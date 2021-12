Horóscopo do dia (07/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente com sensibilidade

A quadratura de Mercúrio em Sagitário com Netuno em Peixes nos desafia na esfera da comunicação. Por mais francos, abertos e diretos que estejamos, será preciso usar da sensibilidade para julgar se algo deve mesmo ser comunicado ou não. Cuidado com mentiras ou ideias fantasiosas. Use a mente como receptáculo dos sentimentos mais nobres e do espiritual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Por mais que muitas ideias audaciosas lhe passem pela cabeça, é preciso primeiro meditar a respeito. Toda crença pode e deve ser questionada pelos seus instintos. Abra sua mente para a inteligência superior, aprenda a observar os padrões da vida antes de agir ou falar. Cuidado com ideias fanáticas ou extremistas; tenha ponderação e racionalidade ao analisar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua necessidade de verbalizar emoções está intensa, mas é preciso moderar isso com uma boa dose de inteligência emocional. O que você quer comunicar é útil ou somente uma agressão gratuita? Use de ponderação. A comunicação com amigos e grupos, em especial, pede mais sensibilidade. Não se iluda com padrões ditados pelo coletivo ou mídia massificada.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu planta regente, lhe pede comunicação e troca com o outro. Todavia, Netuno lhe relembra de usar sua autoridade junto da sensibilidade para se lidar com o outro. Você não precisa acatar toda ideia do outro ou se sentir agredido pela comunicação. Decisões conjuntas pedem meditação e calma. Conflitos entre amor e trabalho pedem reflexão.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente lhe traz neste momento muito para o terreno do mundo material e suas possibilidades expansivas. Todavia, há um chamado para que se pense na vida material com mais sensibilidade e a partir de um foco espiritual. Evite exageros nas rotinas e não abuse da saúde. Enxergue o mundo físico com amor e sensibilidade, mas sem extremismos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio lhe predispõe a falar clara e abertamente sobre si mesmo e aquilo que acredita. Todavia, deve se lembrar da sua sensibilidade, de expressar seu amor nesse contexto. Saiba também até que ponto deve compartilhar algo pessoal ou não. Pense em si mesmo com mais amor. Lembre-se que a expressão das emoções profundas e mesmo difíceis também é necessária.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu planeta regente, lhe leva a raciocinar sobre emoções e questões pessoais e familiares. Todavia, não deve se esquecer do mundo lá fora, da vida social e da sensibilidade na troca com o outro. Mas também conflitos nessa área social podem lhe estimular a entender melhor suas questões internas. Busque flexibilidade na relação com o outro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está num período bem ativo, cheia de ideias e conceitos. Todavia, será preciso maior senso crítico e sensibilidade prática para formatar suas ideias. Evite declarar teorias sem antes ter certeza da confirmação prática. Também pense duas vezes antes de verbalizar algo, veja se isso é realmente produtivo ou útil na situação. Busque apaziguar a mente com pragmatismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente divaga muito agora pelas questões materiais e financeiras, mas lembre-se de colocar seu coração na questão. Não ultrapasse seus limites com diversões, mas também não deixe de se divertir. Saiba ponderar vida material e diversão. Medite antes de tomar decisões financeiras e se possível adie. Sua criatividade pode ser útil para transformar o mundo material.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta muito para si mesmo, sua individualidade e possibilidades de ação e expansão. Todavia, precisa se atentar para ouvir a voz da sua sensibilidade também. Cuidado para não passar por cima das próprias emoções ou das alheias. Seja livre, mas também seja afetuoso. Busque objetivos pessoais, mas não se esqueça da compaixão para com quem está próximo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente divaga na busca pelas questões subconscientes, motivações sutis, sonhos e espiritualidade. Todavia, a mente pragmática precisa "digerir" e processar tais questões. Cuidado com a tendência a ignorar a própria sensibilidade. Aprenda a refletir sobre suas motivações internas e se liberte. Intuição forte que deve ser escutada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se encontra engajada nas causas sociais, nas amizades e grupos. Todavia, também será preciso dosar isso com seus valores pessoais. Saiba o que dizer aos outros, se aquilo é verdadeiro ou útil. Divergências de valores podem e devem ser conversadas, mas nem sempre deve se tornar uma cruzada para convencer o outro. Contribuição com o coletivo, mas sem perder o valor pessoal de vista.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se encontra bastante orientada para a carreira, porém sua sensibilidade e necessidades pessoais devem ser levadas em conta. Busque entender se certas obrigações lhe ressoam na consciência ou se são uma automatização. Saiba dosar o que comunica ao mundo também. Use de compaixão no trabalho, mas também de bom senso.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.