexualidade e troca com os outros.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pela vida social e parcerias. Momento para lapidar as arestas dos relacionamentos. Busque nutrição em conjunto, o que traz bem estar para a vida de casal ou nos contextos sociais. Lua com Quíron lhe relembra de ser você mesmo e expressar suas emoções, isto lhe auxilia numa autenticidade de relacionamento agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pela vida material e seu funcionamento. Busque cumprir suas tarefas rotineiras com flexibilidade e objetividade. Racionalize sobre os cuidados com a saúde, alimentação e corpo físico. Agora é momento para botar a mão na massa, saindo de idealismos e fazendo aquilo que é possível e real.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pela expressão de si mesmo. Busque lapidar as arestas daquilo que você expressa para o mundo. Excelente momento para melhorar sua expressão criativa, em especial se faça algo prático. A relação com crianças e o universo infantil também será rica, lhe auxiliando a se conectar com sua criança interior.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede uma busca consciente pelas suas raízes. Este é um momento para se nutrir de aconchego, amparo, familiaridade e seu senso de lar e pertencimento. Mas tudo isso pode e deve ser feito com leveza, flexibilidade e racionalidade. Busque lapidar emoções e relações familiares. Lua com Quíron lhe relembra de ter foco no senso de valor próprio e realismo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.