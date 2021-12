Horóscopo do dia (08/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação expansiva

Marte em Escorpião e Júpiter em Aquário fazem uma quadratura. Nosso senso de ação está intenso e expandido, mas é preciso cuidado com exageros e impulsos. Há grande força emocional para se expandir, buscar novas metas e crescimento inovador. Busque ir além de emoções limitantes e medos. A Lua faz conjunção a Júpiter, aumentando o senso de expansão e otimismo perante as dificuldades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador do gigante Júpiter. Você tem sido estimulado a agir no campo das emoções profundas e hoje existe um desafio para enxergar isto sob um prisma mais amplo, racional e objetivo. Conflitos com grupos, amizades ou causas coletivas podem lhe ativar o campo emocional e lhe pedem resolução com mais clareza.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tem sido estimulado a agira em conjunto. Questões de carreira ou autoridade podem conflitar com parcerias e relações. Busque agir de maneira expansiva, mas incluindo o outro dentro do possível. Lembre-se que as parcerias são intensas agora, mas você deve ter seu reconhecimento por esforço pessoal. Conflitos de parcerias com força para serem superados.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz energia para expandir no campo do trabalho e saúde, mas tome cuidado com os excessos. Sua visão será inspiradora e lhe incita a iniciativas e ações transformadoras. Cuidado, porém, para não “atropelar” colegas de trabalho, estruturas e métodos. Busque compartilhar suas visões. Na saúde esteja ativo, mas não abuse das forças do corpo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de ação, competição, criatividade e assertividade se fazem altos hoje. Todavia, lembre-se de escutar também sua sensibilidade. Evite uma atitude excessivamente competitiva e agressiva. Busque ter assertividade e definir seu espaço na justa medida. Romances tendem a ser rápidos e intensos, assim como a troca emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Emoções intensas ligadas às questões familiares tendem a se expressar agora. Todavia, busque ter uma visão mais equilibrada e ponderada, evitando excessos passionais. As ideias e visões de outras pessoas podem lhe auxiliar na resolução de conflitos afetivos ou familiares. Bom momento para a busca de um lar ou de limitar mais seu espaço pessoal, mas sem exageros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente se encontra num estado agudo, assertivo e transformador. Isto hoje pode se refletir muito no ambiente de trabalho e na forma como se comunica. Busque ser assertivo, mas cuidado com excessos passionais. Se for preciso defender sua posição, o faça sem reatividade, mas firme em si mesmo. Ideias novas podem surgir através da experiência prática.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua ação e assertividade em prol de ganhos e conquistas materiais estão aumentadas neste período. Tome cuidado, porém, para não cair numa prepotência ou arrogância neste sentido. Você tem muita força e magnetismo para mobilizar a vida material e deve usar disto agora. Cuidado também com excessos financeiros em diversões ou gastos supérfluos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador do gigante Júpiter. Sua natural intensidade, magnetismo e força de vontade tem se feito presentes intensamente. Mas hoje você é lembrado que deve ouvir a voz da sensibilidade, do senso de raiz e pertencimento. Questões familiares desafiadoras podem lhe instigar a buscar mais independência e assertividade, mas tenha ponderação e bom senso ao se lidar com relações pessoais agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, recebe aspecto desafiador de Marte. Sua mente está ativa, porém fortes estímulos emocionais e subconscientes lhe pedem mais aprofundamento, intuição, espiritualização e sensibilidade. Use de um equilíbrio mente e emoção para limpar questões emocionais difíceis. Cuidado com o uso agressivo das palavras. Busque objetividade para expressar seus conteúdos emocionais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua necessidade de ter maior individualidade em contextos sociais, coletivos, em grupos ou amizades se faz alta. Todavia, tome cuidado para não usar de um senso de valor inflado e exagerado. Seja fiel aos seus princípios, mas não compre brigas a todo custo. Ações inovadoras podem produzir expansões materiais, mas lembre-se de ter uma visão objetiva.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você é estimulado hoje a crescer em termos pessoais e profissionais. Questões desafiadoras no trabalho ou no posicionamento de autoridade lhe levam à necessidade de mais atitude e ação. Busque se enxergar com mais otimismo, mas evite excessos autoritários ou atitudes drásticas. Atenção na relação com chefes e figuras de autoridade, buscando bom senso.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, recebe aspecto desafiador de Marte. Questões emocionais podem estar em conflito com visões de mundo, princípios e crenças, em especial caso haja muita rigidez neste sentido. Busque atribuir sua natural percepção sutil, amor incondicional e senso de fluidez às suas ações. Cuidado com ações impulsivas sem interiorização ou sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.