Horóscopo do dia (06/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reciclagem emocional

A Lua em Capricórnio nos pede maturação emocional, que saibamos lapidar nossas arestas e crescer para além de pirraças, infantilidades e reatividades. A conjunção a Plutão aprofunda a necessidade de se trabalhar velhos hábitos e emoções nocivas, reciclando-os. Morte e renascimento no nível afetivo. Vênus também participa do aspecto, portando também estamos reciclando emoções ligadas às parcerias e finanças.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje você é chamado a amadurecer suas emoções. Busque mais seu dharma, seu caminho e propósito de vida, saindo de falsos confortos e dependências. Será preciso repensar a forma como projeta sua imagem profissional, quais os seus valores como figura de autoridade. Questões emocionais com os pais ou chefes precisam ser transformadas com maturação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Velhas crenças e princípios estão sendo lapidados e você deve se permitir essa profunda transformação em sua visão de mundo e objetivos. Busque rever a maneira como enxerga suas emoções e sua relação com finanças e amor. O céu lhe convida a se transformar emocionalmente, permitindo novas possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe faz aprofundar em suas emoções. Velhos hábitos, crenças e dependências pedem reciclagem e resignificação. Por mais que busque leveza, não ignore o que sente. Este é um momento importante para reconstruir seu senso de sexualidade, troca e pertencimento. Tudo isso deve ser feito com amadurecimento e senso de compromisso real.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, passa pelo signo oposto, Capricórnio. Você é chamado a buscar mais limites, realismo, pragmatismo e se conter mais na expressão emocional, o que pode ser desafiador. A conjunção a Plutão lhe mostra que certas relações e o apego a elas podem estar te prejudicando. Busque estabelecer os limites justos nas relações, mas sem perder o senso de amor e doação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões materiais podem lhe demandar no nível emocional. Será preciso que tenha maturidade e não reatividade. Busque transformar hábitos nocivos, buscando alternativas e transformação com amadurecimento. Relações de trabalho pedem cooperação, mas dentro de limites justos e bem estabelecidos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O céu de hoje lhe convida a assumir mais seu poder pessoal. Velhas emoções e hábitos que impedem esta expressão são transformados. Em especial caso tenha se anulado em prol de outras pessoas, busque estabelecer seus próprios parâmetros. Busque aprofundar em si mesmo, lapidando suas arestas e assumindo seu real valor.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões pessoais, emocionais e/ou familiares passam por transformações hoje. Nem sempre serão emoções fáceis, mas você deve encará-las de frente. Um certo apego ao ninho ou situações de aparente conforto podem lhe trazer sensação de restrição e você deve aprender a se libertar. Enxergue para além de sistemas de valores fechados e crenças arraigadas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ideias endurecidas e repetitivas passam pelo cadinho da transformação. As velhas concepções caem por terra e você deve usar de sua natural força de transformação para facilitar o processo. Plutão, seu regente, lhe pede que se transforme com mais flexibilidade e adaptabilidade. Busque reinventar suas ideias, saindo de posicionamentos muito fixados.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Emoções desgastadas ligadas à desvalorização de si mesmo e de seus talentos são transmutadas. Você tem todo o potencial para se bancar e ser dono de si mesmo, mas precisa encarar que em certas questões de ordem prática pode ter sido desleixado. Este é um excelente momento para se reorganizar e começar a lidar com vida material e finanças com responsabilidade e amadurecimento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Lua e Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz profundas transformações emocionais. Busque reconhecer aquilo que sente e tenha desapego para deixar ir o que te fere. Reserve tempo longe de obrigações, trabalho e vida pública para se permitir sentir e meditar mais em prol de sua saúde emocional. Fortalecimento emocional e pessoal em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Emoções subconscientes são transformadas e você deve contribuir para com o processo. Ideias muito fixas e inflexíveis são trabalhadas e você deve sair do julgamento, fluindo mais e condenando menos. Busque enxergar com honestidade aquilo que sente; mesmo quando sejam emoções difíceis, você sairá do processo mais inteiro e com senso de segurança aprofundado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões emocionais ligadas às amizades, grupos e coletividade passam por uma transformação hoje. Você deve ter um olhar mais maduro perante as dificuldades e fraquezas dos outros e também em relação às suas. Divergências de valor e posicionamento fazem parte do caminho de evolução e crescimento. Busque lidar com seus semelhantes com maturidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.