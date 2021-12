Horóscopo do dia (05/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Compromissos emocionais

A Lua em Capricórnio traz um clima emocional mais austero, realista e amadurecido. Aqui é preciso lapidar arestas emocionais e crescer. A conjunção a Juno mostra que devemos assumir o compromisso de refinar as próprias emoções, vida familiar e compromissos pessoais. O trígono a urano em Touro mostra que é possível trazer inovações dentro das estruturas estabelecidas com realismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz conexão emocional com seu trabalho, carreira, status social e senso de compromisso e autoridade. Seu magnetismo será forte neste sentido e à medida que assume seus compromissos e responsabilidades. Isto pode lhe auxiliar muito na reorganização de sua vida financeira e trazer novas oportunidades. Faça seu trabalho com sensibilidade e compromisso verdadeiro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade lhe leva hoje e se comprometer com metas e objetivos futures. Busque concretizar, mesmo que lentamente, os passos que precisa em prol de um futuro melhor e com mais realização. Compromisso com a fé e as possibilidades e planos futuros. Você tem revolucionado a si mesmo e agora isso lhe traz mais assertividade para realizar mudanças.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções se voltam agora para as profundezas de si mesmo e da troca afetiva. Busque vivenciar a sexualidade e troca emocional com devoção e aprofundando compromissos. Também o compromisso de lapidar as próprias arestas emocionais se faz intenso. Questões subconscientes são trabalhadas e facilitam a libertação de velhos traumas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de compromisso e devoção emocional para com o outro, um relacionamento, casamento ou vida social se faz intenso. Busque partilhar com o outro, dando segurança e mostrando seu amadurecimento. Ideias inovadoras podem agregar na relação, mas justamente pela segurança do comprometimento conjunto.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções lhe trazem hoje mais aterramento e conexão com o mundo material, saúde e trabalho. Seu senso de dever e compromisso se intensificam e lhe pedem serviço útil e feito com amor. Inovações na carreira serão bem vindas, mas sem radicalismos. Busque inovação, mas sem perder o senso de compromisso e ordenação da vida material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz senso de comprometimento emocional para consigo mesmo e sua expressão criativa. Busque expressar o melhor do seu lado feminino, amável e provedor. Sua relação com crianças será um misto de amor e senso justo de limites. Inovações criativas serão bem vindas, mas sem que seja algo radical.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções e vida pessoal lhe pedem mais compromisso sério e conexão com as raízes. Busque viver sua vida pessoal, emocional, familiar e/ou afetiva com amadurecimento e senso de compromisso. Questões emocionais profundas são mobilizadas e podem ser muito bem trabalhadas a partir de um senso de realismo e objetividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de comprometimento com ideias, estudos e comunicação. Busque ter foco, mas também com sensibilidade e amor. Excelente período não só para fazer escolhas, mas se comprometer com os caminhos e consequências de cada uma delas. Inovações vindas ou sugeridas através dos outros podem ser muito benéficas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções lhe trazem hoje maior senso de segurança a partir do comprometimento com a vida material, finanças e valores pessoais. Estará bem mais comprometido a poupar, multiplicar, trabalhar e se esforçar pelas melhorias financeiras e materiais. Também um senso de apaziguamento pela conexão com a realidade. Mudanças benéficas no trabalho se processam para auxiliar essa reconexão com a vida prática.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Lua e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a sensibilidade e compromisso para consigo mesmo. Também seu senso de compromisso nas relações se fará mais proeminente. Busque segurança em si mesmo e na sua visão de mundo, lapidando arestas e fortalecendo sua sensibilidade. Isto lhe facilitará inovações na expressão criativa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior senso de pertencimento e compromisso para com o lado espiritual e/ou sutil da vida. Busque acolhimento com maturação; devoção com realismo; lapidação emocional com segurança. Mudanças emocionais, familiares e pessoais são facilitadas pelo entendimento e lapidação emocional subconsciente que se processam.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu senso de compromisso e devoção para com as questões coletivas, grupos ou amizades se fazem altos agora. Busque auxiliar com amor, mas também amadurecimento. Amor que doa, mas também que estabelece limites justos. Entender as limitações nas relações humanas, tendo uma cabeça mais tolerante, também é uma forma de auxílio.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.