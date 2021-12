Horóscopo do dia (09/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Feridas nos compromissos

A quadratura de Juno em Capricórnio com Quíron em Áries nos relembra das feridas ligadas a compromissos assumidos, mas que nos ferem na individualidade, liberdade e respeito ao espaço pessoal. Busque reconhecer suas necessidades individuais e quais compromissos são realmente válidos. A conjunção de Lua e Júpiter em Aquário traz maior senso de liberdade e expansão emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje pode mobilizar feridas ligadas aos compromissos com carreira, trabalho e obrigação, mas que atropelam seu senso de individualidade e liberdade. Lembre-se de respeitar seu espaço individual e posicionamento; você é um ser humano e não uma máquina e precisa ter seu espaço e tempo. Também no papel de pai ou mãe, se dê tempo pessoal na medida do possível.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Possíveis feridas ligadas a compromissos religiosos, crenças, visões de mundo, estudos superiores ou objetivos rígidos podem emergir. Busque escutar a voz da sensibilidade, questionando e flexibilizando aquilo que for extremamente rígido. Nem tudo deve ser levado a ferro e fogo e você é chamado a escutar primeiro a voz da intuição e sensibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje pode lhe trazer a percepção de algumas feridas emocionais. Muito em especial se sentir dependente de outras pessoas, buscará ter mais objetividade e independência. Questões ligadas a ciúmes e possessividade também precisam ser curadas. Ciúmes em situações sociais ou grupos também precisam ser trabalhados. Aprenda a dar mais leveza às relações.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Feridas ligadas ao senso de compromisso no casamento e parcerias podem emergir. Busque reconhecer seu próprio espaço e senso de limites. Lembre-se que você é capaz de ser independente e autosuficiente. Use do respeito ao seu espaço próprio (e ao espaço do outro também) para ter compromissos mais saudáveis e legítimos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu senso de compromisso para com rotinas e trabalho está ainda mais forte. Todavia, podem surgir feridas aqui: talvez não esteja fazendo o que idealizou, ou então gostaria de ter mais liberdade em sua atuação. Podem também ser questões neste campo material que ferem seus princípios. Seja como for, este é um momento que pede reavaliação de compromissos materiais rígidos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu senso de compromisso para consigo mesmo e sua expressão e poder estão em alta. Todavia, deve se lembrar de assumir suas emoções profundas. Uma construção de personalidade rígida é questionada. Busque ouvir mais suas necessidades emocionais, senão tem afastado o amor e as trocas pela rigidez excessiva.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz consciência de possíveis feridas ligadas a compromissos rígidos estabelecidos em família ou na vida pessoal. Sua devoção é grande, mas a rigidez pode estar lhe impedindo de interagir com a diversidade. Ou ainda, a própria rigidez e teimosia em não ouvir suas necessidades emocionais e necessidade de troca. Busque flexibilizar as emoções perante os outros.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje pode lhe mobilizar feridas ligadas ao uso das ideias, comunicação e mente. Um excesso de rigidez e compromisso arraigado com certos conceitos pode estar lhe atrapalhando com o andamento da vida material e a realidade prática. Saia das idealizações e faça o que deve ser feito. A realidade não existe como na idealização mental, mas é como deve ser.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu senso de compromisso para com seu progresso material e financeiro está aumentado neste período. Todavia, você pode ser lembrado que nem tudo é ambição, já que feridas ligadas à expressão criativa e afetiva podem emergir. Lembre-se de abrir espaço para as diversões e o amor, mas com maturação no campo material e financeiro.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior senso de compromisso para consigo mesmo. Todavia, questões afetivas e familiares podem emergir como feridas que lhe pedem que saia um pouco de si mesmo e de uma possível estruturação rígida de personalidade, lembre-se que servir e amar podem contribuir muito na sua satisfação pessoal.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu senso de compromisso com a análise subconsciente e terapêutica, assim como a devoção espiritual, está em alta. Todavia, deve escutar a racionalidade e o bom senso, já que os excessos emocionais podem ser rígidos aqui. Busque trazer ensinamentos espirituais ou conceitos psicológicos para o campo da realidade. Flexibilidade e contato com o presente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O senso de compromisso para com grupos, amizades e causas que faça parte está alto. Todavia, pode haver rigidez ou senso de autoritarismo que deve ser observado. A não expressão dos valores próprios para se adequar ou manter uma suposta paz precisa ser revisada. Busque expressar com clareza quem você é e quais os seus valores, mesmo quando divergentes das do grupo ou relações.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.